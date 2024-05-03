Ankara Ticaret Odası, Ankara\'ya Serbest Bölge Kurulmasını Talep Ediyor

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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, serbest bölgelerin ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırım ve teknoloji girişini hızlandırmak, ihracatı geliştirmek, istihdamı artırmak gibi faydalar sağladığını belirterek, "Ankara'ya Serbest Bölge kurulmasını talep ediyoruz" dedi.

Baran,yaptığı yazılı bir açıklamada, Türkiye ekonomisine İstanbul'dan sonra en çok katkıyı sağlayan Başkent Ankara'nın; 12,4 milyar dolar ihracat, 17,7 milyar dolar ithalatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan dördüncü, en çok ithalat yapan üçüncü ili olduğunu, organize sanayi bölgeleri, teknokentleri ile tam bir üretim ve ticaret merkezi niteliği taşıdığını belirterek, Türkiye'nin 21. Serbest Bölgesi'nin kurulması için en uygun şehir olduğunu dile getirdi.

Baran, Türkiye'de halihazırda faaliyet yürütülen 18 Serbest Bölge'nin 2023 yılında 12,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini, 100 bin kişiye istihdam sağladığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"19. Serbest Bölge İzmir Bergama'da 18 Mart 2024 tarihinde Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ın katılımıyla açıldı. 20. Serbest Bölge'nin de Menemen'de açılmasına ilişkin karar alındı. Serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Cumhurbaşkanımızın yetkili olduğu ilgili yasal düzenlemelerde yer alıyor. Buradan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, 21. Serbest Bölge için Ankara olarak talip olduğumuzu duyurmak ve serbest bölge talebimiz konusunda çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye'nin 21. Serbest Bölgesi'nin kurulması için en uygun şehir Ankara'dır."

Baran, Başkent'e serbest bölge kurulması konusundaki taleplerini Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 26 Eylül 2023 tarihinde katıldığı ATO Meclis Toplantısı'nda da dile getirdiğini hatırlattı. Başkent'in raylı ulaşımda bir merkez konumunda olduğunu Ankara'dan İstanbul'a, Konya'ya, Eskişehir'e, Yozgat'a Sivas'a Yüksek Hızlı Tren bulunduğunu, Türkiye'nin dört bir yanına da demiryolu ile bağlantıları bulunduğunu kaydeden Baran, Ankara'nın Türkiye'deki karayolu ağının da tam ortasında yer aldığını ifade etti.

Ankara'nın gelişen üretim kapasitesi, organize sanayi bölgeleri ve teknokentleriyle üretim hacmi kadar katma değeri yüksek ürünler üreten bir şehir olduğuna da dikkati çeken Baran, "Ankaramız üniversiteleri ve sanayi bölgeleri ile yoğun göç alan bir merkez. Ankara'da bir serbest bölge kurulması üretime, istihdama ve ihracata ivme kazandıracaktır" dedi.