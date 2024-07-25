Ankara ve çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Karabük, Bolu, Karaman, Niğde, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Kastamonu'da ise şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün 13.30 ile yarın 19.00 saatleri arasında Ankara, Bolu, Karabük, Kırıkkale ve Çankırı'da; 13.30 ile 21.00 saatlerinde Karaman ve Niğde'de; 00.00 ile 19.00 saatlerinde ise İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın 06.00 ile Cumartesi 09.00 saatleri arasında ise Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Kastamonu'da çok kuvvetli ve şiddetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, yağışların cuma günü akşam saatlerinde kadar aralıklarla kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.