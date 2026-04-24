Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patrikhanesi'nden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'e Deprem Dayanışması Teşekkürü
Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patrikhanesi'nden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'e Deprem Dayanışması Teşekkürü

24.04.2026 16:04  Güncelleme: 17:12
Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna Yazıcı ve beraberindeki heyet, 6 Şubat depremleri sürecinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ayrım gözetmeksizin sunduğu destek dolayısıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna Yazıcı, Halep Metropoliti Elias Malouli, Lazkiye Metropoliti Alber Athanasios, Patrik Baş Sekreteri Haddo Allati, Tarsus Episkoposu Bayram Orduluoğlu, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Münir Yazırlıoğlu ve Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi İspir Coşkun Teymur; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sürecinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin herkese yardım eli uzatması dolayısıyla Başkan Seçer'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yazıcı ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Seçer, geçmiş dönemde gerçekleştirdikleri ziyareti de hatırlatarak, "Deprem dolayısıyla olağanüstü günler yaşanıyordu. Hepimiz bir telaş içerisindeydik. Telaşımız da bölgede mağduriyet yaşayan herkese destek olmak ve katkı sunmaktı" diye konuştu.

Seçer, depremin çok geniş bir hinterlanda zarar verdiğini ve bunun sonucunda her bölgeden Mersin'e yoğun bir göç yaşandığını aktardı. Seçer, Mersinlilerin kente gelen her depremzedenin yardımına koşmak için birlik olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık olarak 400 bin depremzede, Mersinliler tarafından kentimizde kardeşçe ağırlandı. Mersin'imize gelen insanların mensubiyeti, hangi ülke tabiatında olduğu ya da hangi dine ve mezhebe bağlı olduğu gözetilmeksizin; insan olduğu gerçeğiyle Mersinliler hepsine katkı sundu. O dönemde Mersin Büyükşehir Belediyesi de çok aktif bir rol oynadı. Hem deprem bölgesinde hem buraya gelen misafirlerin ağırlanmasında, başta sivil toplum örgütleriyle Ortodoks Kilisesi, Katolik Kilisesi, burada Hristiyan cemaatinin ve diğer ileri gelenlerinin yaptığı çalışmalara birlikte çok büyük katkı sundular."

"Mersin'deki insan çeşitliliği, bizim zenginliğimiz"

Bir daha bu denli büyük bir afetin yaşanmaması için temennide bulunarak sözlerini sürdüren Seçer, "O günden bugüne birçok şey değişti, Mersin de değişiyor ama bu kentte değişmeyen bir şey var: 'Mersin bir kardeşlik kenti.' Burada çok fazla insan çeşitliği var. Bu çeşitlik her zaman bizim zenginliğimiz oldu. Öte yandan bu çeşitlilik ile her zaman bu şehirde huzur, kardeşlik ve barış oldu. Biz de bunu sürdürme çabası içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Mersin'de bütün hemşehrilerimizi eşit görüyoruz"

Sadece deprem değil; bölgede gerçekleşen siyasi olaylar, diğer ülkelerde yaşanan savaşlar ve farklı birçok sebepten Mersin'e göçün olduğunu vurgulayan Seçer, Suriye'de yaşanan savaşın ardından da Mersin'e gerçekleştirilen göçlerde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dimağlarında olan hiçbir kötü olaya tanıklık etmediklerini aktardı. Mersinlilerin kente gelen herkesi kardeşçe karşıladığını söyleyen Seçer, "Türkiye Cumhuriyeti laiktir. Din ve inanç özgürlüğü vardır. Her inanç grubu devletin güvencesi altındadır. Biz de devletin bir kurumu olarak, bu bilinçle Mersin'de bütün hemşehrilerimizi eşit görüyoruz" diye konuştu.

"Mersin'de herkes huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır ve yaşamaya da devam edecektir"

Seçer, 2019 yılından bu yana en büyük gayesinin Mersin'de huzur ve kardeşlik ortamını sağlamak olduğunu ve bunu oluşturmayı başardıklarını belirterek, "2019'da belediye başkanı olduğumda bana, 'En büyük projen ne' diye sormuşlardı. Ben de 'Mersin'in huzurunu sağlamak' demiştim. 'Niçin' diye sorduklarında ise 'Burası küçük Türkiye, burada her renkten insan var. Onların kardeşçe yaşamasını sağlamak bir belediye başkanının en başta gelen görevlerindendir' demiştim. Mersin'de her insanın olduğu gibi Hristiyan Ortodoks cemaati de huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır. Yaşamaya da devam edecektir" dedi.

"Mersin, bizim için çok güzel ve önemli bir şehir"

Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna Yazıcı da Seçer'e deprem döneminde gerçekleştirdiği yardımlar ve bu sayede kentte dayanışma kültürünü yaşattığı için teşekkür ederken; deprem döneminde kilisenin çok yoğun bir çaba sarf ederek depremzedeleri misafir ettiklerini ve buna Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de büyük katkılar sunduğunu dile getirdi. Yazıcı, "Mersin, bizim için çok güzel ve önemli bir şehir. Saygıdeğer Kilise Pederimiz İspir Coşkun Teymur ve Vakıf Başkanımız Münir Yazırlıoğlu bizlere her zaman sizin hakkınızda çok güzel şeyler anlatıyorlar. Sizin hizmetleriniz, burada bulunan Hristiyan cemaatimiz için yaptığınız destekler ve Mersin şehrinin güzelliğinin sizin emeğinizle olduğunu anlatmaktadırlar. Sizlere sağlık ve kuvvet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ve karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

