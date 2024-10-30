Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Turizme Hizmet İçin Daha Fazla Pay Almalıyız" - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Turizme Hizmet İçin Daha Fazla Pay Almalıyız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Turizme Hizmet İçin Daha Fazla Pay Almalıyız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) Geleneksel Toplantısı’nda turizmcilerle bir araya geldi. Nüfusunun 10 katı yerli ve yabancı misafiri ağırlayan kentin en çok katkıyı sağladığı Konaklama Vergisi’nden pay alması gerektiğini tekrarlayan Başkan Böcek, “Büyükşehir Belediye’mizin turizm sektörümüze daha fazla hizmet etmesi için bu kaynaklardan pay alması gerekmektedir. Bu Antalya’mızın hakkıdır” dedi.

30.10.2024 16:58  Güncelleme: 17:33
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) Geleneksel Toplantısı'nda turizmcilerle bir araya geldi. Nüfusunun 10 katı yerli ve yabancı misafiri ağırlayan kentin en çok katkıyı sağladığı Konaklama Vergisi'nden pay alması gerektiğini tekrarlayan Başkan Böcek, "Büyükşehir Belediye'mizin turizm sektörümüze daha fazla hizmet etmesi için bu kaynaklardan pay alması gerekmektedir. Bu Antalya'mızın hakkıdır" dedi.

AKTOB'un Belek'te düzenlenen geleneksel toplantısına katılan Başkan Böcek, Antalya'nın her yıl nüfusunun 10 katından fazla yerli ve yabancı misafiri ağırladığını aktararak, geçen yıl 55 milyar doların üzerinde olan turizm gelirinin yaklaşık 25 milyar dolarının Antalya'dan sağlandığına dikkati çekti.

Turizm potansiyelinin ve kontrolsüz göçün ortaya çıkardığı ulaşım, altyapı ve çevre yönetimi gibi sorunların her geçen gün arttığına vurgu yapan Başkan Böcek, şöyle konuştu:

"Konyaaltı-Meltem-Üniversite yeraltı yolu ve Kundu turizm yolu, bu dönemde yapmayı planladığımız projeler"

"Kentimizde iki kişiye bir araç düşmektedir. Genişlettiğimiz yollar, yaptığımız köprüler, akıllı kavşaklar, ilave toplu taşım araçları, tamamladığımız 3. Etap raylı sistem ile ulaşıma önemli katkılar sağladık. Şimdi de 18 kilometrelik 4. Etap Konyaaltı- Varsak raylı sistem hattının yapımına çok yakında başlıyoruz. Hattın 5,5 kilometresi 30 metre yeraltından geçecek ve trafiğe engel olmayacaktır.  22 kilometrelik 5. Etap Konyaaltı-Lara-Kundu raylı sistem hattı için de çalışmalarımız hızla devam ediyor. 2,5 kilometre Konyaaltı-Meltem-Üniversite yeraltı yolu ve Kundu turizm yolu yine bu dönemde yapmayı planladığımız projelerimiz arasındadır."

"Karayolları sorumluluğundaki 18 kilometrelik kuzey batı çevre yoluna hiç başlanmadı"

İlgili bakanlıklardan Antalya- Alanya otoban ve hızlı tren projelerinin hayata geçirilmesi, çevre yollarının tamamlanması konusunda beklentilerinin devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Böcek, "Karayolları sorumluluğundaki 5 kavşak Duraliler, Korkuteli, Sanayi Efeler, Yeni Sanayi, Uncalı kavşakları yapılmadı. 37 kilometrelik kuzey doğu çevre yolunun 19 kilometresi yapıldı. 18 kilometrelik kuzey batı çevre yoluna hiç başlanmadı" diye konuştu.

Sürdürülebilir bir çevre için altyapı yatırımlarını da aksatmadan devam ettiklerini anlatan Başkan Böcek, şu bilgileri verdi:

"Serik ve Kemer merkezi arıtma tesislerimizin yenilenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği protokolü yaptık. Serik'te atık su gelirimizi 20 yıl, Kemer'de 27 yıl süresince bakanlığımıza devrettik. İşbirliğimiz ile arıtma tesislerimizi faaliyete geçiriyoruz. 36 merkezi arıtma tesisimizin tamamı biyolojik arıtma olup birçoğu ileri arıtma ve derin deniz deşarjına sahiptir. Belek turizm bölgemizde 2 yıl içerisinde Tigem içme suyu tesisleri revizyonu ve Scada sistemi için 500 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Ayrıca Serik Karadayı içme suyu temin projesine başladık. Böylece Belek turizm bölgesinin önümüzdeki 50 yıllık su ihtiyacını 1 milyar 561 milyon TL yatırım yapıyoruz."

"Mavi bayrak sayısını Türkiye'de 567 iken, Antalya'da 233'e çıkardık"

Dönemi kurtaran değil, bedeli ne olursa olsun geleceğe yönelik yatırım ve projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerinin altını çizen Başkan Böcek, "Antalya'dan Londra'ya kadar mesafede 3 bin 605 kilometre rekor düzeyde içme suyu hattı yaptık. Toplam 633 kilometre kanalizasyon hattı yaptık. Deniz temizliğinin göstergesi olan mavi bayrak sayısını Türkiye'de 567 iken, Antalya'da 233'e çıkardık. Dünyanın en fazla mavi bayrağının olduğu kent konumundayız" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı'nın yanı sıra Antalya Turizm Birliği Başkanlığı ve Cittaslow Türkiye koordinatörlüğü görevlerinin olduğunu da hatırlatan Başkan Böcek, "33 ülkeden 303 belediyenin üye olduğu uluslararası Cittaslow ağının 25 Ekim'de Roma'da düzenlenen koordinatörler toplantısında uluslararası Cittaslow Genel Başkan Yardımcılığına oybirliği ile seçildiğimi de sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum" dedi.

Konuşmasında Turizm Konaklama Vergisi'ne de değinen Başkan Böcek, şöyle tamamladı:

"Bu para Antalya'mızın hakkıdır"

"Bıkmadan usanmadan tekrarlıyorum. Bildiğiniz gibi turizm geliştirme ajansı kuruldu ve konaklama vergisiyle sektörün üzerinden milyar dolardan fazla kaynak yaratıldı. Toplanan kaynağa yüzde 40 oranında en büyük katkıyı Antalya'mız yapmaktadır. Yerleşik nüfusla yaklaşık 30 milyona hizmet ederken, biz genel bütçeden sadece yerleşik nüfus 2 milyon 696 bin kişiye göre pay almaktayız. Büyükşehir Belediye'mizin turizm sektörümüze daha fazla hizmet etmesi için bu kaynaklardan pay alması gerekmektedir.  Bu para Antalya'mızın hakkıdır. Örneğin son gittiğim Roma'da konaklama vergisi günlük kişi başı 10 Euro ödedik. Bu bedel yerel yönetime aktarılır. Rakip olduğumuz uluslararası şehirlerde olduğu gibi konaklama vergisinden faydalanırsak turizmde çok daha güçlü oluruz."

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu da Cumhuriyetin 101'inci yılını kutlayarak başladığı konuşmasında, şunları dile getirdi:

"Yörük çocuğu Muhittin Böcek, kalkıp da Avrupa'nın en önemli şehirlerinden biri olan Antalya'yı idare edebiliyorsa, Akdeniz Belediyeler Birliği başkanlığı yapabiliyorsa, belediyeciliği Avrupa'da en özel timsalden birini gerçekleştirebiliyorsa bu Cumhuriyet sayesinde. Yaşasın Cumhuriyet yaşasın Atatürk. Sayın Başkan'ımıza ve Vali'mize teşekkür ediyorum. Kendilerinin turizme incelikli bakıyor olmaları bizim için bir güç. Kendilerini Antalya'nın gelişmesi için şans olarak görüyorum. Turizmde biriz ve dirayetliyiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: 'Turizme Hizmet İçin Daha Fazla Pay Almalıyız' - Son Dakika

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