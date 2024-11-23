Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Tüm Öğretmenlerimizin ve Eğitim Camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Kutluyorum" - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Tüm Öğretmenlerimizin ve Eğitim Camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Kutluyorum"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Tüm Öğretmenlerimizin ve Eğitim Camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nü Kutluyorum"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, “Tam 101 yıldır yolumuzu aydınlatmaya devam eden Büyük Önder Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, bizleri yetiştiren ve bugünlere gelmemize vesile olan tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bir kez daha kutluyorum” dedi.

23.11.2024 10:48  Güncelleme: 10:50
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, "Tam 101 yıldır yolumuzu aydınlatmaya devam eden Büyük Önder Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, bizleri yetiştiren ve bugünlere gelmemize vesile olan tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutluyorum" dedi.

Başkan Böcek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Böcek'in mesajı şöyle:

"'Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister' diyen Ata'mızın izinden ayrılmadan, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yarınlara hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Öğretmenler, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, onları yetiştiren toplumun en önemli dinamik unsurlarıdır. Gücünü insandan ve sevgiden alan, her bir öğrencisini ayrı ayrı seven, onları bağrına basan elleri öpülesi öğretmenlerimizin hakları hiçbir şekilde ödenmez. Bugünün çocukları ve gençlerini, vatan ve millet sevgisiyle yetiştiren öğretmenlerimize şükran borçluyuz. Devrimleriyle eğitim sisteminde yepyeni ufuklar açan Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlerin ne denli değerli olduğunu ve bir toplumun, bir ülkenin geleceğini şekillendirmede ne kadar önemli roller üstlendiklerini sayısız kez dile getirmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yeni ve çağdaş bir Türk toplumu yaratırken öğretmenlere güvenmiş ve onlara inanmıştır.

'Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır' diyen Başöğretmen Atatürk, 'Unutmayınız ki Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir' sözüyle de öğretmenlere verdiği değeri ortaya koymuştur. Çocuklarımızın yüzünün güldüğü, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı günleri değerli öğretmenlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Toplumumuzu ve ülkemizi ileriye götürecek, bizleri aydınlık yarınlara taşıyacak olan eğitim önderlerimize bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında, fedakarca görev yapan kıymetli öğretmenlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tam 101 yıldır yolumuzu aydınlatmaya devam eden Büyük Önder Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, bizleri yetiştiren ve bugünlere gelmemize vesile olan tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutluyorum. Eğitime yıllarını veren emekli öğretmenlerimize sağlıklı uzun yıllar diliyor, eğitim şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Eğitim ve öğretim hayatında gösterdiğiniz özveri ve emekler için sizlere teşekkür ederiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: 'Tüm Öğretmenlerimizin ve Eğitim Camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Kutluyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Tüm Öğretmenlerimizin ve Eğitim Camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Kutluyorum" - Son Dakika
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