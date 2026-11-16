Antalya'da COP31 girişimci alanı ilk kez 207 firmayı ağırlıyor - Son Dakika
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Antalya'da COP31 girişimci alanı ilk kez 207 firmayı ağırlıyor

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Antalya\'da COP31 girişimci alanı ilk kez 207 firmayı ağırlıyor
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COP31 kapsamında Antalya'da girişimcilere özel ilk kez oluşturulan Startup Zone, Türkiye ve dünyadan 207 firmayı ağırlıyor. Alanda temiz enerjiden sürdürülebilir ulaşıma kadar projeler sergilenirken 14 panel, 9 Demo Day oturumu ve 4 atölye düzenleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, zirve tarihinde ilk kez girişimcilere özel oluşturulan 3 bin 800 metrekarelik 'Startup Zone'da (Girişimcilik Alanı), Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden 207 firma bir araya geldi. Alanda havadan içme suyu üreten cihazlardan, karbon ayak izine göre ağaçlandırma yapan teknolojilere kadar birçok yenilikçi proje tanıtılıyor. Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı iklim değişikliğine yönelik projeleri de 'Startup Zone'da yer alıyor.

Antalya'da düzenlenen COP31'in halka açık Yeşil Bölgesi'nde oluşturulan Startup Zone, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik teknolojiler geliştiren girişimcileri, yatırımcıları, akademisyenleri ve uluslararası kuruluşları buluşturuyor. Kendi sahnesi, podcast stüdyosu ve yatırımcı-girişimci görüşme ofisi bulunan alanda temiz enerji, enerji depolama, sürdürülebilir ulaşım, biyomalzeme, endüstriyel karbonsuzlaşma ve dijital iklim çözümleri gibi farklı alanlarda çalışmalar sergileniyor. Program kapsamında 14 tematik panel, 9 Demo Day oturumu ve 4 atölye düzenlenirken, seçilen 30 girişim de 4 özel sunum etkinliğinde uluslararası yatırımcılar ve iklim paydaşlarıyla buluşuyor.

COP TARİHİNDE İLK

COP31 Ajans Başkan Yardımcısı ve Startup Zone Direktörü Hasan Karadeniz, 30 yıllık COP tarihinde ilk kez girişimcilik ekosistemine özel bir alan oluşturulduğunu belirterek, "Burası 3 bin 800 metrekareye kurulu, kendi sahnesi, podcast stüdyosu, yatırımcı- girişimci ofisi olan bir alan. 30 metrekareye kadar farklı büyüklüklerde stantlarımız bulunuyor. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu böyle büyük bir etkinlikte girişimcilik ekosisteminin de sesini duyurmasına imkan sağlıyoruz. Aldığımız en güzel geri dönüşlerden biri de bu" dedi.

207 FİRMA KATILIYOR

Startup Zone'da üniversiteler, teknoparklar, lise öğrencileri ve teknoloji şirketlerinin projelerini sergilediğini anlatan Karadeniz, "Burada lise öğrencilerimiz de kendi geliştirdikleri çevre projelerini tanıtıyor. Çok sayıda teknoparkımız ve yaklaşık 15 yabancı firmamız var. Toplam 207 firmayı ağırlıyoruz. Havadan su üreten girişimimiz var. Karbon ayak izinizi hesaplayıp bunun karşılığı kadar ağaçlandırma yapan firmamız var. Sudaki biyoplastiklerden güneş gözlüğü üreten girişimlerimiz bulunuyor. Oxford ve Cambridge üniversitelerinden panelistlerimiz de etkinliklerimize katıldı. İlk kez gerçekleştirilen bu organizasyonla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

YATIRIMCILARLA BULUŞUYOR

Startup Zone Direktör Yardımcısı Emre Yıldız da COP31'in yalnızca iklim politikalarının değil, yeni teknolojilerin ve girişimcilik fikirlerinin de buluşma noktası olduğunu söyledi. Yıldız, "Dünyada bu ölçekte iklimin konuşulduğu, kanun yapıcıların ve düzenleyici kurumların bir araya geldiği bir organizasyonda girişimcilerin de bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yeni fikirler ve yeni düşünceler girişimcilerden çıkıyor. Türkiye olarak COP tarihinde ilk kez bu büyüklükte girişimcilere özel bir alan oluşturulmasından mutluluk duyuyoruz" dedi.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ

Girişimcilerin yatırımcılarla doğrudan görüşme fırsatı bulduğunu belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Burada yalnızca Türkiye'den değil, dünyanın birçok ülkesinden girişimcilerimiz var. Yatırımcılarımız, akademisyenlerimiz ve büyük firmalarımız bulunuyor. Hükümetlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve karar vericilerin buluştuğu bir ortamda yeni fikirlerin ortaya çıktığı girişimlere özel bir alan ayırdık. Hem yatırımcılarımız hem girişimcilerimiz hem de büyük firmalar için katma değer sağlayacak iş birliklerinin oluşmasını hedefliyoruz."

HAVADAN İÇME SUYU

Startup Zone'da sergilenen dikkat çekici teknolojilerden biri de Türk mühendisler ve akademisyenler tarafından geliştirilen, havadaki nemden içme suyu üreten cihaz oldu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Küçükaydoğmuş, cihazın havayı alarak içerisindeki nemi yoğuşturduğunu, ardından çeşitli arıtma ve mineralizasyon işlemleriyle içilebilir suya dönüştürdüğünü anlattı. Günlük 10 litreden 1 tona kadar farklı kapasitelerde cihazlar geliştirdiklerini belirten Küçükaydoğmuş, güneş enerjisiyle de çalışabilen sistemin 100 litre kapasiteli modelinde günlük 100 liralık elektrik tüketimiyle su üretilebildiğini söyledi.

12 GİRİŞİM TANITILIYOR

NETZİRO Tekmer temsilcisi Nesli Benur Şahintürk ise COP31'de iklim teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanındaki girişimleri tanıttıklarını belirterek, "KOSGEB destekli hızlandırma programımız kapsamında 12 girişimimiz burada yer alıyor. İklim teknolojileri ve sürdürülebilirlik odağındaki çalışmalarımızı sergiliyoruz" dedi.

DEMİRÖREN MEDYA LİSESİ

Startup Zone'da yer alan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, iklim değişikliği odağında geliştirdiği projelerle dikkati çekiyor. 9 öğrencinin katılımıyla COP31'de açılan okul standı, Yeşil Bölge'nin özel alanında ilk ve tek okul olma özelliğini taşıyor. İklim değişikliğine yönelik farkındalık oluşturmayı ve çevresel sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen öğrenciler, geliştirdikleri 5 projeyi uluslararası zirvede tanıtıyor.

Kaynak: DHA
TeknolojiTürkiyeAntalyaEkonomiGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

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