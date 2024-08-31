Antalya'da Kirasını Ödeyemeyen Kadın Sokakta Yaşıyor - Son Dakika
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Antalya'da Kirasını Ödeyemeyen Kadın Sokakta Yaşıyor

Antalya\'da Kirasını Ödeyemeyen Kadın Sokakta Yaşıyor

Antalya'da 3 ay boyunca kira ödeyemeyen Sibel Baykara, evden çıkarıldıktan sonra sokaklarda yaşamaya başladı. Kirayı ödeyememesi nedeniyle ev sahipleri tarafından ev verilmeyen Baykara, bir memur kefil bulma umuduyla yaşayabileceği bir daire arıyor. Komşuları ise Baykara'ya destek oluyor.

31.08.2024 11:19
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ANTALYA'da 3 ay çalışamadığı için kira ödeyemeyince evden çıkarılan ve bir apartmanın bahçesinde kalmaya başlayan Sibel Baykara (39), 15 gündür sokak sokak gezip, yaşayabileceği bir daire arıyor. Baykara, "Ev sahipleri, kirayı ödeyemem diye ev vermek istemiyor. Tek çarem artık bir memur kefil bulmak" dedi.

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde oturan tekstil işçisi Sibel Baykara, geçen yıl şubat ayında Aksoy Apartmanı'nın 2'nci katına taşındı. Eşinden ayrı 2 çocuğuyla birlikte yaşayan, mülk sahibine 7 bin 500 lira kira öderken 1 yılı dolan Baykara'nın kirası, 8 bin 750 lira oldu. 3 ay önce rahatsızlanan ve tedavi sürecinde çalışamayan Baykara, bu süreçte kirasını ödeyemedi. Kiracısını telefonla arayan Mahmut A., evi en hızlı şekilde tahliye etmesini söyledi.

EVİ TAMAMEN BOŞALTTILAR

Kirasını çalışamadığı için ödeyemediğini, en kısa sürede toplu ödeme yapacağını söyleyen Baykara'yı dinlemeyen ev sahibi, evin tahliye sürecini başlattı. 15 gün önce eve gelen icra memurları, eşyaları dışarı çıkartıp evi tamamen boşalttı. 2 çocuğuyla sokakta kalan Sibel Baykara, eşyalarını daha önce oturduğu apartmanın bahçesine istifleyip, geceleri kanepede uyuyor. Çocuklarını babalarına gönderen Sibel Baykara'ya komşuları destek oluyor.

KOMŞULARI DESTEK OLUYOR

Tuvalet ihtiyacı için yakındaki caminin tuvaletine gittiğini, komşularının yemek ve diğer ihtiyaçları için destek olduğunu anlatan Baykara, 15 gündür sokak sokak gezip, ev arıyor. Kiralık dairelerin ev sahipleri ya da emlakçılarla yaptığı görüşmelerden de sonuç alamayan Baykara, kendisinden memur kefil istendiğini söyledi.

'YALNIZ BAŞINA BIRAKAMIYORUZ'

Sibel Baykara, "Eşimden ayrı, çocuklarımla yaşadığımı duyan ev sahipleri, kirayı ödeyemem diye ev vermek istemiyor. Tek çarem artık bir memur kefil bulmak. Sokaktan kurtulmak için sanırım memur kefil bulmam lazım" diye konuştu. Sibel Baykara'yı yalnız bırakmayan komşusu Bahar Yalçın, gece yarılarına kadar yanında beklediğini söyledi. Baykara'ya destek olmak için elinden geleni yaptığını belirten Yalçın, "Yalnız başına bırakamıyoruz. Mahalle biraz sıkıntılı. Gece yarısına, bazen sabaha kadar yanında duruyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kirasını Ödeyemeyen Kadın Sokakta Yaşıyor - Son Dakika

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