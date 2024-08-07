14 yaşındaki motosikletlinin feci ölümü! Olay yerine gelen yakınları kahroldu

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Antalya Kepez'de 14 yaşındaki gencin kullandığı motosiklet ile 18 yaşındaki sürücünün idaresindeki otomobil, kontrolsiz kavşakta çarpıştı. Feci kazada 14 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti.

SAVRULAN MOTOSİKLETELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Kaza, Kepez ilçesinde Altıayak Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan O.S.T., kontrolsüz kavşakta dönüş yapmak için manevra yaptı. Bu sırada otomobil ile S.B.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Savrulan S.B. yol kenarındaki elektrik direğine çarparken, otomobil refüjdeki ağaçlara vurdu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, S.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü O.S.T. ise tedavi için hastaneye götürüldü.

EVLADA SON BAKIŞ

Telefonla ulaşılan ve olay yerine çağrılan Sadi B.'nin babası oğlunun cansız bedenini görünce büyük üzüntü yaşadı. Acılı baba, Sadi B.'nin üzerine örtülen örtüyü kaldırarak oğlunun yüzüne uzun uzun baktı. Acılı babanın bu hali görenlerin yüreklerini sızlattı. Bu sırada olayı haber alarak kaza yerine gelen bir başka yakını ise sinir krizi geçirerek bayıldı. Baygınlık geçiren şahsı akrabaları araca alarak hastaneye götürdü. Sadi B.'nin cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından yakınları tarafından tabuta konularak Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.