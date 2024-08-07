14 yaşındaki motosikletlinin feci ölümü! Olay yerine gelen yakınları kahroldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

14 yaşındaki motosikletlinin feci ölümü! Olay yerine gelen yakınları kahroldu

Geniş Video İzle

Antalya'nın Kepez ilçesinde kontrolsüz kavşakta meydana gelen otomobil-motosiklet çarpışmasında 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

07.08.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Kepez'de 14 yaşındaki gencin kullandığı motosiklet ile 18 yaşındaki sürücünün idaresindeki otomobil, kontrolsiz kavşakta çarpıştı. Feci kazada 14 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti.

SAVRULAN MOTOSİKLETELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Kaza, Kepez ilçesinde Altıayak Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan O.S.T., kontrolsüz kavşakta dönüş yapmak için manevra yaptı. Bu sırada otomobil ile S.B.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kontrolsüz kavşakta öldüren kaza! 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Savrulan S.B. yol kenarındaki elektrik direğine çarparken, otomobil refüjdeki ağaçlara vurdu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, S.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü O.S.T. ise tedavi için hastaneye götürüldü.

Kontrolsüz kavşakta öldüren kaza! 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

EVLADA SON BAKIŞ

Telefonla ulaşılan ve olay yerine çağrılan Sadi B.'nin babası oğlunun cansız bedenini görünce büyük üzüntü yaşadı. Acılı baba, Sadi B.'nin üzerine örtülen örtüyü kaldırarak oğlunun yüzüne uzun uzun baktı. Acılı babanın bu hali görenlerin yüreklerini sızlattı. Bu sırada olayı haber alarak kaza yerine gelen bir başka yakını ise sinir krizi geçirerek bayıldı. Baygınlık geçiren şahsı akrabaları araca alarak hastaneye götürdü. Sadi B.'nin cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından yakınları tarafından tabuta konularak Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolsüz kavşakta öldüren kaza! 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Kontrolsüz kavşakta öldüren kaza! 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Kontrolsüz kavşakta öldüren kaza! 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
14 yaşındaki motosikletlinin feci ölümü! Olay yerine gelen yakınları kahroldu
Kaynak: DHA

Motosiklet, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 yaşındaki motosikletlinin feci ölümü! Olay yerine gelen yakınları kahroldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Anakin: 14 yaşında motorsiklet sürücüsü ? Allah rahmet eylesin ama bu çocuğun anası babası yokmu ? 14 yaşında birine nasıl motor verilir 33 0 Yanıtla
  • Memduh Çoban: 14 yaşındaki çocuk motorsiklet kullanmamalı allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. 23 1 Yanıtla
  • Beykozlu: Yazık günah 12 0 Yanıtla
  • Sami Göksu: son zamanlarda skoter ve 150cc üzeri mopet ve elektrikli motor kazaları arttı bu durum servis elemanı ve kurye gibi işletmelerin vurdum duymazlığı ve çocuk yaşta çalıştırıp denetim yapılmaması yazıl olmuş büyüt üzerine titre sonuç kayıp can 2 0 Yanıtla
  • Ferhat Eser: Allah rahmet eylesin ailesine sabirlar versin Çok ama çok zor bir durum çok üzgünüm 0 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Denetleme yokki yakında 12 yaşındaki çocuk kamyon kullanır 0 0 Yanıtla

20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:50:15. #1.12#
SON DAKİKA: 14 yaşındaki motosikletlinin feci ölümü! Olay yerine gelen yakınları kahroldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement