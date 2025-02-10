Antalya'da Öğretmenlerin 'Gönül Atkısı' Projesi ile Depremzede Çocuklara Destek - Son Dakika
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Antalya'da Öğretmenlerin 'Gönül Atkısı' Projesi ile Depremzede Çocuklara Destek

Antalya\'da Öğretmenlerin \'Gönül Atkısı\' Projesi ile Depremzede Çocuklara Destek

Antalya'da okul öncesi öğretmenleri Betül Sevincek ve Betül Yumrutepe tarafından başlatılan 'Gönül Atkısı' projesi, 400 öğretmen ve 5 bin öğrencinin katılımıyla depremzede çocuklara binlerce paket ulaştırdı. Proje kapsamında öğrenciler, atkı örüp kardeşlerine destek oluyor.

10.02.2025 09:57  Güncelleme: 10:02
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ANTALYA'da Okul Öncesi Öğretmeni Betül Sevincek (38), meslektaşı da olan arkadaşıyla 2 yıl önce depremzede çocuklar için 'Gönül Atkısı' projesini başlattı. 45 ilden 400'e yakın öğretmen ve 5 bin öğrencinin desteği ile büyüyen projeyle binlerce paket, depremzede çocuklara ulaştırıldı. Betül Sevincek, "Başlattığımız hareket, Türkiye genelinde bir gönül projesi oldu. Öğrencilerimiz minik elleriyle kardeşlerine atkı örüyor" dedi.

Şahinevler Ortaokulu'nda Okul Öncesi Öğretmeni Betül Sevincek, 2023 yılında meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından öğretmen arkadaşı Betül Yumrutepe ile depremzede çocuklara destek olabilmek için 'Gönül Atkısı' projesini başlattı. Türkiye genelinde 400'e yakın öğretmen ve 5 bin öğrencinin destek verdiği projede, kovada atkı yöntemiyle depremzede çocuklara el emeği ürünler gönderilmeye başlandı. Deprem bölgesine ulaştırılan binlerce paketin içinde atkı, çorap, eldiven, çocuk kitabı ve balon yer aldı.

'45 İLDE DEVAM EDEN PROJEMİZ GİDEREK BÜYÜDÜ'

Projeye nasıl başladıklarını anlatan Betül Sevincek, "2017 yılında kovada atkıyı Malatya'daki öğrencilerimle yapmıştık. Buradaki yapma amacımız da hem kendi öğrencilerimize bir farkındalık kazandırmak hem de depremzede çocuklara bir yardımımızın dokunması. Böylece bir gönül hareketi başlatmış olduk. Malatya'da tanıştığım, beraber gönül kardeşliği yaptığımız öğretmen arkadaşım Betül Yumrutepe ile 'Gönül Atkısı' projesini başlattık. 2 yıl önce 150 öğretmenle başladığımız proje, bugün 400'e yaklaştı. 4 bin 500 öğrenci de projede yer alıyor. 45 ilde devam eden projemiz giderek büyüdü. Hazırladığımız pakette atkı, çorap, eldiven, çocuk kitabı ve balon var. Balonu çocukların mutlu olması için ekledik. Kendi öğrencilerime nitelikli çocuk kitaplarını ulaştırıyorum. Fakat oradaki çocuklar da bu kitaplardan faydalansın istiyorum" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZ MİNİK ELLERİYLE KARDEŞLERİNE ARKI ÖRÜYOR'

'Gönül Atkısı' projesine ailelerin de büyük emek verdiğini kaydeden Sevincek, "Başlattığımız hareket Türkiye genelinde bir gönül projesi oldu. Öğrencilerimiz minik elleriyle kardeşlerine arkı örüyor. Velilerimiz de işin içerisinde. Veli toplantılarında bahsettiğimizde hepsi elini taşın altına koydu. Gönülden destek vererek projemize büyük emek harcıyorlar. Onlar da evde atkı yapıyor. Bulunduğumuz okul, kırsal bir mahallede yer alıyor. Velilerimiz maddi durumları çok iyi değil ama destek olmaktan vazgeçmediler" dedi.

'ÖRDÜĞÜMÜZ ATKIYU YOĞURT KOVASI İLE HAZIRLIYORUZ'

Öğrencilere geri dönüşümü de aşıladıklarını belirten Sevincek, "Şimdiye kadar binlerce paketi, ihtiyacı olan çocuklara ulaştırdık. Bunun dışında öğretmen arkadaşlarımız karşı tarafla birebir iletişim kurdukları için başka ürün ve malzemelerle de destek oluyor. Kırtasiye ve giyim desteği de veriyorlar. Ördüğümüz atkıyı yoğurt kovası ile hazırlıyoruz. Aynı zamanda bir geri dönüşüm hareketi oluyor. Yoğurt kovasına çubuklar yerleştirip, ipleri sırayla diziyoruz. Uygulaması çok basit" diye konuştu.

GÖNÜL ATKISINA VELİLERDEN TAM DESTEK

Projeye 1 yıldır destek verdiklerini kaydeden velilerden Havva Gülper, "Projeyi ilk öğretmenimizden duyduk. Çok heyecanlandık ve sevindik. Gönül bağı kurmak istedik. Çocuğumla birlikte hem evde hem de okulda bu atkıları örmeye başladık. Yüzlerinde bir tebessüm oluşturabildiysek, ne mutlu bize" dedi. Öğrenciler ise depremzede kardeşlerine destek oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Öğretmenlerin 'Gönül Atkısı' Projesi ile Depremzede Çocuklara Destek - Son Dakika

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