Antalya\'da Pazarlarda Terazi Uygulaması

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Tolga YILDIRIM/ANTALYA, -ANTALYA'da 'Domatese gel', 'Sulu limon', 'Kesmece karpuz', 'Dalından taze' gibi sözlerle bağırarak satışın yasaklandığı pazarlarda, aldığı ürünün gramajından şüphelenenlerin tartarak kontrol edebileceği terazi yerleştirildi. Satın aldığı ürünün pazarcının belirttiği gramajdan düşük olması halinde zabıta, esnafa 2 bin 50 lira ceza kesiyor.

Belirli günlerde kurulan ve herkesin uğrayıp alışverişini yaptığı pazarlarda, pazarcının 'Domatese gel', 'Abla sulu limon', 'Diyarbakır karpuzu', 'Çengelköy hıyarı' gibi sözlerle bağırdığı dönem, geçen yıl sona erdi. Antalya'daki pazarlarda denetim yapan zabıta, günün belirli saatlerindeki anonslarla, esnafa 'Yüksek sesle satış yapmak yasaktır' uyarısı yapıyor. Esnafın insanları rahatsız edici şekilde bağırarak satış yapmasını engellemek için uyarı anonslarının yanı sıra tezgahlar arasında gezerek inceleme yapan zabıta, etiket ve fiyatlandırma, tezgah sınırı, tartı ve ürün gramajı konularında kurallara uymadığı belirlenen pazarcılara da ceza uyguluyor.

GRAMAJ ŞÜPHESİNE TARTIDA KONTROL

Konyaaltı ilçesindeki pazar yerlerinde etiket ve fiyatlandırma, tartı ve ürün gramajına dikkat eden zabıta, pazar girişine tartı yerleştirdi. Alışveriş yapanların satın aldığı ürünü tartıp, kontrol ettiği tartı, esnaf ile müşteri arasındaki güvenin artmasını sağladı. Satın aldığı sebze ve meyvenin gramajından şüphelenenler, tartıda poşetlerinin ağırlığını kontrol edip, alışverişini sürdürdü. Poşetinde pazarcının belirttiği gramajdan az ürün bulunanlar ise zabıtaya şikayette bulunuyor. Şikayet sonrası müşterinin mağduriyeti giderilip, esnafa ceza uygulanıyor.

KABAHATLER KANUNU'NA GÖRE CEZA

Zabıta ekipleri, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki pazar yerleri yönetmeliğine aykırı davranışta bulunan pazarcılara, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapıyor. Satın aldığı ürünün pazarcının belirttiği gramajdan düşük olması halinde zabıta, esnafa 2 bin 50 lira ceza kesiyor. Satışlarını canlandırmak için slogan atan, mani ve şarkılarla rahatsız eden esnafa da bin 295 lira ceza kesiliyor.

3 CEZAYA 3 HAFTA TEZGAH AÇMAMA CEZASI

Aynı kabahatle yıl içerisinde 3 ceza alınması halinde pazarcılara, 3 hafta tezgah açmama cezası veriliyor. Zabıta ekipleri denetimlerde etiket bulundurmamak, tezgah sınırına uymamak, rahatsız edici şekilde satış yapmak, küsuratlı fiyatlandırma ile tartıda ve satılan üründe gramaj eksikliğini inceliyor. İlçede bu yıl 61 pazarcıya kurallara aykırı satış yapmaktan ceza uygulandı.

'HATA VARSA CEZA KESİYOR'

Pazar esnafından Ramazan Kumkale, müşterilerin ürünün gramajından şüphelendiği zaman zabıta ofisi önündeki terazide tartıp, gönül rahatlığıyla alışveriş yaptığını anlattı. Kumkale, "Bazı insanlar güvenmiyor. Pazarcı zaman zaman yanlış yapabiliyor. Aldıkları ürünün gramajından şüphe duyanlar, rahatsızlık hissedenler, zabıta odası önündeki terazide kontrol edebilir. En ufak problemde zabıta bizimle iletişime geçiyor, hata varsa ceza kesiyor. Pazara gelen müşteriler rahatlıkla alışveriş yapabilir. Eskiden pazarda bağırarak satış oluyordu. Bunlar artık yok. Yüksek sesle satış yapana, zabıta gerekli işlemi yapıyor" dedi.

Pazarda alışveriş yapanlardan Ali Ergene ise "Pazar girişinde zabıta ofisi önünde tartı var. Alışveriş sonrası aldığım ürünleri getirdim, tarttım. Gramlarının doğru olduğunu gördüm. Vicdanım rahat alışverişi yapıp, evime gidiyorum" diye konuştu.