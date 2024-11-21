Antalya'da Sağanak Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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Antalya'da Sağanak Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Antalya\'da Sağanak Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, turuncu kodlu sağanak uyarısı nedeniyle Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yarın sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Meteorolojik uyarılara ve olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

21.11.2024 17:09  Güncelleme: 17:10
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ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, turuncu kodlu sağanak uyarısının ardından Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yarın (Cuma) sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Vali Şahin, "Gece yarısında zirve seviyeyi görecek. Sabaha kadar devam edecek. Ekiplerimiz sahaya konuşlandı. Kritik yerlerde ekiplerimiz bekliyor" dedi.

Turizm kenti Antalya'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, 6 ilçe için turuncu kodlu sağanak uyarısı yaptı. AFAD, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojinin bu uyarısı üzerine AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Gerekli tedbirleri almak için toplandıklarını ve turuncu kodu değerlendirdiklerini belirten Vali Şahin, "Akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde aşırı yağışlar, turuncu kodlu yağışlar başlayacak. Gece yarısında zirve seviyeyi görecek. Sabaha kadar devam edecek. Etkisini sonrasında azaltacak cuma günü akşama kadar devam edecek. İlgili kurumlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Ekiplerimiz sahaya konuşlandı. Kritik yerlerde ekiplerimiz bekliyor" dedi.

Vali Şahin, özellikle turuncu kodla uyarılan kentin doğudaki ilçeleri Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş'ta yarın sadece taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Vali Şahin, şöyle konuştu:

"Yarın sıkıntı olacağını düşündüğümüz ilçelerimizde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Gece yarısı son durumu güncelleme yapıp değerlendireceğiz. Dere yataklarında ikametleri bulunan, otoparklarda araçları bulunan, zeminde iş yerleri bulunan vatandaşlarımızın dikkatli olup tedbirli davranmaları önemli."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Sağanak Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi - Son Dakika

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