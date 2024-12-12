Antalya'da Uyuşturucu Tartışması Yangına Sebep Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Uyuşturucu Tartışması Yangına Sebep Oldu

Antalya\'da Uyuşturucu Tartışması Yangına Sebep Oldu

Antalya’da maddi bağımlısı olan 31 yaşındaki M.K.’nın, annesiyle tartışmasının ardından yaktığı ateş yangına neden oldu. Dudu K., oğlu yüzünden yaşadığı zorlukları dile getirerek uyuşturucu bağımlılığının ailelere etkisini vurguladı.

12.12.2024 20:48  Güncelleme: 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'da iddiaya göre madde bağımlısı olan oğlu M.K.'nın çıkardığı yangında oturduğu dairede büyük hasar oluşan anne Dudu K., "Uyuşturucudan çocuk kafayı yedi 31 yaşında. 1 tane evladım var benim. Ne olursunuz hepsini kurtarın. Oralardan topluyorum bu yaştan sonra. Artık yeter kafayı yedim" dedi.

Olay saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerindeki 9 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı olan M.K., aynı evde yaşadığı annesi Dudu K. ile tartışma yaşadı. Tartışma sonrası M.K.'nın balkonda yaktığı ateş bir anda tüm evi kapladı. Alevler üst kattaki dairenin balkonuna da sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye gelene kadar bazı vatandaşlar, yangına aldırış etmeden dumanların kapladığı evlere girerek mahsur kalanları çıkarttı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Bu sırada dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Binada yaşayanlar ise panik halinde apartmandan çıktı. Yangın haberini alıp olay yerine koşarak gelen bazı kişiler ise kalabalık içerisinde yakınlarını aradı. Bir itfaiye eri tarafından sağlık ekibinin yanına getirilen Dudu K., "Benim bir şeyim yok. Çocuğum sağ ya o yeter" dedi.

ANNENİN UYUŞTURUCU İSYANI

Oğlunun evi yaktığı iddia edilen Dudu K., evladının uyuşturucu madde batağına düştüğünü söyleyerek feryat etti. Dudu K., "Temizleyin buraları. Ben çocuğumu artık Zeytinköy'den topluyorum. Uyuşturucudan çocuk kafayı yedi 31 yaşında. 1 tane evladım var benim. Ne olursunuz hepsini kurtarın, kızlar fuhuş yapıyor Zeytinköy yollarında. Oralardan topluyorum bu yaştan sonra. Artık yeter kafayı yedim. Üzüleyim mi ağlayayım mı? Yeter ocağımız söndü. O çocuklar ağlıyor, anaları ağlıyor. Ne oluyorsa uyuşturucudan oluyor bize" dedi.

Dumandan etkilenenleri binadan çıkaran Ferhat Aksoy ise "Geldiğimizde yanıyordu, çok fazla duman vardı. Biz de içeri girdik. İnsanlara yardım etmeye çalıştık. İnsanlık görevimizi yaptık. 9 katlı bina çok fazla insan vardı. Ben kendi ailemi ve bir aile daha vardı, onları çıkarttım. Dumandan çok etkilendik. Alevler dışarda öbür taraftaydı" diye konuştu.

Yangında anne- oğlunun yaşadığı daire zarar görürken, alevlerin ulaştığı üst kattaki dairede de maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Uyuşturucu Tartışması Yangına Sebep Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
20:00 Esad düşerken ’Esad’la görüşülmeli’ demişti Özgür Özel kendini böyle savundu Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu
19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
19:08 Hatay’da Aile Cinayeti: Anne ve 3 Çocuk Ölü Bulundu Hatay'da Aile Cinayeti: Anne ve 3 Çocuk Ölü Bulundu
09:37 Maçlar nefes kesti İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
09:26 Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye’nin sırası şaşırttı Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
09:18 Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin
09:13 Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti
08:57 Meclis’te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu’nu uyardı Meclis'te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu'nu uyardı
08:52 Suriye’nin geleceği nasıl olacak Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor Suriye'nin geleceği nasıl olacak? Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor
08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 21:11:37. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Uyuşturucu Tartışması Yangına Sebep Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.