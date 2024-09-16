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Antalya'da Zeytin Rekoltesi Artıyor

Antalya\'da Zeytin Rekoltesi Artıyor

Antalya'da bu yıl 55 bin ton zeytin bekleniyor; geçen yıla göre yüzde 55'lik artış öngörülüyor.

16.09.2024 11:21
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ANTALYA'da geçen yıl kuraklık nedeniyle 25'er kilo ürün alınabilen 800 ve 1200 yaşlarındaki iki zeytin ağacının, bu yıl toplamda 70 kilo zeytin vermesi bekleniyor. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, "Kent genelinde yaklaşık 55 bin ton zeytin bekliyoruz. Geçen yıla göre yüzde 55'lik artış olacak. Antalya'nın kapasitesi aslında 100 bin tonun üzerinde" dedi.

Antalya'da 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği arazisi, ATB tarafından geçen yıllarda 29 yıllığına kiralandı. Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı temizleyen Zeytinpark'ın etrafı da 5 bin 600 metrelik duvar ve tel örgülerle koruma altına alındı. İçerisindeki zeytin ağaçlarının büyük bölümüne de gençleştirme yapıldı. Her yıl toplanan zeytinler hem meyve halinde hem de zeytinyağı olarak satışa sunuluyor.

ASIRLIK ANIT AĞAÇLAR

ATB Başkanı Ali Çandır'ın girişimiyle, İstanbul- İzmir otoyol projesi kapsamında Akhisar'da istimlak edilen arazideki iki anıt ağaç da 2015 yılında özel yöntemle köklenerek, Zeytinpark'a nakledildi. 800 ve 1200 yaşlarındaki iki ağaç da iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığın etkisi altında. Zeytinpark'ta hasadın başlaması önceki yıllara göre 1 ay uzadı. Hasat için hazırlıkların yapıldığı hem Zeytinpark, hem kent genelinde geçen yıla göre rekolte yüz güldürüyor. Geçen yıl 50'şer kilo meyve vermesi beklenen asırlık ağaçlar, kuraklık nedeniyle 25'er kilo zeytin vermişti. Bu yıl her iki ağaçtan 35'er kilo ürün bekleniyor.

55 BİN TON MEYVE 10 BİN TON YAĞ

ATB Başkanı Ali Çandır, zeytinden bu yıl yüzde 55 daha fazla ürün almayı beklediklerini söyledi. Çandır, "Kent genelinde yaklaşık 55 bin ton zeytin bekliyoruz. Geçen yıla göre yüzde 55'lik artış olacak. Antalya'nın kapasitesi aslında 100 bin tonun üzerinde. Genel olarak rekoltemiz yarı yarıya düştü, ama geçen yıla göre artış var. Geçen yıl 6 bin ton yağ üretimi yaptık. Bu yıl 10 bin ton yağ üretimi bekliyoruz" dedi.

'ÜRETİMDE SIKINTIMIZ VAR'

Çandır, hem kuraklık hem de bazı zararlılar nedeniyle üretimde her geçen yıl öncekine göre farklılıklar yaşadıklarını söyledi. Zeytin ve yağ fiyatının geçen yıl dünya genelindeki sorun nedeniyle 9,5 avroya çıktığını belirten Çandır, "Üretimde sıkıntımız var. Şu an uluslararası alanda yağın fiyatı 7,5 avro düzeyinde. Fiyatların geçen yılki gibi yüksek olmayacağını bekliyoruz" diye konuştu.

Kentte zeytin hasadının ekim sonlarına doğru başlaması bekleniyor. Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi genel hasattan ayrı tutuluyor. Hem meyvesi hem de o meyvelerden elde edilen zeytinyağı açık artırma usulüyle satışa sunuluyor. Her yıl asırlık zeytin ağaçlarının ürünlerine ilgi bir kat daha artıyor. (DHA

Haber: Alparslan ÇINAR - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Zeytin Rekoltesi Artıyor - Son Dakika

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