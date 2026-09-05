Antalya'daki deniz manzaralı öğrenci yurtları, yeni dönemde öğrencilerine kapılarını açıyor - Son Dakika
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Antalya'daki deniz manzaralı öğrenci yurtları, yeni dönemde öğrencilerine kapılarını açıyor

Antalya\'daki deniz manzaralı öğrenci yurtları, yeni dönemde öğrencilerine kapılarını açıyor
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Akdeniz Üniversitesi kampüsünde Konyaaltı Sahili'ne yürüme mesafesindeki yurtlar, deniz manzarası ve aylık 1125-1590 lira ücretle yeni öğrencilerini bekliyor. Kentte kampüs çevresindeki kiralık konutlar 40 bin liradan başlarken, yetkililer tüm başvuruları karşılayacak kapasiteleri olduğunu açıkladı.

ANTALYA'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne yürüme mesafesinde Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki öğrenci yurtları, deniz ve doğa manzarasıyla yeni dönem öğrencilerini bekliyor. Kentte kampüs çevresindeki konutların kirası 40 bin liradan başlıyor.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin kazandığı üniversitenin bulunduğu şehirde konaklama ihtiyacını gidereceği yer temini telaşı başladı. Üniversite eğitimiyle hayatına yeni başlangıç yapacak öğrenciler için velilerin kentlerde ev, apart ya da yurt arayışı başladı. Akdeniz Üniversitesi ile 5 üniversitenin yer aldığı Antalya'da 10 binden fazla öğrenci üniversite eğitimine başlayacak. Ekonomik imkanlar doğrultusunda bazı öğrenciler kiralık ev arayışına başladı, bazıları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne başvuru sonuçlarını bekliyor.

Gençlerin barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı yurtlarda yeni akademik dönem için hazırlıklar tamamlandı. Kentte 25 bin civarı öğrenci kapasitesine sahip devlet yurtlarında yenileme ve bakım yapıldı. Turizm tesisleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya ve ilçelerindeki bazı yurtlar 5 yıldızlı otel konforunun yanı sıra, manzarası ve konumuyla dikkati çekiyor.

MANZARASIYLA CEZBEDİYOR

Konyaaltı ilçesinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne yürüme mesafesindeki Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki öğrenci yurtları, bulundukları doğal alan ve deniz manzarasıyla yeni dönem öğrencilerini bekliyor. Kampüsteki yurtlarda, deniz ve orman manzarasına sahip odalar yer alıyor. Bu manzaralara sahip dairelerin milyonlarca liraya satıldığı kentte, bu odalarda konaklama imkanı bulacak öğrenciler aylık 1125 ila 1590 lira ödeme yapacak. Kentte, kampüs çevresindeki konutlarda oturmanın aylık bedeli 40 bin liradan başlıyor.

SAHİLE YÜRÜME MESAFESİNDE

Kampüste öğrenciler, yurttaki 4 ve 6 kişilik odalarda kalabiliyor. Sosyal aktivite alanları ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken kampüsün güney kısmında kız öğrenci yurtları, batı kısmında erkek öğrenci yurtları yer alıyor. Konyaaltı Sahili'ne yürüme mesafesindeki yurtların güneye bakan odalarında, Türkiye'nin en büyük dönme dolabının bulunduğu lunapark, deniz ve yeşil alan manzarası yer alıyor.

'YURTLARA ERİŞİM KOLAYLIĞI'

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Yeni eğitim öğretim yılına başlanmasıyla yurtlarımızda öğrencilerimizi misafir edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yükseköğrenim eğitimi alan öğrencilerimize konaklama hizmeti sunuyoruz. Öğrencilerimizin eğitim kalitelerini artırmak, otel konforunda ev sıcaklığında konaklama hizmeti sağlamak amacıyla eğitim hayatına başlayan çocuklarımıza aileden uzak kalma duygusunu en az hissettirme çabasındayız. Kentimizdeki üniversitelerimiz ve yurtlara erişim, sosyal ve kültürel aktivite alanları öğrencilerin yaşamını kolaylaştıracak şekilde yer alıyor" dedi.

OTOGARDA KARŞILAYIP YURDA KADAR SERVİS

Kente gelen öğrenci ve velileri otogarda karşılayıp, servis imkanıyla konaklayacağı yurda kadar eşlik edeceklerini anlatan Gürhan, "Yurtlarımızda tecrübeli personelle, anne şefkati, aile sıcaklığıyla öğrencilerimizi karşılıyoruz. Yurt talebinde bulunan bütün öğrencilerin talebini karşılayacak kapasiteye sahibiz. Gençlerimize barınma hizmetini istekleri doğrultusunda sunacağız. Öğrencilerimize sunduğumuz konfor Türkiye'nin 81 ilinde standart. Çalışma alanları, yatak, dolabı, yemekhane ve sosyal donatı alanları yurtlarımızda bulunuyor. Otel konforunda, aile sıcaklığında, ev ortamındaki tesislerimize gençlerimizi bekliyoruz. Bazı yurtlarımız deniz ve doğa manzarası, tarihi ve turistik tesislere konumuyla öğrencilerimizin beğenisini kazanıyor. Farklı şehirde yeni bir hayata başlayacak öğrencilerimizin kente ilk gelişlerinde tedirginlik hissetmemeleri için yardımcı olacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki deniz manzaralı öğrenci yurtları, yeni dönemde öğrencilerine kapılarını açıyor - Son Dakika

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