Antalya\'dan Türkiye Şampiyonu Bocce Takımı

ANTALYA'da Göçerler Ortaokulu öğrencileri, 7 metrekarelik alanda kısıtlı imkanlarla hazırlandıkları Yeşilay Türkiye Küçükler-Yıldızlar Petank (Bocce) Şampiyonası'nda, Türkiye şampiyonu oldu. Antrenör Nurhan Açık, "Asıl amacımız çocukları ekranlardan koparıp hayatın içine katmaktı. En gurur verici olan da buydu" dedi.

Kepez ilçesindeki Göçerler Ortaokulu, 9-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen Yeşilay Türkiye Küçükler-Yıldızlar (kadın-erkek) Petank Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. Kemer'de gerçekleştirilen şampiyonada, sınırlı imkanlara rağmen büyük başarıya imza atan öğrenciler, daha iyi şartlarda daha büyük başarılar elde edebileceklerini kaydetti.

'AMACIMIZ MADALYADAN ÖNCE ÇOCUKLARI KAZANMAKTI'

Çocuklarla güçlü bir bağ kurduklarını belirten antrenör Nurhan Açık, "Emek, saygı ve sevgiyle bir süreç yürüttük. Çok çalıştık, sık sık maçlar yaptık. Onları müzik eşliğinde çalıştırarak sporu sevdirdik. Asıl amacımız madalya değil, çocukları televizyon ve telefon ekranlarından uzaklaştırıp gerçek yaşamın içine katmaktı. En gurur verici olan da buydu" dedi.

Şampiyonluğun uzun süredir planlandığını ifade eden Açık, "Çocukları hem fiziksel hem psikolojik olarak hazırladık. Günlük, haftalık ve yıllık planlamalar yaptık. Çok zor şartlarda, okulun arka tarafında, yaklaşık 7 metrekarelik bir alanda çalıştık. Ama pes etmedik. Çocuklarım hayal kurdu ve başardı" diye konuştu.

Okulda sahalarının bulunmadığını dile getiren Açık, "Biz pes etmedik, çocuklarıma da bunu öğrettim. Her yeri değerlendirdik. Bocce her yerde oynanabilen bir spor. İmkansızlıklar içinde Türkiye şampiyonu olduk. 7 metrekarelik alanda biz bunu başardıysak eğer bir sahamız olursa Avrupa ve dünya şampiyonalarında da başarı geleceğine inanıyorum" dedi.

'KARDEŞİM SAYESİNDE BAŞLADIM'

Spora kardeşi sayesinde başladığını ifade eden Azra Tanrıverdi (13), "Kardeşim bir gün 'Beni bırakmaya gelir misin' dedi, ben de gittim. Değerli antrenörümüz beni çağırdı ve 'Sen de gel bu spora katıl' dedi. O günden sonra ben de bu spora başladım. İlk başta çok heyecanlıydım. Türkiye şampiyonu olmak çok mutluluk verici. Arkadaşlarım beni tebrik etti, gururlandım. Hedefim milli takıma girip derece almak" diye konuştu.

'UTANGAÇTIM AMA BAŞARDIM'

Bocce sporuyla tanıştıktan sonra daha öz güvenli olduğunu aktaran Süleyman Yiğitçelik (13), "Arkadaşımla beraber okul takımı için halı sahaya gittiğimde arkadaşlarım bocce antrenmanı yapıyordu. Ben de merak ettim ve bu şekilde başladım. İlk başta çok utangaçtım. Atamazsam arkadaşlarım güler diye korkuyordum ama zamanla alıştım, geliştim. Çok çalıştık ve şampiyon olduk. Çok mutluyum. Daha iyisi olmak için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

'TELEFONU BIRAKIP SOSYALLEŞTİM'

Telefon bağımlılığını spor sayesinde geride bıraktığını aktaran Serkan Başaran (13), "Eskiden çok telefonla oynuyordum. Bu spor sayesinde ekran sürem azaldı, arkadaşlarımla daha çok vakit geçirmeye başladım. Türkiye şampiyonu olmak büyük mutluluk, büyük bir başarı. Hedefim, Nurhan hocamızı da gururlandırmak adına milli takımda Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi temsil etmek" diye konuştu.

'SPORLA ÇOCUKLARI HAYATA BAĞLIYORUZ'

Elde edilen başarıdan gurur duyduklarını aktaran Göçerler Ortaokulu Müdürü Şerife Öznur Çaylak, "Çok gurur duyduk çok mutlu olduk bu başarı karşısında. Bu başarı bizi diğer spor dallarında da Türkiye dereceleri elde etmek için şevke getirdi. Güzel bir destek oldu, gurur duyuyoruz öğrencilerimizle. Kendimize hep şunu söylüyoruz, biz bir spor okuluyuz. Sadece boccede değil, farklı branşlarda da derecelerimiz var. Amacımız öğrencilerimizi dışarının tehlikelerinden korumak, çocukları sporla buluşturmak, dijital bağımlılıktan uzaklaştırmak ve sosyalleştirmek. Öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımızla gönül bağı kuruyoruz. Başarı da bu sayede geliyor" diye konuştu.