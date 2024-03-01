Antalya Diplomasi Forumu\'nda Türk Dünyasında Kurumsallaşma Paneli Düzenlendi

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Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Türk Dünyasında Kurumsallaşma: 21. Yüzyılda Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)" başlıklı panelde, Türk dünyasındaki entegrasyonun ve işbirliklerinin artırılmasının önemi vurgulandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2024'te, moderatörlüğünü TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev'in üstlendiği "Türk Dünyasında Kurumsallaşma: 21. Yüzyılda TDT" paneline, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev katıldı.

Panelde konuşan Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nurtleu, ülkesinin, Türkiye'nin Türk dünyasındaki entegrasyon girişimlerini desteklediğini söyledi.

Nurtleu, Kazakistan'ın tüm TDT üyesi ülkeler için kardeş ve dost ülke olduğunu belirterek, "Kardeşlerimizle birlikte olduğumuzu her zaman gösteriyoruz. Dünya ve bölgede barış için çalışırken Türk ülkeleri arasındaki entegrasyonu da sürdüreceğiz. Ekonomik kalkınmamızı da geliştireceğimizden eminim." dedi.

Türk devletlerinin büyük gelecek ve potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Nurtleu, "170 milyonluk nüfusa sahibiz. Büyüyen ticaretimiz var. Bağlantılarımız da gittikçe genişliyor. Ortak kültürümüz, dinimiz var. Dil ve geleneklerimiz benzer. Ortak değerlerimiz var. Kültürel ve felsefi olarak yakınız. Fakat daha da önemlisi ortak amaç ve hedeflerimiz var. Çok daha kuvvetli bağlar oluşturmalıyız. Daha dirençli ekonomiler oluşturmalıyız. İstikrar ve bölgemizin refahı için birlikteliğimiz önemlidir. Dayanışma ve birliktelik içerisinde olduğumuz sürece önümüz açık olacaktır." şeklinde konuştu.

"Birlik ve beraberlik bizim amacımız ve hedefimizdir"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Antalya Diplomasi Forumu'na dünyadan büyük ilgi olduğunu, bunun da Türk diplomasisinin başarısının ve nüfusunun göstergesi olduğunu belirtti.

Bayramov, Türkiye'nin başarısının tüm Türk dünyası için gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yeniden cumhurbaşkanı seçildikten sonraki yemin töreninde söylediği "Bizim ailemiz Türk dünyasıdır" sözlerini hatırlattı.

Türk dünyası için büyük vizyon ve planlara sahip olduklarını bildiren Bayramov, "TDT benzersiz bir kurumdur. TDT'nin tüm dünyanın ilgisini çekeceği açık bir gerçektir. Büyük gurur duyuyoruz. Azerbaycan TDT ülkelerine 20 milyar doları aşkın yatırım yapmıştır ve bu rakam giderek artmaktadır. Birlik ve beraberlik bizim amacımız ve hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

Bayramov, dünyadaki kriz ve istikrarsızlıklardan bahsederek, "Bu yüzden, bölgesel kurumsallaşma ve işbirlikleri giderek önem kazanmıştır. TDT kendi doğası itibariyle eşiz kurumdur ve bu kurumun derin kökleri vardır." diye konuştu.

"Türk Yatırım Fonu ekonomik ilişkilerin gelişmesine ön ayak olacaktır"

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev de konuşmasında Türk devletlerinin artık aynı yönde hareket ettiğini söyledi.

Kulubayev, "TDT ülkeleri arasındaki işbirliği devam edecektir. Türk Yatırım Fonu da ekonomik ilişkilerin gelişmesine ön ayak olacaktır." dedi.

Ulaşım altyapısının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Kulubayev, Avrasya ulaşım koridorlarının bir araya getirilerek iş birliklerinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Kulubayev, TDT ülkelerinin iklim değişikliğindeki yaklaşımlarda ortak tavır belirlemesi gerektiğini ifade etti.

"Özbekistan, TDT'nin daha etkin bir organizasyon olması için her şeyi yapacaktır"

Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov, Antalya Diplomasi Forumu'na dünyanın ilgisinden memnuniyet duyduklarını anlattı.

Saidov, TDT'nin kurumsallaşmasının dünyadaki temel değişimler açısından önemli olduğunu vurguladı.

Dünyadaki gelişmelerin Türk dünyasını da etkilediğini belirten Saidov, "Türk devletleri arasındaki ilişkiler daha derin ve daha dinamik hale geliyor. İlişkilerimiz yeni işbirliği ufukları da açıyor. Yeni döneme giriyoruz. TDT pratik işbirliklerinin olduğu bir döneme geçiyor. Uzun vadeli girişimlerimizin henüz kapısı açılmadı. Özbekistan da gelecek amaçlarımız doğrultusunda tüm katkılarını sunacaktır. Özbekistan, TDT'nin daha etkin bir organizasyon olması için her şeyi yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Saidov, TDT ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin genişletilmesinin ve yatırım projelerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

"Bölgemizde güçlü Türk jeopolitiğine ihtiyaç var"

TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk dünyasının entegrasyonundaki kazanımlarından gurur duyduklarını aktardı.

Çavuşoğlu, TDT ülkeleri arasındaki entegrasyon için önemli adımların atıldığını, Türkmenistan'ı da TDT'ye tam üye olarak görmek istediklerini vurguladı.

"Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda Türk dünyasının yüzyılı olarak görüyoruz." diyen Çavuşoğlu, "Gerçekten de bu mümkün. 21. yüzyılda Türk dünyası gerek örgütü gerek somut adımlarıyla damgasını vura bilir. Buna inanmak lazım. Bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Bölgemizde güçlü Türk jeopolitiğine ihtiyaç var. Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin istikrarlı, kesintisiz şekilde devam etmesi için buna ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki farklı tehdit ve sorunların kökünde kurutulması için de güçlü Türk jeopolitiğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Asya'nın dünyanın kalbi olduğu dönemlere baktığımız zaman hepsinin altında istikrarlı, güçlü Türk devletlerinin olduğunu görüyoruz İşte İpek Yolu da aslında geçmişteki Türk devletlerinin güçlü ve istikrarlı olduğu dönemlerde başarılı olmuştur." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, TDT'nin güçlü olmasının sadece bu coğrafyanın değil ötesinin de güçlü istikrarlı olması anlamına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sorumluluklarımız daha da büyüktür. Bunun farkındayız. TDT, dayanışma ve somut adımlarla kendi haklarımızın refahını düşünürken bölgemizin de istikrarı ve güvenliğini de amaçlamıştır. TDT, hiçbir ülkeyi rakip olarak görmüyor. TDT'nin gizli ajandası yoktur. Alınan kararların tümü şeffaftır. Dünya ve diğer uluslararası örgütlerle rekabet içerisinde değil. Biz bu inandığımız yolda entegrasyonumuzu daha da güçlendirmek ve bölgenin işbirliği ve istikrarı için, somut adımlarımızı devam ettirmek için daha çok çalışmalıyız. Bir nefer olarak her zaman teşkilatımızın emrindeyim."

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev de konuşmasında TDT'nin kuruluş aşamasından ve bugüne kadar hayata geçirilen işbirliklerinden bahsetti.

Ömüraliyev, TDT'nin çok yönlü faaliyetlerinin katbekat artarak geliştiğini vurguladı.

TDT üyesi ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Ömüraliyev, Türk devletleri arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için büyük potansiyel olduğunu sözlerine ekledi.