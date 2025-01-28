Antalya Saat Kulesi'nin Yenilenen Saati Elektrik Kesintileri Nedeniyle Duruyor - Son Dakika
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Antalya Saat Kulesi'nin Yenilenen Saati Elektrik Kesintileri Nedeniyle Duruyor

Antalya Saat Kulesi\'nin Yenilenen Saati Elektrik Kesintileri Nedeniyle Duruyor

Antalya'nın tarihi Saat Kulesi'nde 3.6 milyon TL harcanarak yapılan restorasyon sonrası konulan saat, elektrik kesintileri nedeniyle zaman zaman duruyor. Kuledeki saatin tamir ve yerleştirilmesi orijinaline uygun bir şekilde gerçekleştirilmişken, belirsiz elektrik sorunları ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

28.01.2025 09:40  Güncelleme: 09:45
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ANTALYA'nın tarihi simgelerinden Saat Kulesi'nin yıllar önce çalınan ve yerine 3 milyon 600 bin lira harcanarak geçen yıl takılan saati, elektrik kesintileri nedeniyle zaman zaman durup, geri kalıyor.

Antalya'nın en önemli sembollerinden, Helenistik döneme tarihlenen burçlar üzerinde yer alan, kule kısmı Bizans döneminde yapılan ve 1900'lü yılların başında 2'nci Abdülhamid döneminde saat kulesi olarak inşa edilen yapıda 2023 yılı Şubat ayında başlayan restorasyon çalışmaları, geçen yıl tamamlandı. Kuledeki restorasyon ve kazı çalışmaları, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Antalya Müzesi denetiminde, Antalya Bilim Üniversitesi'nden Doç. Dr. Esin Kuleli'nin hazırladığı proje kapsamında Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onayıyla yürütüldü. Harabeyi andıran kule içinde önceki yıllarda zeminden 8 metre yüksekliğe kadar betonla doldurulan alandaki kazı çalışmalarında, yaklaşık 1 metre derinde, biri saat düzeneğinin çalışması, diğeri kulenin en üst kısmındaki çanın her saat başı çalmasını sağlayan 40'ar kiloluk iki kurşun parça bulundu. Ayrıca kuledeki kampana ve diğer parçalar da konservasyon için Antalya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Restorasyonda, 22 metre yüksekliği bulunan kulenin dört bir tarafındaki saatlerin orijinal olmadığı ortaya çıkmış, 1985 yılında çalınmış olabileceği değerlendirilmişti. Yerine takılan saatlerin de plastik olduğu, bu saatleri tutturmak için kullanılan demir çerçevelerin de yıllar içerisinde ağırlıklarıyla tarihi taşları çatlattığı belirlendi. Plastik saatler sökülerek, çalınan saatin birebir aynısını bulmak için uzun süre araştırma yapıldı.

Tarihi saatlerin tamirini yapan ender ustalardan İstanbul'da yaşayan Recep Gürgen ile temasa geçildi. Gürgen tarafından, 1900'lü yıllardaki orijinaline uygun, her saat başı ses çıkaracak şekilde bir koleksiyonerin hibe ettiği saatin tamir ve yapımı tamamlandı. Saat ve saatin iç mekanizması vinç ile saat kulesine yerleştirildi.

3 MİLYON 600 BİN LİRA ÖDENEK HARCANDI

3 senede tamamlanan proje için 3 milyon 600 bin TL'lik ödenek harcandı. Yerine yerleştirilmesinin üzerinden 1 yıla yakın süre geçen saatin, zaman zaman durduğu gözlendi. Durduğu için güncel zaman diliminden 1 saati bulan farklıların yaşandığı saat, her gün önünden geçen binlerce yerli ve yabancı tatilcinin de dikkatini çekiyor.

Saatin kesintisiz güç kaynağına bağlı olmaması ve zaman zaman yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle durduğu öğrenildi. Enerjinin yeniden verilmesinin ardından görevlilerin saatin bulunduğu alana çıkarak, saati güncel zaman dilimine getirmesi gerektiği ancak bu işlemin de vakit alan bir operasyon olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Saat Kulesi'nin Yenilenen Saati Elektrik Kesintileri Nedeniyle Duruyor - Son Dakika

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