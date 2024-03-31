ANTALYA SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:18
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 6.050
Toplam Seçmen : 1.925.935
Açılan Sandık : 1.529
Açılan Sandık Oranı : % 25,27
Kullanılan Oy : 370.773
Geçerli Oy : 363.536
Katılım Oranı : % 77,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUHİTTİN BÖCEK% 46,75169.933
AK PARTİHAKAN TÜTÜNCÜ% 42,06152.916
DİĞER% 3,6213.167
İYİ PARTİNESRİN ÜNAL% 2,478.989
DEM PARTİKEMAL BÜLBÜL% 2,418.767
ZAFER PARTİSİOĞUZ ERSÖZ% 0,712.567
YENİDEN REFAHÜMİT ÖZKURT% 0,642.322
DPHASAN HÜSEYİN ATAŞOĞLU% 0,572.065
SAADETERSAN BİLGİN% 0,18653
BTPMEHMET İLTEBER BAHADIR% 0,12452
HAK-PARSULTAN BAYRAM% 0,08292
TKPNAZLI ECE MUTLU% 0,07265
DSPHAKAN ŞAKLAR% 0,07235
EMEPELİF BİLEN TAŞ% 0,05188
DEVA PARTİSİKIVANÇ ÇETİNKAYA% 0,05179
HÜDA PARABDULBAKİ ÖZDEMİR% 0,04129
VATAN PARTİSİSERDAR ÜSKÜPLÜ% 0,0275
APOSMAN KOÇ% 0,0267
AB PARTİAYHAN UZUN% 0,0253
MİLLETSADETTİN GÜNDÜZ% 0,0151
BAĞIMSIZSEDA KUL% 0,0151
TKHNİMET ÇAKILKAYA% 0,0136
MİLLİ YOLMEVLÜT YAKIŞIKLI% 0,0135
BAĞIMSIZEMİNE BÜYÜKNOHUTÇU% 0,0122
BAĞIMSIZALİ İHSAN YILDIRIM% 011
BAĞIMSIZOSMAN TURGUT% 09
BAĞIMSIZALİ SONGÜL% 06
BAĞIMSIZOSMAN YILDIRIM% 01
AKSEKİ

Açılan Sandık Oranı : % 40,63
Katılım Oranı : % 73,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLKAY AKCA% 47,521.344
AK PARTİİBRAHİM ÖZKAN% 47,311.338
MEMLEKETMUSTAFA KAVASOĞLU% 2,6274
İYİ PARTİALİ KARTAL% 1,1332
YENİDEN REFAHTUFAN MEYUK% 0,5315
ZAFER PARTİSİCEMİL ZINGAL% 0,257
DİĞER% 0,257
SAADETTAHSİN ARSLAN% 0,216
BTPESMAGÜL TAŞPINAR% 0,072
DPFATİH ÖZTÜRK% 0,072
DSPBERKE ERTEM% 0,041
AKSU

Açılan Sandık Oranı : % 7,18
Katılım Oranı : % 77,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİSA YILDIRIM% 57,111.726
AK PARTİDURMUŞ KAAN ŞAHİN% 36,11.091
İYİ PARTİDENİZ KARATAŞ% 2,4574
DEM PARTİREZZAN ÇELİK% 2,1264
YENİDEN REFAHCEMAL KAMAR% 0,6921
BÜYÜK BİRLİKİSMAİL METİN% 0,515
ZAFER PARTİSİNAİM UYGUN% 0,3310
HÜDA PARÖMER ARSLANĞRAY% 0,26
BTPBİLAL ŞAHİN% 0,13
DSPCİHAN DEMİRTAŞ% 0,072
AB PARTİMUSTAFA OĞUZTÜRK ZENGİNOĞLU% 0,072
TİPOĞUZHAN DEMİR% 0,072
SAADETLATİF MERCAN% 0,072
VATAN PARTİSİTURABİ AKYÜREK% 0,062
HKPYILMAZ FİDAN% 0,031
DEVA PARTİSİHAKAN HALİM OKUDAN% 0,031
ALANYA

Açılan Sandık Oranı : % 7,11
Katılım Oranı : % 75,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOSMAN TARIK ÖZÇELİK% 47,935.542
MHPADEM MURAT YÜCEL% 27,463.175
İYİ PARTİMEHMET ŞAHİN% 20,422.361
DEM PARTİMEHMET ŞİRİN FİLİZ% 1,1127
DİĞER% 1115
ZAFER PARTİSİTAHSİN BİNER% 0,6373
YENİDEN REFAHENES NERGİZ% 0,4856
BÜYÜK BİRLİKİLHAN CEYLAN% 0,2428
GELECEK PARTİSİMEVLÜT DEMİR% 0,223
APHAYDAR YILDIZ% 0,1315
DEVA PARTİSİCEM SAK% 0,1214
BTPORHAN DALLI% 0,111
TKPCANEL DURAK% 0,056
TİPHÜLYA ARGA% 0,045
DSPYÜKSEL UZAN% 0,034
BAĞIMSIZADNAN CELİLOĞLU% 0,033
HÜDA PARALPASLAN EDİZER% 0,022
VATAN PARTİSİEVREN KURTOĞLU% 0,022
DEMRE

Açılan Sandık Oranı : % 10,14
Katılım Oranı : % 85,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFAHRİ DURAN% 35,31648
MHPİBRAHİM OĞUZ% 24,14443
İYİ PARTİSÜLEYMAN TOPCU% 21,85401
DPOKAN KOCAKAYA% 14,82272
DİĞER% 2,4545
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KOPARICI% 0,8716
SAADETNURİ TURAL% 0,448
YENİDEN REFAHYASİN KARAHANLI% 0,061
HKPALİ DEDE% 0,061
DÖŞEMEALTI

Açılan Sandık Oranı : % 15,26
Katılım Oranı : % 81,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİR KIVRIM% 46,123.241
CHPMENDERES DAL% 42,943.017
İYİ PARTİEMRE AFACAN% 6,02423
DİĞER% 1,47103
YENİDEN REFAHMESUT HEKİMOĞLU% 1,45102
DEM PARTİCAVİT DAĞ% 1,3293
ZAFER PARTİSİBUĞRA HAN ALPALTAŞ% 0,3122
SAADETMETİN KANDEMİR% 0,1913
BTPADEM SOLMAZ% 0,17
DEVA PARTİSİEYÜP ÇİFTÇİ% 0,043
EMEPTUGAY ÖZTÜRK% 0,021
HÜDA PARMUZAFFER TURAN% 0,011
VATAN PARTİSİYAŞAR JALE YATBAZ% 0,011
ELMALI

Açılan Sandık Oranı : % 18,33
Katılım Oranı : % 84,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALİL ÖZTÜRK% 53,392.181
AK PARTİALİ GÖKCE% 38,921.590
İYİ PARTİMEHMET ÇETİN% 6,46264
YENİDEN REFAHMUSTAFA ÇOMAK% 0,3916
DEM PARTİABDULLAH KESER% 0,28
GELECEK PARTİSİMUSTAFA ŞEKER% 0,28
DPYUNUS EMRE ALKAYA% 0,28
SAADETHALİL ŞAHİN% 0,177
MEMLEKETHÜSEYİN ERKAN ŞAHİN% 0,052
BTPMURAT DOĞAN% 0,021
FİNİKE

Açılan Sandık Oranı : % 4,76
Katılım Oranı : % 75,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA GEYİKÇİ% 48,6589
MHPCENK ŞİMŞEK% 26,65323
DPKAAN OSMAN SARIOĞLU% 5,9472
İYİ PARTİMEHMET DÜLGEROĞLU% 5,3665
DİĞER% 4,4654
DEM PARTİKAMİL DAĞ% 4,2151
SAADETSELÇUK OKUR% 2,7233
ZAFER PARTİSİOĞUZHAN GENÇ% 0,587
HÜDA PARCAFER GÜNDÜZ% 0,56
ANAPAHMET KOÇ% 0,253
YENİDEN REFAHŞERİFE ÇELİK% 0,253
MİLLİ YOLMELİKE ÇİLENKER% 0,162
DSPREYHAN ÇAKIR% 0,081
BTPİSMAİL TARKAN UYSUN% 0,081
DEVA PARTİSİMEHMET SELÇUK SAZAK% 0,081
VATAN PARTİSİHÜSEYİN ALPDÜNDAR% 0,081
GAZİPAŞA

Açılan Sandık Oranı : % 13,70
Katılım Oranı : % 84,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMETALİ YILMAZ% 50,732.182
MHPMUSTAFA AKSOY% 34,871.500
İYİ PARTİMEHMET YÜKSEL% 8,67373
DİĞER% 4,21181
ZAFER PARTİSİOSMAN ERTÜRK% 0,4218
YENİDEN REFAHMURAT İNANÇ% 0,2812
DEM PARTİMEDENİ KAYA% 0,2812
BAĞIMSIZHASAN ÜLKER% 0,198
TİPÜMRAN ÇOLAKOĞLU UYGUN% 0,146
VATAN PARTİSİFİKRET ÇALIŞKAN% 0,125
DPHASAN GÜVEN% 0,052
BTPHAYDAR YAYLA% 0,021
SAADETSEDAT KAPLAN% 0,021
GÜNDOĞMUŞ

Açılan Sandık Oranı : % 11,43
Katılım Oranı : % 96,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ GÜLEN% 61,29353
İYİ PARTİMEHMET ALİ GÜRSES% 15,4589
CHPNURETTİN SÖNMEZ% 12,3371
DİĞER% 9,957
YENİDEN REFAHALİ RIZA KÖSE% 0,352
ZAFER PARTİSİSEFA İŞLEK% 0,171
BTPSEZAYİ BİLİCİ% 0,171
HÜDA PARHABİB ÇETIN% 0,171
VATAN PARTİSİTANZER ÖZDEMİR% 0,171
İBRADI

Açılan Sandık Oranı : % 46,67
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHATİCE SEKMEN% 54,82563
CHPSERKAN GEDİK% 40,8419
İYİ PARTİMUHARREM KAYA% 2,9230
BAĞIMSIZSERKAN KÜÇÜKKURU% 1,3614
BÜYÜK BİRLİKYUSUF DOĞAROĞLU% 0,11
KAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 18,60
Katılım Oranı : % 85,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEROL DEMİRHAN% 55,163.810
AK PARTİMUTLU ULUTAŞ% 41,342.855
İYİ PARTİİSMAİL GÖKÇE% 0,8760
DİĞER% 0,6545
DEM PARTİATİLA ÇELİK% 0,5739
TİPHALİL GEÇELİ% 0,4934
ZAFER PARTİSİALİ CAN KARAKUŞ% 0,2920
SAADETHÜSEYİN AKAYOĞLU% 0,2920
YENİDEN REFAHAHMET OTLU% 0,1611
BTPKEMAL KOYMAT% 0,096
BAĞIMSIZŞÜKRÜ USMAN% 0,075
HÜDA PARFARUK AKDENİZ% 0,011
AB PARTİGÜLCAN İPEK% 0,011
KEMER

Açılan Sandık Oranı : % 23,58
Katılım Oranı : % 76,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNECATİ TOPALOĞLU% 47,772.829
AK PARTİRAHMAN ŞEKER% 38,082.255
İYİ PARTİMUSTAFA GÜL% 8,75518
DİĞER% 2,75163
DEM PARTİDURSUN SATICI% 1,377
DSPYUSUF ÜRAS% 0,5734
DPHALİT ÖZDEMİR% 0,4627
ZAFER PARTİSİMUSTAFA BEHİÇ KURTOĞLU% 0,159
YENİDEN REFAHAHMET AKGÜL% 0,095
BTPZEYNEP DOĞAN% 0,032
SAADETİBRAHİM FURKAN SARIKAYA% 0,032
VATAN PARTİSİMUSTAFA ÇOBAN% 0,021
KEPEZ

Açılan Sandık Oranı : % 3,77
Katılım Oranı : % 71,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT KOCAGÖZ% 44,845.191
AK PARTİRIZA SÜMER% 37,414.331
DEM PARTİSELAMİ ÖZYAŞAR% 7,04815
DİĞER% 5,29612
İYİ PARTİAYKUT YILMAZ% 2,12246
ZAFER PARTİSİBURAK ÇAĞRI YILMAZ% 1,33154
YENİDEN REFAHİBRAHİM ÖMER REYHAN% 0,893
SAADETMEHMET AKBURAK% 0,2529
HÜDA PARBERAAT İPEK% 0,2327
BÜYÜK BİRLİKSERVET UYLAŞ% 0,1113
BTPABDULLAH EMRE KAPLAN% 0,1113
ANAPALİHAN KANSU% 0,111
TİPZİLAN İDİL KANKOTAN% 0,0910
DSPSALİH GÖKTÜRK% 0,089
DEVA PARTİSİEMRE KARAŞİN% 0,078
MİLLETİZZET ŞİMŞİR% 0,067
TKPOSMAN OZAN KAPAR% 0,045
OCAKDİLŞAT ÇEVİK% 0,033
KONYAALTI

Açılan Sandık Oranı : % 1,55
Katılım Oranı : % 74,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCEM KOTAN% 47,87585
AK PARTİDURALİ KOLPAK% 29,21357
İYİ PARTİMERYEM GÖKAY BALKIÇ% 9,66118
ZAFER PARTİSİNAZMİ ACAN% 3,5243
MEMLEKETONUR DURUK% 2,8635
TİPYUNUS BAŞARAN% 2,1326
DEM PARTİALAETTİN GÜVEN% 1,4718
YENİDEN REFAHEROL ALBAYRAK% 0,911
DSPSUNA AKYILDIZ% 0,334
BTPHAYDAR HÜSEYİN ÖZCAN% 0,334
EMEPBAYRAM KANKAL% 0,334
SAADETALİ SOYSAL% 0,334
BÜYÜK BİRLİKAHMET DUMAN% 0,253
TKPMÜMTAZ AKTAŞ% 0,253
DEVA PARTİSİŞAFAK ÇELİK% 0,243
DİĞER% 0,162
HÜDA PARMEHMET SALİH ÇELİK% 0,081
APOKTAY ÇELİK% 0,081
KORKUTELİ

Açılan Sandık Oranı : % 16,46
Katılım Oranı : % 79,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSADIK ÖNAL% 52,683.002
CHPSANİYE CARAN% 43,432.475
DİĞER% 1,3275
İYİ PARTİEMRE KÖKEN% 1,0258
SAADETMEHMET İSLAMOĞLU% 0,6839
DEM PARTİREMZİ YILDIZ% 0,2816
YENİDEN REFAHAHMET HAKAN YUMAKOĞULLARI% 0,2313
ZAFER PARTİSİDERYA GÜNBATTI% 0,148
HÜDA PARÖMER DAGAL% 0,053
TİPSEMRA YILMAZ% 0,053
HKPHİKMET YİĞİT OLKUN% 0,042
BTPMEHMET NAHİT TAŞPINAR% 0,032
MİLLİ YOLHACER BUYRUK% 0,032
VATAN PARTİSİHANİFE YALÇIN% 0,021
KUMLUCA

Açılan Sandık Oranı : % 13,97
Katılım Oranı : % 85,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DPMESUT AVCIOĞLU% 41,832.681
AK PARTİHÜSEYİN ORHANTEKİN% 41,382.652
CHPMUSTAFA KÖLEOĞLU% 7,86504
İYİ PARTİKADİR ULUSOY% 3,25208
DİĞER% 2,79179
DEM PARTİHAYDAR ÇELİK% 1,4593
DSPBEYHAN ÇAKIR ŞAKLAR% 0,319
HÜDA PARMEHMET FUAT GÜRKANLAR% 0,2818
ZAFER PARTİSİHASAN YALÇIN% 0,2415
DEVA PARTİSİVEYSEL AKIN% 0,213
TİPALİ ALTINKAN% 0,149
YENİDEN REFAHMUMİN BİRİNCİ% 0,096
BTPYAHYA ÇUBUKÇU% 0,096
GELECEK PARTİSİMEHMET AKSOY% 0,053
HKPGÜLHAYAT GÖKSAL% 0,032
BÜYÜK BİRLİKHÜLYA GEROĞLU% 0,021
MANAVGAT

Açılan Sandık Oranı : % 5,89
Katılım Oranı : % 73,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNİYAZİ NEFİ KARA% 45,713.688
AK PARTİSÜLEYMAN OKUDAN% 41,43.340
BAĞIMSIZSEDAT MANAV% 6,69540
DİĞER% 2,91235
İYİ PARTİMUSTAFA EROL% 1,0484
SAADETİBRAHİM MASLAK% 0,7258
ZAFER PARTİSİMETİN DURKAYA% 0,4637
BTPHÜSEYİN KOCAAKCA% 0,432
YENİDEN REFAHFATMA SU% 0,3125
DSPALİ ÇELİK% 0,1613
TKPELFİYE NARİN% 0,065
VATAN PARTİSİALİ YÜKSER% 0,054
HÜDA PARHÜSEYİN KISA% 0,032
MİLLİ YOLHACI ÇAYIR% 0,032
YTPİBRAHİM KIR% 0,011
APMUHAMMET İLBEĞİ% 0,011
DEVA PARTİSİZÜBEYİR SARIKAYA% 0,011
MURATPAŞA

Açılan Sandık Oranı : % 2,14
Katılım Oranı : % 74,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÜMİT UYSAL% 60,013.333
AK PARTİÖZDEMİR MANAVOĞLU% 27,031.501
DİĞER% 7,42412
İYİ PARTİTURGUT BUCAK% 1,583
DEM PARTİERHAN AKTI% 1,3575
ZAFER PARTİSİHASAN BİLEN% 1,0458
DSPERTAN MORAL% 0,528
YENİDEN REFAHKASIM ARSLAN% 0,4726
TİPAYFER GÜNEŞHAN% 0,148
SAADETAHMET MUHAMMET PİŞİRİCİ% 0,148
BTPEMRE GÜL% 0,095
TKPHATİCE KIRAL GÜRKAN% 0,074
BÜYÜK BİRLİKMAHMUT TANRIKULU% 0,053
EMEPMAHİR DOĞAN% 0,053
HKPKUTAY GÜLAY% 0,042
DEVA PARTİSİHATİCE USTA% 0,042
HÜDA PARABDULLAH DEMİRTAŞ% 0,021
MİLLETOSMAN SOYDAL% 0,021
MİLLİ YOLZEKAYİ ZERİN% 0,021
SERİK

Açılan Sandık Oranı : % 11,71
Katılım Oranı : % 77,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKADİR KUMBUL% 43,314.130
AK PARTİVELİ VURAL% 27,712.642
İYİ PARTİMEHMET HABALI% 10,931.042
BÜYÜK BİRLİKENVER APUTKAN% 8,32793
DİĞER% 5,97569
YENİDEN REFAHRAMAZAN ÇALIK% 1,9181
DEM PARTİTAYFUN YÜKSEL% 0,9692
ZAFER PARTİSİOSMAN BURSA% 0,438
BAĞIMSIZOSMAN BÜLÜÇ% 0,1716
DSPZEYNEP HAZAROĞLU% 0,1514
BTPAZİZ GÜNYELİ% 0,1111
SAADETŞULE BÜBER% 0,022
HÜDA PARHÜSEYİN TURHAN SERT% 0,011
DPTEVFİK NAMAL% 0,011
MİLLİ YOLMEHMET ÇAYIR% 0,011
TİPAYŞEN BOZKURT% 0,011
DEVA PARTİSİEMRAH DELEN% 0,011

Kaynak: AA

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