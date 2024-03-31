ANTALYA SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|6.050
|Toplam Seçmen
|:
|1.925.935
|Açılan Sandık
|:
|1.529
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25,27
|Kullanılan Oy
|:
|370.773
|Geçerli Oy
|:
|363.536
|Katılım Oranı
|:
|% 77,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUHİTTİN BÖCEK
|% 46,75
|169.933
|AK PARTİ
|HAKAN TÜTÜNCÜ
|% 42,06
|152.916
|DİĞER
|% 3,62
|13.167
|İYİ PARTİ
|NESRİN ÜNAL
|% 2,47
|8.989
|DEM PARTİ
|KEMAL BÜLBÜL
|% 2,41
|8.767
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ ERSÖZ
|% 0,71
|2.567
|YENİDEN REFAH
|ÜMİT ÖZKURT
|% 0,64
|2.322
|DP
|HASAN HÜSEYİN ATAŞOĞLU
|% 0,57
|2.065
|SAADET
|ERSAN BİLGİN
|% 0,18
|653
|BTP
|MEHMET İLTEBER BAHADIR
|% 0,12
|452
|HAK-PAR
|SULTAN BAYRAM
|% 0,08
|292
|TKP
|NAZLI ECE MUTLU
|% 0,07
|265
|DSP
|HAKAN ŞAKLAR
|% 0,07
|235
|EMEP
|ELİF BİLEN TAŞ
|% 0,05
|188
|DEVA PARTİSİ
|KIVANÇ ÇETİNKAYA
|% 0,05
|179
|HÜDA PAR
|ABDULBAKİ ÖZDEMİR
|% 0,04
|129
|VATAN PARTİSİ
|SERDAR ÜSKÜPLÜ
|% 0,02
|75
|AP
|OSMAN KOÇ
|% 0,02
|67
|AB PARTİ
|AYHAN UZUN
|% 0,02
|53
|MİLLET
|SADETTİN GÜNDÜZ
|% 0,01
|51
|BAĞIMSIZ
|SEDA KUL
|% 0,01
|51
|TKH
|NİMET ÇAKILKAYA
|% 0,01
|36
|MİLLİ YOL
|MEVLÜT YAKIŞIKLI
|% 0,01
|35
|BAĞIMSIZ
|EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU
|% 0,01
|22
|BAĞIMSIZ
|ALİ İHSAN YILDIRIM
|% 0
|11
|BAĞIMSIZ
|OSMAN TURGUT
|% 0
|9
|BAĞIMSIZ
|ALİ SONGÜL
|% 0
|6
|BAĞIMSIZ
|OSMAN YILDIRIM
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40,63
|Katılım Oranı
|:
|% 73,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İLKAY AKCA
|% 47,52
|1.344
|AK PARTİ
|İBRAHİM ÖZKAN
|% 47,31
|1.338
|MEMLEKET
|MUSTAFA KAVASOĞLU
|% 2,62
|74
|İYİ PARTİ
|ALİ KARTAL
|% 1,13
|32
|YENİDEN REFAH
|TUFAN MEYUK
|% 0,53
|15
|ZAFER PARTİSİ
|CEMİL ZINGAL
|% 0,25
|7
|DİĞER
|% 0,25
|7
|SAADET
|TAHSİN ARSLAN
|% 0,21
|6
|BTP
|ESMAGÜL TAŞPINAR
|% 0,07
|2
|DP
|FATİH ÖZTÜRK
|% 0,07
|2
|DSP
|BERKE ERTEM
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,18
|Katılım Oranı
|:
|% 77,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İSA YILDIRIM
|% 57,11
|1.726
|AK PARTİ
|DURMUŞ KAAN ŞAHİN
|% 36,1
|1.091
|İYİ PARTİ
|DENİZ KARATAŞ
|% 2,45
|74
|DEM PARTİ
|REZZAN ÇELİK
|% 2,12
|64
|YENİDEN REFAH
|CEMAL KAMAR
|% 0,69
|21
|BÜYÜK BİRLİK
|İSMAİL METİN
|% 0,5
|15
|ZAFER PARTİSİ
|NAİM UYGUN
|% 0,33
|10
|HÜDA PAR
|ÖMER ARSLANĞRAY
|% 0,2
|6
|BTP
|BİLAL ŞAHİN
|% 0,1
|3
|DSP
|CİHAN DEMİRTAŞ
|% 0,07
|2
|AB PARTİ
|MUSTAFA OĞUZTÜRK ZENGİNOĞLU
|% 0,07
|2
|TİP
|OĞUZHAN DEMİR
|% 0,07
|2
|SAADET
|LATİF MERCAN
|% 0,07
|2
|VATAN PARTİSİ
|TURABİ AKYÜREK
|% 0,06
|2
|HKP
|YILMAZ FİDAN
|% 0,03
|1
|DEVA PARTİSİ
|HAKAN HALİM OKUDAN
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,11
|Katılım Oranı
|:
|% 75,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|OSMAN TARIK ÖZÇELİK
|% 47,93
|5.542
|MHP
|ADEM MURAT YÜCEL
|% 27,46
|3.175
|İYİ PARTİ
|MEHMET ŞAHİN
|% 20,42
|2.361
|DEM PARTİ
|MEHMET ŞİRİN FİLİZ
|% 1,1
|127
|DİĞER
|% 1
|115
|ZAFER PARTİSİ
|TAHSİN BİNER
|% 0,63
|73
|YENİDEN REFAH
|ENES NERGİZ
|% 0,48
|56
|BÜYÜK BİRLİK
|İLHAN CEYLAN
|% 0,24
|28
|GELECEK PARTİSİ
|MEVLÜT DEMİR
|% 0,2
|23
|AP
|HAYDAR YILDIZ
|% 0,13
|15
|DEVA PARTİSİ
|CEM SAK
|% 0,12
|14
|BTP
|ORHAN DALLI
|% 0,1
|11
|TKP
|CANEL DURAK
|% 0,05
|6
|TİP
|HÜLYA ARGA
|% 0,04
|5
|DSP
|YÜKSEL UZAN
|% 0,03
|4
|BAĞIMSIZ
|ADNAN CELİLOĞLU
|% 0,03
|3
|HÜDA PAR
|ALPASLAN EDİZER
|% 0,02
|2
|VATAN PARTİSİ
|EVREN KURTOĞLU
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10,14
|Katılım Oranı
|:
|% 85,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FAHRİ DURAN
|% 35,31
|648
|MHP
|İBRAHİM OĞUZ
|% 24,14
|443
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN TOPCU
|% 21,85
|401
|DP
|OKAN KOCAKAYA
|% 14,82
|272
|DİĞER
|% 2,45
|45
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET KOPARICI
|% 0,87
|16
|SAADET
|NURİ TURAL
|% 0,44
|8
|YENİDEN REFAH
|YASİN KARAHANLI
|% 0,06
|1
|HKP
|ALİ DEDE
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 15,26
|Katılım Oranı
|:
|% 81,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BEKİR KIVRIM
|% 46,12
|3.241
|CHP
|MENDERES DAL
|% 42,94
|3.017
|İYİ PARTİ
|EMRE AFACAN
|% 6,02
|423
|DİĞER
|% 1,47
|103
|YENİDEN REFAH
|MESUT HEKİMOĞLU
|% 1,45
|102
|DEM PARTİ
|CAVİT DAĞ
|% 1,32
|93
|ZAFER PARTİSİ
|BUĞRA HAN ALPALTAŞ
|% 0,31
|22
|SAADET
|METİN KANDEMİR
|% 0,19
|13
|BTP
|ADEM SOLMAZ
|% 0,1
|7
|DEVA PARTİSİ
|EYÜP ÇİFTÇİ
|% 0,04
|3
|EMEP
|TUGAY ÖZTÜRK
|% 0,02
|1
|HÜDA PAR
|MUZAFFER TURAN
|% 0,01
|1
|VATAN PARTİSİ
|YAŞAR JALE YATBAZ
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,33
|Katılım Oranı
|:
|% 84,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HALİL ÖZTÜRK
|% 53,39
|2.181
|AK PARTİ
|ALİ GÖKCE
|% 38,92
|1.590
|İYİ PARTİ
|MEHMET ÇETİN
|% 6,46
|264
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ÇOMAK
|% 0,39
|16
|DEM PARTİ
|ABDULLAH KESER
|% 0,2
|8
|GELECEK PARTİSİ
|MUSTAFA ŞEKER
|% 0,2
|8
|DP
|YUNUS EMRE ALKAYA
|% 0,2
|8
|SAADET
|HALİL ŞAHİN
|% 0,17
|7
|MEMLEKET
|HÜSEYİN ERKAN ŞAHİN
|% 0,05
|2
|BTP
|MURAT DOĞAN
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4,76
|Katılım Oranı
|:
|% 75,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA GEYİKÇİ
|% 48,6
|589
|MHP
|CENK ŞİMŞEK
|% 26,65
|323
|DP
|KAAN OSMAN SARIOĞLU
|% 5,94
|72
|İYİ PARTİ
|MEHMET DÜLGEROĞLU
|% 5,36
|65
|DİĞER
|% 4,46
|54
|DEM PARTİ
|KAMİL DAĞ
|% 4,21
|51
|SAADET
|SELÇUK OKUR
|% 2,72
|33
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZHAN GENÇ
|% 0,58
|7
|HÜDA PAR
|CAFER GÜNDÜZ
|% 0,5
|6
|ANAP
|AHMET KOÇ
|% 0,25
|3
|YENİDEN REFAH
|ŞERİFE ÇELİK
|% 0,25
|3
|MİLLİ YOL
|MELİKE ÇİLENKER
|% 0,16
|2
|DSP
|REYHAN ÇAKIR
|% 0,08
|1
|BTP
|İSMAİL TARKAN UYSUN
|% 0,08
|1
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET SELÇUK SAZAK
|% 0,08
|1
|VATAN PARTİSİ
|HÜSEYİN ALPDÜNDAR
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,70
|Katılım Oranı
|:
|% 84,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMETALİ YILMAZ
|% 50,73
|2.182
|MHP
|MUSTAFA AKSOY
|% 34,87
|1.500
|İYİ PARTİ
|MEHMET YÜKSEL
|% 8,67
|373
|DİĞER
|% 4,21
|181
|ZAFER PARTİSİ
|OSMAN ERTÜRK
|% 0,42
|18
|YENİDEN REFAH
|MURAT İNANÇ
|% 0,28
|12
|DEM PARTİ
|MEDENİ KAYA
|% 0,28
|12
|BAĞIMSIZ
|HASAN ÜLKER
|% 0,19
|8
|TİP
|ÜMRAN ÇOLAKOĞLU UYGUN
|% 0,14
|6
|VATAN PARTİSİ
|FİKRET ÇALIŞKAN
|% 0,12
|5
|DP
|HASAN GÜVEN
|% 0,05
|2
|BTP
|HAYDAR YAYLA
|% 0,02
|1
|SAADET
|SEDAT KAPLAN
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11,43
|Katılım Oranı
|:
|% 96,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ GÜLEN
|% 61,29
|353
|İYİ PARTİ
|MEHMET ALİ GÜRSES
|% 15,45
|89
|CHP
|NURETTİN SÖNMEZ
|% 12,33
|71
|DİĞER
|% 9,9
|57
|YENİDEN REFAH
|ALİ RIZA KÖSE
|% 0,35
|2
|ZAFER PARTİSİ
|SEFA İŞLEK
|% 0,17
|1
|BTP
|SEZAYİ BİLİCİ
|% 0,17
|1
|HÜDA PAR
|HABİB ÇETIN
|% 0,17
|1
|VATAN PARTİSİ
|TANZER ÖZDEMİR
|% 0,17
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 46,67
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HATİCE SEKMEN
|% 54,82
|563
|CHP
|SERKAN GEDİK
|% 40,8
|419
|İYİ PARTİ
|MUHARREM KAYA
|% 2,92
|30
|BAĞIMSIZ
|SERKAN KÜÇÜKKURU
|% 1,36
|14
|BÜYÜK BİRLİK
|YUSUF DOĞAROĞLU
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,60
|Katılım Oranı
|:
|% 85,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EROL DEMİRHAN
|% 55,16
|3.810
|AK PARTİ
|MUTLU ULUTAŞ
|% 41,34
|2.855
|İYİ PARTİ
|İSMAİL GÖKÇE
|% 0,87
|60
|DİĞER
|% 0,65
|45
|DEM PARTİ
|ATİLA ÇELİK
|% 0,57
|39
|TİP
|HALİL GEÇELİ
|% 0,49
|34
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ CAN KARAKUŞ
|% 0,29
|20
|SAADET
|HÜSEYİN AKAYOĞLU
|% 0,29
|20
|YENİDEN REFAH
|AHMET OTLU
|% 0,16
|11
|BTP
|KEMAL KOYMAT
|% 0,09
|6
|BAĞIMSIZ
|ŞÜKRÜ USMAN
|% 0,07
|5
|HÜDA PAR
|FARUK AKDENİZ
|% 0,01
|1
|AB PARTİ
|GÜLCAN İPEK
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23,58
|Katılım Oranı
|:
|% 76,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NECATİ TOPALOĞLU
|% 47,77
|2.829
|AK PARTİ
|RAHMAN ŞEKER
|% 38,08
|2.255
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA GÜL
|% 8,75
|518
|DİĞER
|% 2,75
|163
|DEM PARTİ
|DURSUN SATICI
|% 1,3
|77
|DSP
|YUSUF ÜRAS
|% 0,57
|34
|DP
|HALİT ÖZDEMİR
|% 0,46
|27
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA BEHİÇ KURTOĞLU
|% 0,15
|9
|YENİDEN REFAH
|AHMET AKGÜL
|% 0,09
|5
|BTP
|ZEYNEP DOĞAN
|% 0,03
|2
|SAADET
|İBRAHİM FURKAN SARIKAYA
|% 0,03
|2
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA ÇOBAN
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,77
|Katılım Oranı
|:
|% 71,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MESUT KOCAGÖZ
|% 44,84
|5.191
|AK PARTİ
|RIZA SÜMER
|% 37,41
|4.331
|DEM PARTİ
|SELAMİ ÖZYAŞAR
|% 7,04
|815
|DİĞER
|% 5,29
|612
|İYİ PARTİ
|AYKUT YILMAZ
|% 2,12
|246
|ZAFER PARTİSİ
|BURAK ÇAĞRI YILMAZ
|% 1,33
|154
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM ÖMER REYHAN
|% 0,8
|93
|SAADET
|MEHMET AKBURAK
|% 0,25
|29
|HÜDA PAR
|BERAAT İPEK
|% 0,23
|27
|BÜYÜK BİRLİK
|SERVET UYLAŞ
|% 0,11
|13
|BTP
|ABDULLAH EMRE KAPLAN
|% 0,11
|13
|ANAP
|ALİHAN KANSU
|% 0,1
|11
|TİP
|ZİLAN İDİL KANKOTAN
|% 0,09
|10
|DSP
|SALİH GÖKTÜRK
|% 0,08
|9
|DEVA PARTİSİ
|EMRE KARAŞİN
|% 0,07
|8
|MİLLET
|İZZET ŞİMŞİR
|% 0,06
|7
|TKP
|OSMAN OZAN KAPAR
|% 0,04
|5
|OCAK
|DİLŞAT ÇEVİK
|% 0,03
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,55
|Katılım Oranı
|:
|% 74,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CEM KOTAN
|% 47,87
|585
|AK PARTİ
|DURALİ KOLPAK
|% 29,21
|357
|İYİ PARTİ
|MERYEM GÖKAY BALKIÇ
|% 9,66
|118
|ZAFER PARTİSİ
|NAZMİ ACAN
|% 3,52
|43
|MEMLEKET
|ONUR DURUK
|% 2,86
|35
|TİP
|YUNUS BAŞARAN
|% 2,13
|26
|DEM PARTİ
|ALAETTİN GÜVEN
|% 1,47
|18
|YENİDEN REFAH
|EROL ALBAYRAK
|% 0,9
|11
|DSP
|SUNA AKYILDIZ
|% 0,33
|4
|BTP
|HAYDAR HÜSEYİN ÖZCAN
|% 0,33
|4
|EMEP
|BAYRAM KANKAL
|% 0,33
|4
|SAADET
|ALİ SOYSAL
|% 0,33
|4
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET DUMAN
|% 0,25
|3
|TKP
|MÜMTAZ AKTAŞ
|% 0,25
|3
|DEVA PARTİSİ
|ŞAFAK ÇELİK
|% 0,24
|3
|DİĞER
|% 0,16
|2
|HÜDA PAR
|MEHMET SALİH ÇELİK
|% 0,08
|1
|AP
|OKTAY ÇELİK
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,46
|Katılım Oranı
|:
|% 79,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SADIK ÖNAL
|% 52,68
|3.002
|CHP
|SANİYE CARAN
|% 43,43
|2.475
|DİĞER
|% 1,32
|75
|İYİ PARTİ
|EMRE KÖKEN
|% 1,02
|58
|SAADET
|MEHMET İSLAMOĞLU
|% 0,68
|39
|DEM PARTİ
|REMZİ YILDIZ
|% 0,28
|16
|YENİDEN REFAH
|AHMET HAKAN YUMAKOĞULLARI
|% 0,23
|13
|ZAFER PARTİSİ
|DERYA GÜNBATTI
|% 0,14
|8
|HÜDA PAR
|ÖMER DAGAL
|% 0,05
|3
|TİP
|SEMRA YILMAZ
|% 0,05
|3
|HKP
|HİKMET YİĞİT OLKUN
|% 0,04
|2
|BTP
|MEHMET NAHİT TAŞPINAR
|% 0,03
|2
|MİLLİ YOL
|HACER BUYRUK
|% 0,03
|2
|VATAN PARTİSİ
|HANİFE YALÇIN
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,97
|Katılım Oranı
|:
|% 85,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DP
|MESUT AVCIOĞLU
|% 41,83
|2.681
|AK PARTİ
|HÜSEYİN ORHANTEKİN
|% 41,38
|2.652
|CHP
|MUSTAFA KÖLEOĞLU
|% 7,86
|504
|İYİ PARTİ
|KADİR ULUSOY
|% 3,25
|208
|DİĞER
|% 2,79
|179
|DEM PARTİ
|HAYDAR ÇELİK
|% 1,45
|93
|DSP
|BEYHAN ÇAKIR ŞAKLAR
|% 0,3
|19
|HÜDA PAR
|MEHMET FUAT GÜRKANLAR
|% 0,28
|18
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN YALÇIN
|% 0,24
|15
|DEVA PARTİSİ
|VEYSEL AKIN
|% 0,2
|13
|TİP
|ALİ ALTINKAN
|% 0,14
|9
|YENİDEN REFAH
|MUMİN BİRİNCİ
|% 0,09
|6
|BTP
|YAHYA ÇUBUKÇU
|% 0,09
|6
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET AKSOY
|% 0,05
|3
|HKP
|GÜLHAYAT GÖKSAL
|% 0,03
|2
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜLYA GEROĞLU
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5,89
|Katılım Oranı
|:
|% 73,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NİYAZİ NEFİ KARA
|% 45,71
|3.688
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN OKUDAN
|% 41,4
|3.340
|BAĞIMSIZ
|SEDAT MANAV
|% 6,69
|540
|DİĞER
|% 2,91
|235
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA EROL
|% 1,04
|84
|SAADET
|İBRAHİM MASLAK
|% 0,72
|58
|ZAFER PARTİSİ
|METİN DURKAYA
|% 0,46
|37
|BTP
|HÜSEYİN KOCAAKCA
|% 0,4
|32
|YENİDEN REFAH
|FATMA SU
|% 0,31
|25
|DSP
|ALİ ÇELİK
|% 0,16
|13
|TKP
|ELFİYE NARİN
|% 0,06
|5
|VATAN PARTİSİ
|ALİ YÜKSER
|% 0,05
|4
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN KISA
|% 0,03
|2
|MİLLİ YOL
|HACI ÇAYIR
|% 0,03
|2
|YTP
|İBRAHİM KIR
|% 0,01
|1
|AP
|MUHAMMET İLBEĞİ
|% 0,01
|1
|DEVA PARTİSİ
|ZÜBEYİR SARIKAYA
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 2,14
|Katılım Oranı
|:
|% 74,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÜMİT UYSAL
|% 60,01
|3.333
|AK PARTİ
|ÖZDEMİR MANAVOĞLU
|% 27,03
|1.501
|DİĞER
|% 7,42
|412
|İYİ PARTİ
|TURGUT BUCAK
|% 1,5
|83
|DEM PARTİ
|ERHAN AKTI
|% 1,35
|75
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN BİLEN
|% 1,04
|58
|DSP
|ERTAN MORAL
|% 0,5
|28
|YENİDEN REFAH
|KASIM ARSLAN
|% 0,47
|26
|TİP
|AYFER GÜNEŞHAN
|% 0,14
|8
|SAADET
|AHMET MUHAMMET PİŞİRİCİ
|% 0,14
|8
|BTP
|EMRE GÜL
|% 0,09
|5
|TKP
|HATİCE KIRAL GÜRKAN
|% 0,07
|4
|BÜYÜK BİRLİK
|MAHMUT TANRIKULU
|% 0,05
|3
|EMEP
|MAHİR DOĞAN
|% 0,05
|3
|HKP
|KUTAY GÜLAY
|% 0,04
|2
|DEVA PARTİSİ
|HATİCE USTA
|% 0,04
|2
|HÜDA PAR
|ABDULLAH DEMİRTAŞ
|% 0,02
|1
|MİLLET
|OSMAN SOYDAL
|% 0,02
|1
|MİLLİ YOL
|ZEKAYİ ZERİN
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11,71
|Katılım Oranı
|:
|% 77,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KADİR KUMBUL
|% 43,31
|4.130
|AK PARTİ
|VELİ VURAL
|% 27,71
|2.642
|İYİ PARTİ
|MEHMET HABALI
|% 10,93
|1.042
|BÜYÜK BİRLİK
|ENVER APUTKAN
|% 8,32
|793
|DİĞER
|% 5,97
|569
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN ÇALIK
|% 1,9
|181
|DEM PARTİ
|TAYFUN YÜKSEL
|% 0,96
|92
|ZAFER PARTİSİ
|OSMAN BURSA
|% 0,4
|38
|BAĞIMSIZ
|OSMAN BÜLÜÇ
|% 0,17
|16
|DSP
|ZEYNEP HAZAROĞLU
|% 0,15
|14
|BTP
|AZİZ GÜNYELİ
|% 0,11
|11
|SAADET
|ŞULE BÜBER
|% 0,02
|2
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN TURHAN SERT
|% 0,01
|1
|DP
|TEVFİK NAMAL
|% 0,01
|1
|MİLLİ YOL
|MEHMET ÇAYIR
|% 0,01
|1
|TİP
|AYŞEN BOZKURT
|% 0,01
|1
|DEVA PARTİSİ
|EMRAH DELEN
|% 0,01
|1
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Zonguldak'ta oy kullanımı sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirtilen saat olan 17.00 itibariyle Zonguldak'ta oy kullanımı sona erdi. Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi'nde seçimin tamamlanmasıyla birlikte 1175 nolu sandık açılarak önce zarfların sayımı gerçekleştirildi. Ardından oy sayımına geçildi.
Giresun'da yapılan yerel seçimlerde açılan sandıklara göre CHP yüzde 56.56, AK Parti yüzde 39.23, YRP yüzde 2.71, İYİ Parti yüzde 1.45 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, açıklamasında yaklaşık olarak %15 puan önde olduklarını belirtti. Bozbey, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla daha iyi sonuçlar alacaklarını söyledi.
Gaziantep'te yapılan yerel seçimlerde oyların yüzde 27,89'u sayıldı. Cumhur İttifakı Adayı Fatma Şahin yüzde 41,41 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde saat 20.20 itibarıyla DEM Parti'nin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük yüzde 67,07 oy ile seçimi ilk sırada götürüyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Diyarbakır'da sandıkların yüzde 25,69'u açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre DEM Parti yüzde 67,07, AK Parti yüzde 17,05, Hüda Par yüzde 5,47, CHP yüzde 3,88, YRP yüzde 3,63 oy aldı.
31 Mart yerel seçimlerinde Bursa'da oyların yüzde 33.37'si sayıldı. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey yüzde 53.6 ile seçimi önde götürüyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Aydın'da oyların yüzde 42,88'i sayıldı. CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 53,57 ile birinci sırada bulunuyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de oyların yüzde 33.96'sı sayıldı. CHP adayı Ahmet Akın yüzde 54.73 ile birinci sırada bulunuyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Bolu'da açılan sandıklara göre CHP yüzde 57.4 oy oranıyla önde gidiyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde komşusu Bayram Şimşek'i tüfekle öldüren katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, ev satışı nedeniyle çıkan husumet sonucunda meydana gelmiştir.
Sizin düşünceleriniz neler ?