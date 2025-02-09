Araç Muayenesi 12,5 Milyonu Aştı - Son Dakika
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Araç Muayenesi 12,5 Milyonu Aştı

2024'te Türkiye'de muayeneden geçirilen araç sayısı 12,5 milyonu geçti, çoğu hafif kusurlu.

09.02.2025 12:22
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6 Nisan 1920

1- Türkiye'de 2024'te muayeneden geçirilen araç sayısı 12,5 milyonu aştı

???????- Araçların 8 milyon 961 bin 119'u hafif kusurlu, 3 milyon 233 bin 257'si ağır kusurlu, 153 bin 612'si emniyetsiz ve 211 bin 192'i kusursuz bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"TÜVTÜRK araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz"

(Arife Yıldız Ünal-Erhan Cihan Ünal/Ankara)

2- Deprem bölgesinde ulaştırma ve haberleşme yatırımları hız kesmiyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının raporuna göre, bölgedeki kara yollarında meydana gelen hasarların giderilmesi için 22,9 milyar liralık yatırım planlanırken bu alana 2024 sonu itibarıyla yaklaşık 12,7 milyar lira harcandı

Deprem hasarlarının giderilmesi için demir yolu hatlarına 34,2 milyar lira yatırım öngörülürken 2024 sonu itibarıyla 18,6 milyar liralık harcama gerçekleştirildi

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Türkiye'nin 5 köyünde yalnızca birer kişi yaşıyor

Şırnak'ın Ağaçyurdu, Siirt'in Çattepe, Iğdır'ın Tarlabaşı, Bingöl'ün Çomakköy ve Bitlis'in Kayalıbağ köyleri, geçen yıl sonu itibarıyla ülkede en az kişinin yaşadığı yerleşim birimleri oldu

Adıyaman'a bağlı Taşpınar ise 7 bin 2 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak kayıtlara geçti

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

4- "Gazi Meclis" geçen yıl 368 bin ziyaretçiyi ağırladı

TBMM'yi geçen sene 368 bin 144 kişi ziyaret ederken en çok ziyaret sırasıyla mayıs, kasım ve ekim aylarında gerçekleşti

Mecliste grubu bulunan siyasi partilerce düzenlenen 1007 grup toplantısına katılan 96 bin 376 kişi, partilerin genel başkanlarını toplantı salonlarında canlı izledi

Her ayın ilk cumartesi günü gerçekleştirilen "Halk Günü" ziyaretlerine 2 bin 203 kişi katıldı

(Gazi Nogay/TBMM)

5- Tüketici derneklerinden 14 Şubat öncesi "tüketim tuzağı" uyarısı

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal:

"İndirim dönemlerinde bazı firmalar, iade ve değişim şartlarını zorlaştırıyor. Tüketiciler, satın almadan önce iade ve değişim koşullarını mutlaka öğrenmeli"

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz:

"Kampanya kapsamında indirim vadeden reklam ve duyuruların gerçekçi olup olmadığı, indirimli olduğu belirtilen ürünün indirimden önceki satış fiyatının etiket veya duyurusunda belirtilmiş olmasına dikkat edilmeli"

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

6- Koruma altındaki yerel buğdaylar, ticari çeşitlerle rekabet edebilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesinin işbirliğinde yapılan araştıma yerel buğday çeşitlerinin insan sağlığına etkilerini ve ticari potansiyelini ortaya koydu

Araştırma sonucunda Siyez-4, Karakılçık, AK-702, Köse 220/33, Sünter ve Spelt gibi yerel buğday çeşitlerinin, insan sağlığı açısından son derece önemli antioksidan kapasiteye sahip olduğu tespit edildi

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remziye Yılmaz:

"Araştırma, biyoaktif bileşenler açısından bazı yerel çeşit buğdayların ticari çeşitlerle yarışabilir nitelikte bir içeriğe sahip olduğunu ispatlamış durumda"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

7- TİGEM'in 3 işletmesinde 435 tayın doğması bekleniyor

Bursa Karacabey, Eskişehir Anadolu ve Malatya Sultansuyu tarım işletmelerinde haziran ayına kadar toplam 435 tayın dünyaya gelmesi öngörülüyor

Şampiyon adayı taylar, 2026 ve 2027 yıllarında açık artırma usulüyle satışa sunulacak ve 2028 yılı itibarıyla da yarış pistlerinde yerlerini alacak

(Sergen Sezgin/Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek, sanayi ve ticarete ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonunun üyeleri seçilecek

(Kemal Karadağ/TBMM)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Araç Muayenesi 12,5 Milyonu Aştı - Son Dakika

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