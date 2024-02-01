Ardahan\'ın Çıldır ilçesinde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 33 dereceye düştüğü Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor.
Bu yıl hava sıcaklığının eksi 33 dereceye düşmesiyle, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Göle ilçesini de geride bırakan Çıldır'da kışın yaşam zorlu geçiyor.
Zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarı çıkmadığı yaklaşık 2 bin 630 nüfuslu ilçe merkezi, özellikle hava karardıktan sonra yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle sessizliğe bürünüyor.
İlçe sakinlerinin genelde evlerinde ve kahvehanelerde soba başında çay içerek ısınmaya çalıştığı yerleşim yerine, akşamları sis ile pus çöküyor ve camlar buzla kaplanıyor.
"Akşam adeta hayat bitiyor"
Aşık Şenlik Mahallesi Muhtarı Dural Karahan, AA muhabirine, ilk kez bu kadar soğuk hava gördüklerini söyledi.
Soğuk havanın akşamları adeta ilçeyi esir aldığını ifade eden Karahan, "Akşam adeta hayat bitiyor. Biz de zamanımızı kahvede geçirmeye çalışıyoruz. Tek isteğimiz bu bölgelere de artık doğal gazın gelmesidir. O zaman soğuklarla mücadele etmek daha kolay olacak ve inşallah göç durmuş olacak." dedi.
85 yaşındaki Durdağı Çapan ise ilk kez bu kadar soğuk gördüğünü belirterek, hem dondurucu soğukların hem sisin hayatı olumsuz etkilediğini ifade etti.
Veyis Koç da bugüne kadar Göle ilçesinin çok soğuk olduğunu ancak Çıldır'ın Göle'yi geçtiğini anlatarak, "Eskiden Göle çok soğuktu ama artık biz rekor kırdık. Bu gidişle eksi 40'a kadar çıkabilir." ifadelerini kullandı.
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