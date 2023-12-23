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Arjantin'de Hükümetin Kemer Sıkma Politikasına Tepki - Son Dakika
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Arjantin'de Hükümetin Kemer Sıkma Politikasına Tepki

Arjantin'de yüzlerce kişi, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin kemer sıkma politikasına karşı meydanlara indi. Başkent Buenos Aires'te toplanan kalabalık gruplar, Milei hükümetinin ekonomi politikasını protesto etti. CGT, yeni ekonomi paketinin işçinin haklarına darbe vurduğunu belirterek gözden geçirilmesini talep etti. Milei ise sendika ve sosyal kuruluşları gasp ve dolandırıcılıkla suçladı. Hükümetin aldığı radikal kararlar ve devalüasyonun ardından Arjantin'de ciddi bir mali kriz yaşanıyor.

Arjantin\'de Hükümetin Kemer Sıkma Politikasına Tepki
23.12.2023 - 03:27,
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Arjantin'de meydanlara inen yüzlerce kişi, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin kemer sıkma politikasına tepki gösterdi.

Başkent Buenos Aires'te, Arjantin'de Genel İş Konfederasyonu (CGT) çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, Milei hükümetinin ekonomi politikasını protesto etti.

Polis, kamu malına zarar verdiği gerekçesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı.

Müzik ve sloganlar eşliğinde yürüyüş yapan kalabalık gruplar, 27 Aralık'ta çok daha kapsamlı bir eylem düzenleyeceklerini duyurdu.

CGT, Milei hükümetinin yeni ekonomi paketinin işçinin çalışma ve sosyal haklarına darbe vurduğunu ve bu kararın gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Milei ise CGT'ye tepki göstererek, bazı sendika ve sosyal kuruluşları "gasp" ve "dolandırıcılık" yapmakla suçladı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, yaptığı açıklamada, gasp ve dolandırıcılık iddialarını mahkemeye taşıdıklarını söyledi.

Devlet Başkanı Milei, daha önceki açıklamalarında, ülkenin ekonomik anlamda "zor" bir dönemden geçtiğini belirtmiş ve radikal kararlar alınacağını duyurmuştu.

Kamu harcamalarını ısrarla kısacağını vurgulayan Milei, sosyal destek harcamalarını azaltacağını ve zarar eden kamu kuruluşlarının özelleştirileceğini bildirmişti.

Dolar yüzde 54 devalüe edilmişti

Arjantin'de hükümetin, pesoyu dolar karşısında yüzde 54 oranında devalüe edeceği ve enerji ile ulaşımdaki sübvansiyonları da azaltacağı bildirilmişti.

Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ciddi mali krizle boğuştuklarını ve bunun aşılması için birtakım önlemleri devreye aldıklarını belirtmişti.

Kaynak: AA
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