ASELSAN 2024'te Yüzde 14 Büyüdü - Son Dakika
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ASELSAN 2024'te Yüzde 14 Büyüdü

ASELSAN, 2024 üçüncü çeyrek cirosunu geçen yıla göre reel olarak yüzde 14 artırarak 60,7 milyar lira oldu.

15.10.2024 21:59
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ASELSAN'ın cirosu, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 14 büyüyerek 60,7 milyar liraya ulaştı.

ASELSAN, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 yılı üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre ASELSAN'ın 2024 yılının üçüncü çeyreğinde cirosu geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 14 büyüyerek 60,7 milyar liraya ulaştı. FAVÖK marjı yüzde 24 seviyesinde gerçekleşen ASELSAN'ın net kar marjı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'den yüzde 10'a yükseldi.

'KUVVETLİ BÜYÜME VE FİNANSAL SONUÇLAR'

ASELSAN, 2024 yılının 9 aylık bölümünde; güdüm ve aviyonik sistemleri, hava savunma sistemleri, deniz sistemleri, haberleşme sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, modernizasyon faaliyetleri ve kent güvenliği sistemlerine ilişkin projelerde önemli ilerlemeler gerçekleştirdi. Şirketin brüt karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artış gösterdi. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK), 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artış göstererek 14,4 milyar liraya yükseldi.

ASELSAN, güçlü özsermaye yapısını korurken, öz kaynaklarının toplamı 2023 yıl sonuna kıyasla yüzde 4 arttı. ASELSAN'ın öz kaynaklarının aktiflerine oranı ise yüzde 59 olarak gerçekleşti. Cirosunu, brüt satış karını, FAVÖK'ünü, öz kaynaklarını, bakiye sipariş tutarını ve diğer birçok finansal göstergesini geliştiren ASELSAN, 2024 yılının üçüncü çeyreğini de başarılı sonuçlarla geride bıraktı. İhracat odaklı büyüyen, alanında en iyi ürünü yapan ve oyun değiştirici teknolojiler üreten ASELSAN, yatırımcı sunumunda yer verdiği geleceğe yönelik beklentilerini teyit etti.

'2024 YILINDA İMZALANAN SÖZLEŞMELER'

Yeni sözleşme imzalama noktasında sahip olduğu ivmeyi koruyan ASELSAN, 2024 yılının ilk 9 ayında toplam 3,2 milyar ABD Doları tutarında sözleşme imzaladı. Böylelikle 2023 yılsonunda 11 milyar ABD Doları olan ASELSAN'ın bakiye siparişleri yüzde 15 oranında artarak 12,6 milyar ABD Dolar seviyesine yükseldi. ASELSAN bu dönemde her biri 50 milyon ABD Doları üzerinde değere sahip 2,4 milyar dolar tutarında 17 büyük sipariş aldı. ASELSAN'ın, 2024 yılının ilk 9 ayında imzaladığı yurt dışı sözleşme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 oranında arttı.

ASELSAN'ın yılın ilk 9 ayında aldığı siparişler şöyle:

"Uluslararası bir müşteri ile imzalanan Akıllı Ulaşım Sistemleri ihracatına yönelik sözleşme.

Güdüm kitleri ve hava elektro-optik sistemlerinin uluslararası son kullanıcılara ihracatına yönelik sözleşme.

TCDD Taşımacılık ile imzalanan Araç Üstü Sinyalizasyon ekipmanı tedariki sözleşmesi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan Akıllı Mühimmat Tedariki sözleşmesi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Yakın Hava Savunma Sistemleri Tedariki sözleşmesi.

Asya ve Orta Doğu'da yerleşik müşterilerin son kullanımı için; Elektronik Harp, Radar, Sonar Sistemleri ve Güdüm Kitleri dahil olmak üzere Savunma Sistemlerinin ihracatına yönelik sözleşme.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ile imzalanan uydu faydalı yüklerine yönelik sözleşme.

MİLGEM 9-12 Gemileri Savaş Sistemleri ve Faydalı Yüklerine ait sözleşme.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Kent Güvenliği Sistemlerine yönelik sözleşme.

Asya-Pasifik bölgesindeki müşteriler ile imzalanan kara platformları için Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ve Deniz Platformları için Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Radar, Ataletsel Navigasyon, Dost Düşman Tanıma Sistemleri ve Elektronik Harp Süitinden oluşan faydalı yüklerin satışına yönelik sözleşme.

Uluslararası bir müşterinin son kullanımı için Hava Savunma Sistemleri ihracatına yönelik sözleşme.

Uluslararası bir müşterinin son kullanımı için Deniz Platformlarına faydalı yükler içeren sistemlerin ihracatına yönelik sözleşme.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Elektronik Harp Sistemlerine yönelik sözleşme.

ROKETSAN ile imzalanan Hava Savunma Füze Alt Sistemleri tedarikine yönelik sözleşme."

Kaynak: DHA

Aselsan, İhracat, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASELSAN 2024'te Yüzde 14 Büyüdü - Son Dakika

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