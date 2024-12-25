Asgari Ücrete Tepkiler Büyüyor

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HABER: KADİR DEVİR/ KAMERA: TUHANAH GÜLER

(ANKARA) - İktidarın 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak açıkladığı asgari ücrete vatandaşlar tepki gösterdi. Ankara'da vatandaşlar, yeni asgari ücretin yeterli olmadığını belirterek, "Yüzde 80 her şeye zam gelmiş, asgari ücrete yüzde 30. Böyle adaletsizlik olur mu" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. 17 bin 2 lira olan asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak, asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından muhalefet partilerinden art arda açıklamalar geldi. Siyasetçiler, belirlenen rakamın mevcut ekonomik koşullarda yetersiz olduğunu savunarak iktidarı eleştirdi. Enflasyon ve temel ihtiyaçlardaki artışa dikkat çeken muhalefet liderleri, belirlenen asgari ücretin halkın geçim derdine çözüm olamayacağını ifade etti.

Ankara'da da asgari ücrete tepki sesleri yükseldi. Mikrofon uzatılan vatandaşlar, asgari ücretin temel yaşam giderlerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtti. Birçok kişi, mutfak masraflarını dahi karşılamanın giderek zorlaştığını ifade ederek, artan kira ve faturaların 2025 yılında verilecek asgari ücretle de ödenemeyeceğini dile getirdi.

Halit Sıtkı isimli vatandaş açıklanan rakam ile hükümet yetkililerini 15 gün yaşamaya çağırarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu paranın kimseye yeteceğini düşünmüyorum. Açıkladıkları paranın elle tutulur, gözle görülür hiçbir hükmünün olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi benim üç tane okuyanım var. Biri üniversiteli biri üniversiteye hazırlanıyor, diğeri de liseye hazırlanıyor. Şimdi ev kirası, çocukların okuması, evin masrafı, Allah rızası için bunu bize görenler kendileri 22 bin lirayla on beş gün geçinsinler, bir ay demiyorum. On beş gün geçinsinler, ondan sonra gelsinler desinler ki 'ya siz haksızsınız' desinler. Dershaneler almış başını gitmiş. Bir market alışverişi yapıyorsun en kötü 5-6 bin lira. Kümes gibi bir evde oturayım desen 15 beş bin lira kirası başlangıcı. İyi bir yerde oturma hayalini zaten asgari ücretlinin kurma şansı yok. Yani bunu bize layık görenler otursunlar şapkalarının önüne koysunlar bir düşünsünler. Bu parayla 15 gün siz geçinebilir misiniz? Ondan sonra biz bakalım başımızın çaresine."

Sanayi bölgesinde çalışan, asgari ücreti dahi alamadığını ifade Egehan Uras ise konuşmasında şunları söyledi:

"Ben yeteceğini düşünmüyorum. Kimse isterse 30 bin olsun otuzun da yeteceğini düşünmüyorum kimseye. Çünkü ev kiraları olmuş zaten en kötüsü 15-20 bin lira. Yani TOKİ'lerde bizim evimiz var. Aldığımız kira yani onlardan aldığımız kira 17 bin lira. Şimdi bu adam 22 bin alsa neye elektriği yetecek, neye doğal gaz ödeyecek hangi parayla yani? Yani 22 binin hiçbir şey yeteceğini düşünmüyorum ben. En kötü hani en kötüsü 40 bin. En kötü 40 bin alacak ki evin kirasını ödeyecek. Çoluğunu çocuğunu geçindirecek. Yine bir yere götürmek istediği zaman ailesini, eşini yine götüremeyecek ama en azından yetecek yani. En azından borca harca girmez 40 bin olduğu zaman.

Hakan Vural ise asgari ücretliler için yaşamanın çok zor olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kimseye yetmez bu para. Asgari ücretle geçim sağlayan biri için bu iş çok zor. Hele bir de tek kişiyse tek bir çalışan varsa bu ailede imkansız. Zaten 10-15 bin liradan aşağı kira yok. Bu adam mutfağı için hiç harcamazsa üç beş lira mutfağına harcasa giyimine ya da ulaşımına harcasa gene bir şey yok yani. Etsiz sütsüz bir kahvaltı veyahut da bir haftada idare edecek yemek bile bir markette 5-6 bin lira. Yani çok zor. 30 binin altına inmemesi gereken bir ücret asgari ücret."

"Bizim sosyal bir hayatımız olmayacak?"

22 bin 104 liralık asgari ücreti değerlendiren İlhami Şevik, enflasyon için önlem alınmadığı takdirde yapılacak zamların öneminin olmadığını kaydederek şöyle konuştu:

"Kesinlikle yetmez. Hele evi kira olan kişiye kesinlikle yetmez. Daha fazla olması lazım ama bir de bunun eksi tarafı var. Artı tarafı olduğu kadar ekşi tarafı da var. Biz zam da istemiyoruz. Şimdi zam verdiler. Yüzde 30 zam verdiler. Marketler daha zam gelmeden etiketleri yükselttiler. Bir faydası oldu mu? Olmadı. Bunun önünü almaları için yani denetim yapmaları lazım. Hükümetten bunu biz istiyoruz. Başka bir şey istediğimiz yok. Üç tane çocuğum var. Neyse çocuklarım iyi kötü kendileri kurtarıyor. Ben iki kişiye nasıl yetişeceğim. Elektriğim var, suyum var, doğal gazım var. Nasıl yapacaksın? Bunu düşünmek lazım. Yani bunu büyüklerimiz düşünmüyor mu? Bilmiyorlar mı? Kendileri alıyorlar 80-100 bin lira maaş alıyorlar. Yani şu anda 35 bin lira olması lazım asgari ücretin. İnsan gibi yaşamak istiyorsak 35 bin lira olması lazım. Açlık sınırı hemen hemen 30 bin lira. Yani hiçbir yani bizim sosyal bir hayatımız olmayacak? Hiçbir yere gitmeyeceğiz? Yani bir arkadaşımızla eşimizle dostumuzla bir gidip bir yemek de mi yiyemeyeceğiz? veya bir yerde oturup bir çay da kahvede mi içemeyeceğiz? Yani bu kadar durum vahim. Yani büyüklerimiz düşünmesi lazım. Bunu şey yok yani. B partisi olarak konuşmuyoruz biz bunu. Vatandaş olarak konuşuyoruz. Yoksa A partisi gider yarın B partisi gelir.

"Bu paranın kimseye yeteceğini pek sanmıyorum her şey ortada zaten"

Ramazan Dağtekin, Ankara'da yüksek kira fiyatlarını işaret ederek asgari ücrete yapılan zammı şu ifadelerle eleştirdi:

" Bu paranın kimseye yeteceğini pek sanmıyorum her şey ortada zaten. Ankara'da bir daire 15 bin liradan başlıyor en kötü bir daire. Normal bir daireye oturuyorum deseniz zaten 20 bin lira. Zaten 22 bin lira olmuş. Bu da çok zor bir durum. Sanmıyorum o parayla geçinilebileceğini. En kötü şartlarda 35 bin lira olması gerekiyor. Çünkü 15 kiraya çıktıktan sonra 20 bin lira bir normal geçim olur diyeceğim ama o da pek bir normal değil. Yani bir bir evin iki tane çocuğu varsa o da okula gidiyorsa servis olarak hesaplasanız zaten yedişerden 14 bin bin lira zaten bunun servis masrafı var."

Yunus Alparslan isimli vatandaş da, "Sadece taze simitle veya poğaçaya yeter. Başka neye yetecek yani? Dört ayda zor açıkladılar. Sayın vekiller olsaydı bir bir saatte hallederdi maaşlarını. Yüzde 80 her şeye zam gelmiş, asgari ücrete yüzde 30. Nasıl bunun ortası bulunacak? Olur mu yani? Böyle adaletsizlik olur mu?" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların asgari ücret tepkilerinden öne çıkanlar şöyle:

Ahmet Gümüş, "Asgari ücret kimseye yetmez. 22 bin lira kime yeter. Ev kirası 20 bin lira olmuş. Yani hayat zaten zor. Abi beklenti ne oluyordu? 30-35 bin lira olsaydı iyiydi."

Mustafa Tanış, "Malum hayat şartları gün güne değişiyor. Hayatımızda da her şey yükselişte. Asgari ücret fiyatı gerçekten biraz rakamlar aşağıda kaldı. Bunun için insanlara Allah yardım etsin. Hayatımız gün güne pahalanıyor."

Sinan Fırıncıoğlu, "Vallahi efendim hiç yetecek gibi değil. Çünkü aldığımız ücret elektrik, su, kiraya gidiyor. Boğazımıza bile etmiyor yani doğru düzgün. Ne yapacağımızı şaşırdık. Başkan Erdoğan'dan istiyoruz asgari ücrete biraz daha zam gelsin. Benim çoluk çocuğum yok. Bekarım. Ben de evlenmek istiyorum ama asgari ücretle zor."

Zekiye Erol, "Asgari ücretin adaletli olması için yönetimin değişmesi gerekiyor. Topluca. Yani ülke dibe gömüldü yani dibe, bitti. Bir aileyi geçindirecek asgari ücret 50 bin. Şu anki ekonomiye göre. 50 bin."

Naz Karatepe, "Kesinlikle yetemez. Zaten bu ekonomide 22 bin TL'yle hani çocuğu olan bir aile bir hafta, iki hafta zor geçinir yani. Dalga geçer gibi fiyat veriyorlar."

Ercan İnan, "Hayır. Yetmez yani. Olmuş bir kira 20 bin lira nasıl yetecek? Ne yiyecek millet? Hani ayıp günah yani. Allahutaala halkımıza sabır versin. Allah hepimizin yardımcısı olsun."

Yıldırım Ateş, "Şimdi bu para böyle yönetilmek isteyen herkese yeter. Bir o dört lira da herhalde TÜRK-İŞ çok bastırdı dört lira daha almış. İşleri rast gelsin."

Samet Demir, "Adam dışarı çıksın. Zaten rahat iki, üç milyar gidiyor. Adam evin kirasını verse para kalmıyor, ay sonunu nasıl getirecek? Ben geçtim hadi ben bir gencim. Ben öyle böyle geçinirim. Onlar ne yapacak? Onları nasıl düşünecekler? Yani yetmez kimse yetmez. En az 27-28 bin lira olması lazımdı bu para. En az öyle olması lazımdı. Yoksa kimse geçinemez. Adam asgari ücret 22 bin lira yaptı. Bir su olacak 20 lira. Bir sigara olacak 150 lira. Ne olacak kaşıkla verdi kepçeyle alacak."