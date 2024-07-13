ASRIN KALKINMASINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ - Son Dakika
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ASRIN KALKINMASINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

ASRIN KALKINMASINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis'i ziyaret ederek depremin etkilediği illerde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, depremzedelerin yeni evlerine geçmesi için canla başla çalıştıklarını ve bölgenin kalkınması için projeler yürüttüklerini belirtti. Kilis'te yapılan konut ve işyeri teslimatlarıyla birlikte afetzedelerin 2024 yılı sonuna kadar konutlarına gireceğini söyledi.

13.07.2024 20:26
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'ASRIN KALKINMASINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin etkilediği illerden olan Kilis'i ziyaret etti. Kilis Valiliği'ni ziyaret eden Kurum, daha sonra Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıya Bakan Kurum'un yanı sıra; Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, milletvekilleri ve kurum müdürleri katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, 6 Şubat'tan bu yana canla başla çalıştıklarını ifade ederek, depremin vurduğu 11 ilde vatandaşların yeni yuvalarına geçmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Kurum,"6 Şubat'tan itibaren canla başla görevimizi yürütüyoruz. Vatandaşlarımız 11 ilde yeni evlerine geçene kadar bu anlayışı sürdüreceğiz. Annelerimiz, yavrularımız yeni evlerine geçene kadar deprem bölgesinden elimizi bir an olsun çekmeyeceğiz. Tüm deprem bölgesini ziyaret ederek, şehrin dinamikleri, STK'ları ile belediyelerimiz ile bir araya geliyoruz. Şehrin bir sorunu varsa hızlıca talimatlarımızı veriyoruz. Çalışmalarımızı daha da hızlandırmak suretiyle bir an önce depremzede kardeşlerimize evlerine kavuşturmak için çabalıyoruz. Yeniden buraların eski günlerine kavuşması arzusu ile çalışıyoruz" dedi.

'BÖLGEDE ÖNEMLİ MESAFE KAYDETTİK'

Bakan Kurum, bir taraftan konut, okul ve hastane gibi çalışmalar devam ederken, şehrin alt yapısı ile ilgili de önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kurum, "Göreve geldiğimiz andan itibaren hep önceliğimiz deprem bölgesi oldu. Hep 'kaybedecek tek bir saniyemiz bile yok' dedik. Evleri bir an önce verme arzusu ile çalışıyoruz. Şehrin ihtiyaçları ve bizden beklentileri doğrultusunda çalışıyoruz. Bu kapsamda bir yandan yerin üstünde, okul, hastane ve konut gibi vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını giderecek çalışmalar yaparken, bir taraftan da şehrin alt yapısı ile ilgili çalışıyoruz. Hamd olsun bölgede önemli mesafeler kaydettik. Depremden hemen sonra attığımız temellerin bugün konutlara dönüştüğünü vatandaşlarımızın evlerinde huzur içerisinde yaşadığını görüyoruz" dedi.

'ASRIN KALKINMASINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Bakan Murat Kurum, asrın felaketinin ardından asrın kalkınmasını gerçekleştireceklerini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bize yorulmak ve durmak yok. Azimle gayretle 11 ilimiz ayağa kalkana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü bir devletimiz var. Bir an bile elini bu bölgeden çekmeyen cumhurbaşkanımız liderliğinde bu bölge cazibe merkezi olacak. Yeni Organize Sanayi Bölgesi ile yine insanlarımız çalışacak. Yeni okullar ve hastanelerde hizmet verilecek. Huzur içerisinde vatandaşlarımız dolaşana kadar biz buralarda olacağız. Yaşadığımız asrın felaketinin ardından asrın kalkınmasını da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kilis'te yaptığımız projeler hem şehrin dokusunu güçlendirecek hem de depremden önce olduğu gibi bölgenin stratejik olma özelliğini destekleyecek adımlar atıyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde bu projeleri yapacağız. Kilis özelinde şu ana kadar 1494 konut ve işyerini vatandaşlara teslim ettik. Bugün 2550 konut ve iş yerinin inşası devam etmektedir. Kilis'te hak sahibi olmuş vatandaşlara konutlarını teslim ediyoruz. Kilis'te 2024 yılı sonuna kadar afetzedeler konutlarına girmiş olacaklar. Yine Kilis'te kira fiyatlarının düşürülmesi burada vatandaşlarımızın konut talebinin giderilmesi amacıyla yaptığımız istişare çerçevesinde yeni OSB ile istihdamı arttırmak, üretimi arttırmak için konut talebini bize ilettiler. Bu kapsamda 1 Ağustos'ta taleplerini alacağımız 500 sosyal konutumuzu da inşallah Kilis'e kazandırıyoruz."

Ahmet ATMACA- Reşit ÇELEBİOĞUL/ KİLİS,

Kaynak: DHA

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