Atatürk 86. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atatürk 86. Yılında Anıldı

Atatürk 86. Yılında Anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında çeşitli şehirlerde anma törenleriyle anıldı.

10.11.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Sivas, Yozgat, Niğde, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Belediye Başkan Vekili Abdurahim Ceyhan ile Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Maskar, şeref defterini imzaladı.

Anma etkinlikleri Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde devam etti.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Garnizon Komutanı Hava İkmal Albay Mustafa Murat Hasbioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Program, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde sürdü.

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş. Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri "10 Kasım" temalı oratoryoyu sergiledi.

Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve siyasi parti temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bu sırada sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşuna iştirak etti.

Program, Kayseri Fen Lisesi Konferans Salonu'nda çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam eden törende, Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "10 Kasım" konulu resim sergisi gezildi.

Türkçe öğretmeni Ezgi Şahin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptığı programda, Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan "Başka Bir Mustafa" adlı oratoryo sergilendi.

Programa, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kırşehir

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Murat Sefa Demiryürek ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te kent genelinde sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yoldan geçen araç sürücüleri ve vatandaşlar da saygı duruşuna katıldı.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam eden programda, Atatürk'ün hayatının anlatıldığı kısa film gösterildi.

Öğrenciler tarafından şiir okunan etkinlikte, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Nevşehir

Nevşehir Hükümet Konağı'ndaki önündeki törende, Vali Ali Fidan, Garnizon Komutanlığı adına Hava Kıdemli Albay Hasan Şimşek ve Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, il müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Kültür Sanat, Nevşehir, Kırşehir, Politika, Kayseri, Yozgat, Güncel, Niğde, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk 86. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:02 Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
09:29 Tüm Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
09:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 11:58:13. #1.11#
SON DAKİKA: Atatürk 86. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.