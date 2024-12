Atay: Bölgesel kariyer fuarlarına katılan öğrenci sayımız 1 milyonu geçti

Güncel

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Kariyer Ofisi Başkanı Salim Atay, 'Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları'nın, dünyadaki en büyük ve etkili araçlardan biri haline geldiğini belirterek, 149 üniversite, bu organizasyonlara ev sahipliği veya paydaşlık yapıyor. Şu ana kadar bölgesel kariyer fuarlarına katılan ve buradaki etkinliklere iştirak eden öğrenci sayımız 1 milyonu geçti. Firma sayımız da 10 bini geçti dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Kariyer Ofisi'nin koordinasyonunda, genç yeteneklerle iş dünyası arasında köprü oluşturmak için 2019'dan bu yana organize edilen Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları'nın 39'uncusu, 'Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı' adı altında Adana'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde başladı. ÇÜ Kongre Merkezi'nde iki gün sürecek fuarın açılışı, kent protokolü, paydaşlar ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Meslek odaları, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) stant açtığı fuarda öğrenciler, işverenlerle bire bir görüşme yapma ve tanıma fırsatı yakaladı.'Yetenek Her Yerde' temasıyla düzenlenen fuarın açılışında konuşan ÇÜ Rektörü Hamit Emrah Beriş, Türkiye Yüzyılı'nın yeni bir milat olduğunu vurgulayarak, genç yeteneklerin keşfedilmesinde bu fuarların çok önemli olduğunu belirtti.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da gençlere tavsiyelerde bulunarak dünyadaki yeniliklere açık olup değişikliklere öncü olmaları gerektiğini söyledi.Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise kariyer fuarının Adana'da 2'ncisinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bizim ülke olarak en büyük zenginliğimiz iyi yetişmiş genç insan nüfusumuzdur. Ülkemiz her alanda hızla gelişiyor ve kalkınıyor. İyi yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyuluyor. Üniversitelerimiz insan kaynağının en verimli olduğu ve iddialı olduğumuz alanlar. Bu kariyer fuarları da bu gelişen ekonominin ihtiyaç duyduğu insan kaynağıyla üniversitelerde yetişen insan unsurunu bir araya getirmeye imkan sağlayan organizasyonlardır" dedi.

FUARA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Kariyer Ofisi Başkanı Salim Atay da gençler için gerçekleştirdikleri proje ve imkanları anlattı. Atay, "2024-2025 öğretim döneminin sonunda 50 fuarı tamamlamış olacağız. Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları, dünyadaki en büyük ve etkili araçlardan biri haline geliyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz. 149 üniversite, bu organizasyonlara ev sahipliği veya paydaşlık yapıyor. Şu ana kadar bölgesel kariyer fuarlarına katılan ve buradaki etkinliklere iştirak eden öğrenci sayımız 1 milyonu geçti. Firma sayımız da 10 bini geçti. Bunlar, büyük rakamlar diye konuştu.

'OECD ÖRNEK GÖSTERİYOR'

Ulusal Staj Programı ile ilgili de bilgi veren Atay, "Ulusal Staj Programı, sadece zorunlu staj öğrencilerinin yararlandığı değil, Türkiye'de yükseköğretimde, örgün eğitimde olan bütün öğrenciler başvurabiliyor. Özellikle 1'inci ve 2'nci sınıfı tamamlamış, teorik altyapıya sahip olacak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve çok başarılı bir uygulama. Ulusal Staj Programı'mızı, OECD 6 yıldır raporluyor ve diğer ülkelere de örnek olarak gösteriyor. Burada hatır, gönül gibi hiçbir kayırmacılık söz konusu değil çünkü öğrencilere bu fırsatları sunan gerek kamu kurumları gerekse özel sektör şirketleri, öğrencinin kişisel bilgilerini görmüyor hatta okuduğu üniversiteyi, cinsiyetini dahi görmüyor. 2'nci sınıfı bitirmiş olan gençlerimizin akademik, sosyal, sportif ve sanatsal becerilerini görüyor. Bunlar üzerinden hesaplanan birtakım değerlerle de kararlarını veriyorlar, çocukların kendilerinde staj yapması için teklif gönderiyorlar ifadelerini kullandı.

KAMU YETENEK AÇIĞI YAŞIYOR

Kamu kurumlarının yetenek açığı yaşadığından bahseden Atay, "ABD'de ve Avrupa'da da bu böyle. Bizim organizasyonumuzda ise kamu kurumları, Ulusal Staj Programı'na çok ciddi destek veriyorlar. Staj havuzumuzda 5 binden fazla kamu kurumu, 2 binden fazla da özel sektörü temsil eden şirket var. Bu şirketler ve kamu kurumları, havuza başvuran öğrencilere teklif gönderiyorlar. Bu süreçte yaptığımız analizlerde şunu gördük; Nitelik arttıkça kamu kurumlarına başvuru 5 kata kadar artıyor. Demek ki biz Ulusal Staj Programı'yla çocuklara henüz öğrencilik aşamasında kamu kurumlarında staj yaptırdığımızda o çocukların kamu kurumlarına karşı bakışı değişiyor ve 'Ben neden burada işe girmeyim' diyorlar dedi.

BAŞVURULAR AÇILDI

Ulusal Staj Programı'nın başvurularının açıldığını söyleyen Salim Atay, şöyle devam etti"Bugün itibarıyla Ulusal Staj Programı'na başvurular açıldı. Başvuruları yapabilirler, şubat sonuna kadar başvurular alınacak. Sistem kapandıktan sonra bir ay hesaplama süreci var. Ondan sonra firmalar ya da kamu kurumları, öğrencilere tekliflerini gönderiyorlar. Öğrenciler de teklifleri değerlendirerek kendileri için en uygun gördüklerine olur vererek seçilen taraf değil de seçen taraf oluyorlar. Burada da onların kendi farkındalıkları veya öz güvenleri açısından olumlu dönüşler alıyoruz.