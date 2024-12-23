Atay: Bölgesel kariyer fuarlarına katılan öğrenci sayımız 1 milyonu geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atay: Bölgesel kariyer fuarlarına katılan öğrenci sayımız 1 milyonu geçti

Atay: Bölgesel kariyer fuarlarına katılan öğrenci sayımız 1 milyonu geçti

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Kariyer Ofisi Başkanı Salim Atay, 'Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları'nın, dünyadaki en büyük ve etkili araçlardan biri haline geldiğini belirterek, 149 üniversite, bu organizasyonlara ev sahipliği veya paydaşlık yapıyor.

23.12.2024 16:41  Güncelleme: 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Kariyer Ofisi Başkanı Salim Atay, 'Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları'nın, dünyadaki en büyük ve etkili araçlardan biri haline geldiğini belirterek, 149 üniversite, bu organizasyonlara ev sahipliği veya paydaşlık yapıyor. Şu ana kadar bölgesel kariyer fuarlarına katılan ve buradaki etkinliklere iştirak eden öğrenci sayımız 1 milyonu geçti. Firma sayımız da 10 bini geçti dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Kariyer Ofisi'nin koordinasyonunda, genç yeteneklerle iş dünyası arasında köprü oluşturmak için 2019'dan bu yana organize edilen Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları'nın 39'uncusu, 'Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı' adı altında Adana'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde başladı. ÇÜ Kongre Merkezi'nde iki gün sürecek fuarın açılışı, kent protokolü, paydaşlar ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Meslek odaları, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) stant açtığı fuarda öğrenciler, işverenlerle bire bir görüşme yapma ve tanıma fırsatı yakaladı.'Yetenek Her Yerde' temasıyla düzenlenen fuarın açılışında konuşan ÇÜ Rektörü Hamit Emrah Beriş, Türkiye Yüzyılı'nın yeni bir milat olduğunu vurgulayarak, genç yeteneklerin keşfedilmesinde bu fuarların çok önemli olduğunu belirtti.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da gençlere tavsiyelerde bulunarak dünyadaki yeniliklere açık olup değişikliklere öncü olmaları gerektiğini söyledi.Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise kariyer fuarının Adana'da 2'ncisinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bizim ülke olarak en büyük zenginliğimiz iyi yetişmiş genç insan nüfusumuzdur. Ülkemiz her alanda hızla gelişiyor ve kalkınıyor. İyi yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyuluyor. Üniversitelerimiz insan kaynağının en verimli olduğu ve iddialı olduğumuz alanlar. Bu kariyer fuarları da bu gelişen ekonominin ihtiyaç duyduğu insan kaynağıyla üniversitelerde yetişen insan unsurunu bir araya getirmeye imkan sağlayan organizasyonlardır" dedi.

FUARA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Kariyer Ofisi Başkanı Salim Atay da gençler için gerçekleştirdikleri proje ve imkanları anlattı. Atay, "2024-2025 öğretim döneminin sonunda 50 fuarı tamamlamış olacağız. Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları, dünyadaki en büyük ve etkili araçlardan biri haline geliyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz. 149 üniversite, bu organizasyonlara ev sahipliği veya paydaşlık yapıyor. Şu ana kadar bölgesel kariyer fuarlarına katılan ve buradaki etkinliklere iştirak eden öğrenci sayımız 1 milyonu geçti. Firma sayımız da 10 bini geçti. Bunlar, büyük rakamlar diye konuştu.

'OECD ÖRNEK GÖSTERİYOR'

Ulusal Staj Programı ile ilgili de bilgi veren Atay, "Ulusal Staj Programı, sadece zorunlu staj öğrencilerinin yararlandığı değil, Türkiye'de yükseköğretimde, örgün eğitimde olan bütün öğrenciler başvurabiliyor. Özellikle 1'inci ve 2'nci sınıfı tamamlamış, teorik altyapıya sahip olacak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve çok başarılı bir uygulama. Ulusal Staj Programı'mızı, OECD 6 yıldır raporluyor ve diğer ülkelere de örnek olarak gösteriyor. Burada hatır, gönül gibi hiçbir kayırmacılık söz konusu değil çünkü öğrencilere bu fırsatları sunan gerek kamu kurumları gerekse özel sektör şirketleri, öğrencinin kişisel bilgilerini görmüyor hatta okuduğu üniversiteyi, cinsiyetini dahi görmüyor. 2'nci sınıfı bitirmiş olan gençlerimizin akademik, sosyal, sportif ve sanatsal becerilerini görüyor. Bunlar üzerinden hesaplanan birtakım değerlerle de kararlarını veriyorlar, çocukların kendilerinde staj yapması için teklif gönderiyorlar ifadelerini kullandı.

KAMU YETENEK AÇIĞI YAŞIYOR

Kamu kurumlarının yetenek açığı yaşadığından bahseden Atay, "ABD'de ve Avrupa'da da bu böyle. Bizim organizasyonumuzda ise kamu kurumları, Ulusal Staj Programı'na çok ciddi destek veriyorlar. Staj havuzumuzda 5 binden fazla kamu kurumu, 2 binden fazla da özel sektörü temsil eden şirket var. Bu şirketler ve kamu kurumları, havuza başvuran öğrencilere teklif gönderiyorlar. Bu süreçte yaptığımız analizlerde şunu gördük; Nitelik arttıkça kamu kurumlarına başvuru 5 kata kadar artıyor. Demek ki biz Ulusal Staj Programı'yla çocuklara henüz öğrencilik aşamasında kamu kurumlarında staj yaptırdığımızda o çocukların kamu kurumlarına karşı bakışı değişiyor ve 'Ben neden burada işe girmeyim' diyorlar dedi.

BAŞVURULAR AÇILDI

Ulusal Staj Programı'nın başvurularının açıldığını söyleyen Salim Atay, şöyle devam etti"Bugün itibarıyla Ulusal Staj Programı'na başvurular açıldı. Başvuruları yapabilirler, şubat sonuna kadar başvurular alınacak. Sistem kapandıktan sonra bir ay hesaplama süreci var. Ondan sonra firmalar ya da kamu kurumları, öğrencilere tekliflerini gönderiyorlar. Öğrenciler de teklifleri değerlendirerek kendileri için en uygun gördüklerine olur vererek seçilen taraf değil de seçen taraf oluyorlar. Burada da onların kendi farkındalıkları veya öz güvenleri açısından olumlu dönüşler alıyoruz.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atay: Bölgesel kariyer fuarlarına katılan öğrenci sayımız 1 milyonu geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
14:28 Babası intihar eden SMA hastası İkbal’in annesi suskunluğunu bozdu Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
09:22 Muslera’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz
09:05 Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı
08:47 Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş’i maç sonu dövmeye kalkmış Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış
08:38 Suriye’nin yeni Savunma Bakanı Kasra’dan terör örgütü YPG’ye ültimatom Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
08:16 İsrail, Yemen’deki Husilere karşı harekat başlatıyor İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 18:01:35. #1.13#
SON DAKİKA: Atay: Bölgesel kariyer fuarlarına katılan öğrenci sayımız 1 milyonu geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.