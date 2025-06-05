CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı - Son Dakika
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CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

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CHP\'li 5 belediye başkanı görevden alındı
05.06.2025 11:19  Güncelleme: 11:30
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CHP\'li 5 belediye başkanı görevden alındı
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CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgül, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar görevden alındı.

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 38 isimden 22'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında CHP'li 5 belediye başkanı ve eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu da yer alıyordu.

Bugün İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tutuklanarak cezaevine gönderilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgül, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alındıkları ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

"1. İstanbul İli Avcılar İlçe Belediye Başkanı Utku Caner ÇAYKARA;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara.

2. İstanbul İli Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanı Hasan AKGÜN;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/76021 sayılı dosyasında hakkında "Rüşvet Almak ve İcbar Suretiyle İrtikap" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/895 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün.

3. İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkanı Hakan BAHÇETEPE;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında "Rüşvet Almak" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/337 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe.

4. Adana İli Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir AYDAR;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar.

5. Adana İli Seyhan İlçe Belediye Başkanı Oya TEKİN;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır."

CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin.

Utku Caner Çaykara, Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Kadir Aydar, Hasan Akgül, Oya Tekin, Çaykara, Avcılar, Seyhan, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Kemal:
    vatan hainleri belediyelere saldırmış, sorsan cumhuriyetin bekçileri 202 216 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    akp ak kaşık(!).hamdolsun..…! 200 78 Yanıtla
  • selami inel:
    CHP de belediye kalmayacak illaki yemiş çırpmisladir ama akp belediyeleri kadar hırsız olduklarını düşünmüyorum. 187 85 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    gazi Osman Paşada rant için başkanı görevden aldılar 164 76 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    millet agziniza s haberiniz yok "ak" yaratiklar 135 91 Yanıtla
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