Avcılar'da deprem sonrası çatlaklar yeniden görünmeye başladı - Son Dakika
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Avcılar'da deprem sonrası çatlaklar yeniden görünmeye başladı

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Avcılar'da 2019 yılındaki depremin ardından bir binanın bodrum katındaki çatlaklar sıva ile kapatıldı ancak çatlaklar tekrar ortaya çıktı. Binada oturanlar tedirginlik yaşarken, binanın bir an önce denetimden geçirilerek yeniden yapılması isteniyor.

29.06.2024 11:55
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AVCILAR'da 2019 yılındaki depremin ardından 5 katlı bir binanın bodrum katındaki kolonlarda çatlaklar oluştu. İddiaya göre sıva ile kapatılan çatlaklar yeniden görünmeye başladı. Burada oturmaya devam eden Serkan Akçay binadaki çatlakların artmasından dolayı tedirgin olduğunu dile getirerek "Görevlilere binamızın sağlıklı olduğunu göstermek için bodrum kat ve kolonlar sıva ile kapatıldı. Kapatıldığı halde yine rutubet almaya başladı. Kolonlarda çatlaklıklar ortaya çıktı. Artık makyaj da kalmadı" dedi.

Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın kolonlarında, 2019 yılında Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından çatlaklar oluştu. İddiaya göre, depremin ardından denetim için gelen görevlilere binanın sağlıklı olduğunu göstermek için bodrum kat ve kolonlardaki çatlaklar sıva ile kapatıldı. Binanın bahçe katındaki dairede oturan Serkan Akçay, son zamanlarda bodrum katın yanı sıra evlerindeki kolonlarda giderek artan çatlaklıklar olduğunu söyledi. Oluşan çatlaklar Akçay'ı tedirgin ederken, vatandaşlar binada oturmaya devam ediyor. Akçay, "Avcılar Belediyesi'nden gelen görevlilere binamızın sağlıklı olduğunu göstermek için bodrum kat ve kolonlar sıva ile kapatıldı. Kapatıldığı halde yine rutubet almaya başladı. Kolonlarda çatlaklıklar ortaya çıktı. Bina su almaya devam ediyor. Perde duvar var diyorlar, ancak, perde beton da bir yere kadar dayanır. Binanın etrafı komple berde boton. Ancak, su alıyor. KOmple buralarda sıvayla kapatıldı. Genel olarak çevrede inşaatlardan görüyoruz. Buralardan hep su çıkıyor" dedi.

Eliyle vurarak kolonlardaki korozyona uğramış demirleri gösteren Serkan Akçay, apartmandaki birçok yerin sıvalarının döküldüğünü ve çürük demirlerin ortaya çıktığını belirterek binanın binanın bir an önce denetimden geçirilerek yeniden yapılmasını istiyor

"ARTIK MAKYAJ DA KALMAMIŞ"

Binada oturanların durumu görmezden geldiğini söyleyen Akçay, "Binanın alt katı, zemin kat makyaj yapılmış halde. Ama artık makyaj da kalmamış halde. Birçok yer kabarmış gitmiş. Evimizdeki odalarda kolon çatlaklıkları da yukarı kadar gidiyor. Birkaç ay önce Çanakkale'de meydana gelen İstanbul'da da hissedilen bir deprem olmuştu. Evimizin banyosundaki fayanslarda kırılma ve bir odamızın yanındaki kolonda açılma meydana geldi" şeklinde konuştu.

Avcılar\'da deprem sonrası çatlaklar yeniden görünmeye başladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da deprem sonrası çatlaklar yeniden görünmeye başladı - Son Dakika

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