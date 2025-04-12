Avcılar\'da metrobüs kazası, çok sayıda yaralı var

İstanbul'da Söğütlüçeşme istikametinde seyir halindeki metrobüs, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında bekleyen metrobüse arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ediyor. Kaza nedeniyle seferler aksarken, metrobüs hattında araç ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Olay yerinden ilk görüntüler şöyle:



