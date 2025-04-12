İstanbul'da Söğütlüçeşme istikametinde seyir halindeki metrobüs, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında bekleyen metrobüse arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ediyor. Kaza nedeniyle seferler aksarken, metrobüs hattında araç ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.
Olay yerinden ilk görüntüler şöyle:
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da metrobüs kazası, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)