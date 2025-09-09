AVM Müdürü 2.5 Milyon Lira Çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AVM Müdürü 2.5 Milyon Lira Çaldı

AVM Müdürü 2.5 Milyon Lira Çaldı
09.09.2025 13:21  Güncelleme: 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bir AVM'de müdür olan Ö.A., 2.5 milyon lira çalarak tutuklandı.

Başakşehir'de bir AVM içerisinde mağazası bulunan M.A., iş yerinde satışı yapılan ürünlerin parasının şirket hesabı yerine başka bir hesaba aktarıldığı şikayetiyle polise başvurdu.

AYLARDIR YAPIYORMIŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada mağaza müdürü Ö.A.'nın geçtiğimiz Nisan ayından bu yana mağazada satılan ürünlerin parasını kendi hesabına aktardığını tespit etti.

2 MİLYON 500 BİN LİRAYI KENDİ HESABINA AKTARMIŞ

Gözaltına alınan Ö.A. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelinin 2 milyon 500 bin lira parayı hesabına geçirerek çaldığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVM Müdürü 2.5 Milyon Lira Çaldı
Kaynak: DHA

Güvenlik, İstanbul, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVM Müdürü 2.5 Milyon Lira Çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
Eşinin akrabalarını zehirli mantarla öldüren kadına müebbet hapis cezası Eşinin akrabalarını zehirli mantarla öldüren kadına müebbet hapis cezası
Bez torbadaki 1 günlük bebeğin annesi 3 yıl sonra ortaya çıktı, anlattıkları kan dondurdu Bez torbadaki 1 günlük bebeğin annesi 3 yıl sonra ortaya çıktı, anlattıkları kan dondurdu
Bagajda mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk korkunç şekilde can verdi Bagajda mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk korkunç şekilde can verdi
Yıkım kararı gelen evini karadan yürüterek yürüterek kaçırdı Yıkım kararı gelen evini karadan yürüterek yürüterek kaçırdı
Bildiği bir şey mi var Bahçeli’den İzmir’deki saldırı için dikkat çeken yorum Bildiği bir şey mi var? Bahçeli'den İzmir'deki saldırı için dikkat çeken yorum

13:20
Fatih Terim detayı bomba Fener’in yeni hocasının yıllar önce söyledikleri tekrar gündemde
Fatih Terim detayı bomba! Fener'in yeni hocasının yıllar önce söyledikleri tekrar gündemde
12:55
Osimhen’in sakatlığı planlı mı Asamoah Gyan’dan olay iddia
Osimhen'in sakatlığı planlı mı? Asamoah Gyan'dan olay iddia
12:40
Masaların yumruklandığı tartışmanın uzun hali: Gürsel Tekin, Ertan Yıldız’ı hatırlattı
Masaların yumruklandığı tartışmanın uzun hali: Gürsel Tekin, Ertan Yıldız'ı hatırlattı
12:33
Osimhen’in sakatlığı belli oldu: 1-2 hafta yok
Osimhen'in sakatlığı belli oldu: 1-2 hafta yok
12:06
Yağmur Atacan’dan eşi Pınar Altuğ’un yoga videosu için olay sözler
Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'un yoga videosu için olay sözler
11:45
Hikmet Çetin: Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor
Hikmet Çetin: Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2025 13:46:14. #7.13#
SON DAKİKA: AVM Müdürü 2.5 Milyon Lira Çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.