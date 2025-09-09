AVM Müdürü 2.5 Milyon Lira Çaldı

Başakşehir'de bir AVM içerisinde mağazası bulunan M.A., iş yerinde satışı yapılan ürünlerin parasının şirket hesabı yerine başka bir hesaba aktarıldığı şikayetiyle polise başvurdu.

AYLARDIR YAPIYORMIŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada mağaza müdürü Ö.A.'nın geçtiğimiz Nisan ayından bu yana mağazada satılan ürünlerin parasını kendi hesabına aktardığını tespit etti.

2 MİLYON 500 BİN LİRAYI KENDİ HESABINA AKTARMIŞ

Gözaltına alınan Ö.A. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelinin 2 milyon 500 bin lira parayı hesabına geçirerek çaldığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.