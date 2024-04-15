Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilikleri tarafından düzenlenen Avrupa Film Günleri'nin galası Ankara'da yapıldı.
Büyülü Fener Sineması'ndaki galaya AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars ve çok sayıda davetli katıldı.
Galada, Ukraynalı Maryna Vroda'nın yönettiği "Bozkır" filmi gösterildi.
Galanın açılışında Büyükelçi Bodnar ve Büyükelçi Meyer-Landrut konuşma yaptı.
Bodnar, Ukrayna sinemasının "dost ülke" Türkiye'de seyirciyle buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu yıl bir Ukrayna filminin beyaz perdeye yansıtılması ve Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması kararı bir arada. Bu da kendi başına sembolik bir anlam taşıyor." diye konuştu.
Bu adımların, Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini temsil ettiğini kaydeden Bodnar, "Bu jest, varoluş mücadelesi verdiğimiz ve Rusya'nın saldırganlığına karşı direndiğimiz bir dönemde özel bir anlam ifade ediyor." dedi.
Bodnar, AB'nin Ukrayna'ya sağladığı ve sağlamaya devam ettiği yardımlar için minnettarlığını vurgulayarak, Ukrayna'nın Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olduğu söyledi.
Ukrayna'ya "sarsılmaz" destek
Meyer-Landrut da Avrupa Film Günleri'nin, kültürel çeşitliliği kutlamak için fırsat sunduğunu belirterek, "Sinemanın gücü insanlar arasındaki uçurumları kapatırken klişeleşmiş görüşleri de yıkar." ifadesini kullandı.
"Bozkır" filminin, AB'nin Ukrayna'ya "sarsılmaz" desteğini gösterdiğini vurgulayan Meyer-Landrut, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere Avrupa ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik destekleri için teşekkür etti.
Meyer-Landrut, basın mensuplarına ayrıca yaptığı açıklamada, Film Günleri'nin galasında bir Ukrayna filminin gösterilmesinin tesadüf olmadığının altını çizerek, Ukrayna'ya desteğin süreceğini kaydetti.
Büyükelçi, Ukrayna'nın AB'ye katılım sürecinin başlangıç noktasında olduklarını ve katılım şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Ukrayna, Avrupa'nın bir parçasıdır." dedi.
Avrupa Film Günleri
Avrupa Film Günleri kapsamında sinemaseverlerle buluşacak 10'dan fazla film, 16-21 Nisan'da Ankara'da, 30 Nisan-5 Mayıs'ta İstanbul'da gösterime girecek.
Avrupa'nın birçok ülkesinde çekilen filmler, 8-12 Mayıs tarihlerinde ise Antalya, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, İzmir, Samsun ve Trabzon'da gösterime girecek.
Son Dakika › Güncel › Avrupa Film Günleri'nin Galası Ankara'da Yapıldı - Son Dakika
Avustralya'nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişi bıçaklandı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve olayı bir 'terörist eylem' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı. İki polis yaralandı ve 20 polis aracı hasar gördü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Saldırının kişisel bir eylem olduğu belirtilirken, olaylar birbiriyle bağlantılı değil. Kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.
Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, Ferhat Bilen'in kullandığı hafif ticari araç dereye düştü. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu hayatını kaybetti. Sevim Demircioğlu ise tedavi altına alındı.
Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?