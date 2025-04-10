Avrupa Konseyi'nden İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
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Avrupa Konseyi'nden İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki

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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını ele aldı. CHP'li vekil Aysu Bankoğlu, tutuklama kararının demokrasiyi tehdit ettiğini vurguladı ve İmamoğlu'nun serbest bırakılması çağrısında bulundu.

10.04.2025 13:03  Güncelleme: 13:09
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(ANKARA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin acil oturumunda konuşan CHP'li Aysu Bankoğlu, "Mesele sadece İmamoğlu meselesi değildir. Mesele demokrasimizi geri kazanmakla ve geleceğimizi korumakla ilgilidir" dedi.

46 ülkeden milletvekillerinin yer aldığı AKPM "İstanbul Belediye Başkanının tutuklanması ve Türkiye'deki demokrasi ve insan haklarının durumu" başlıklı, 16151 sayılı karar tasarısını büyük bir çoğunlukla kabul etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "derhal serbest bırakılması" çağrısında bulunarak, tutuklanması ve gözaltına alınmasının "siyasi amaçlı olduğu izlenimi verdiğine" yönelik oy çokluğuyla karar aldı.

Türkiye'nin hem iktidar hem de muhalefet partilerinden 18 milletvekiliyle temsil edildiği AKPM'de CHP'den milletvekilleri Gökçe Gökçen, Namık Tan, Yunus Emre ve Aysu Bankoğlu yer alıyor. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, AKPM oturumunda İBB Başkanı'nın tutuklanmasına ilişkin  olarak yaptığı konuşmada "Mesele sadece Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmak değil; demokrasimize, adalete, geleceğimize sahip çıkmaktır" dedi. Bankoğlu, şunları kaydetti:

"Değerli meslektaşlarım, 'Mesele memleket meselesidir, adalet, demokrasi, özgürlük, eğitim, hak, hukuk meselesidir; ülkenin geleceği meselesidir' açıklamasıyla ulusa seslenen kişi şu anda tutuklu. Bu sözleri söyleyen, bizleri gerçekte neyin tehlikede olduğunu hatırlatmaya cesaret eden bu kişi şu anda hapiste. Bu kişi, 16 milyonluk bir şehrin insanları tarafından demokratik teamüllere uygun olarak seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda partimizin cumhurbaşkanı adayıdır. Bu kişi Ekrem İmamoğlu!.. ve mazbatasını yerel seçimlerde iktidar partisini bir değil, tam üç kez yenerek kazanmıştır.

AK Parti siyasi rakiplerini hapse atıyor, korkuyla halkı yönetmeye çalışıyor

Hükümet halkın desteğini kaybettiğini ve bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedeceğini çok iyi biliyor. İşte tam da bu nedenle en güçlü siyasi rakibini hapsetti. Gün geçtikçe otoriterleşen hükümet sadece siyasi rakiplerini değil, gazetecileri, sanatçıları, öğrencileri de tutuklatıyor. Bugün Türkiye'de tanık olduğumuz şey sivil darbedir. Erdoğan rejimi muhaliflerini kriminalize ediyor, onları hapse atıyor ve korkuyla yönetmeye çalışıyor. Ancak halk korkmuyor. Adaletsizlik karşısında ülkenin dört bir yanında milyonlarca kişi barışçıl protesto gösterileri için sokaklara döküldü ve Anayasal gösteri haklarını kullandı. Ancak bu barışçıl gösteriler polisin biber gazı, tazyikli su, plastik mermi gibi acımasız şiddetiyle karşılaştı. İki binden fazla vatandaş orantısız güç kullanılarak gözaltına alındı. Çoğunluğu gençlerden oluşan üç yüz bir kişi halen cezaevinde.

Mesele sadece İmamoğlu meselesi değildir. Mesele demokrasimizi geri kazanmakla ve geleceğimizi korumakla ilgilidir. Keyfi tutuklamaların, siyasi zulmün ve temel özgürlüklere yönelik saldırıların, kendisine demokratım deme cüretini gösteren hiçbir yönetimde yeri yoktur. Tarih, halkın iradesini görmezden gelenleri değil; özgürlük için ayağa kalkanları ve direnenleri hatırlayacaktır. Bugün, halkımız birlik içindedir. Biz adalet için, kamu vicdanı için birleştik. Ortak bir kader, ortak bir geleceğe olan inançta birleşmiş durumdayız... Korku duvarları yıkılıyor, gençler ve kadınlar direniyor. Halkımızı, insanları susturamayacaklar. Seçilmiş liderlerimizi ya da bizi nasıl hapsederlerse etsinler; Halk her tuzağın ve her komplonun üstesinden geleceğini göstermiştir. Çünkü halk bu Cumhuriyetin gerçek sahibidir. Çünkü halk her türlü hükümetten daha büyüktür. ve bizler ne şimdi ne bundan sonra asla geri adım atmayacağız."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Avrupa Konseyi'nden İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika

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