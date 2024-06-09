Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partiler öne çıktı - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partiler öne çıktı

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partiler öne çıktı

Avusturya'nın ardından Fransa'da da aşırı sağ partiler, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ilk sıraya yerleşti. Almanya, Hollanda, Avusturya, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Bulgaristan, Hırvatistan, Malta, Fransa, İspanya ve Danimarka'dan alınan sonuçlara göre, aşırı sağ partiler önemli bir başarı elde etti. Avrupa Parlamentosu'nun yeni dönemi 16 Temmuz'da başlayacak.

09.06.2024 23:25
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Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Avusturya'nın ardından Fransa'da da aşırı sağ partiler ilk sıraya yerleşti.

6-9 Haziran'da 27 AB üyesinde düzenlenen AP seçimlerinin sonuçları, Brüksel'deki AP Genel Kurul salonuna kurulan dev ekrandan duyurulmaya başlandı.

Şimdiye kadar Almanya, Hollanda, Avusturya, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Bulgaristan, Hırvatistan, Malta, Fransa, İspanya ve Danimarka'dan sonuçlar alındı.

Buna göre, Almanya'da Hristiyan demokratları bir araya getiren EPP 30, Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı 16, Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) 14, Liberal partileri birleştiren Avrupa'yı Yenile (RE) 8, Sol 4 ve AP'de henüz bir gruba dahil olmayan partiler ise 19 milletvekili kazandı.

Almanya'da AP seçimlerinde ilk sırayı 29 milletvekilliği kazanan Hristiyan demokrat CDU/CSU ittifakı, ikinci sırayı 17 milletvekili ile AfD aldı. Hükümet koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) ise 14 milletvekili kazanarak üçüncü sıraya geriledi. Koalisyonun diğer ortakları Yeşiller 12 ve Hür Demokrat Parti (FDP) 5 milletvekilliği kazanabildi.

Hollanda'da RE 7, aşırı sağcı Kimlik ve Demokrasi (ID) 7, EPP 6, Yeşiller 4, S&D 4, Sol 1, diğerleri 1 milletvekilliği aldı.

Avusturya'da aşırı sağ ilk sıraya yerleşti

Avusturya'da da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) 6 milletvekilliği kazanarak ilk sıraya yerleşirken onu 5'er milletvekilliği ile EPP ve S&D izledi, Yeşiller ve RE ise 2'şer sandalye sahibi oldu.

Yunanistan'dan EPP 8, Sol 4, S&D 3, Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) 2, bağımsızlar 2 milletvekilliği kazandı.

GKRY'de toplam 6 sandalyeden EPP 2, Sol 1, S&D 1 ve bağımsızlar 2 tanesini elde etti.

Bulgaristan'da EPP 6, RE 5, S&D 2, diğerleri 4 milletvekili çıkarırken, Hırvatistan'da EPP 6, S&D 4, Yeşiller 1 ve diğerleri 1 sandalye kazandı.

Malta'dan EPP ve S&D 3'er milletvekilliği aldı.

Danimarka'da seçim, RE'ye 4, Yeşiller ve S&D'ye 3'er, Sol 1, ID 1 ve diğerlerine 1 sandalye kazandırdı.

İspanya'da EPP 22, S&D 20, ECR 7, Yeşiller 4, Sol 3, diğerleri 3 ve henüz bir gruba dahil olmayan partilerden 1 milletvekili AP'ye gönderildi.

Fransa'da da aşırı sağ ilk sırada

Fransa'da aşırı sağcı ID 30, Re 14, S&D 13, Sol 8, EPP 6, Yeşiller 5 milletvekili çıkardı.

Fransa'da AP seçimlerinde partilerin dağılımına bakıldığında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin yüzde 31,5 oyla açık farkla ilk sıraya yerleştiği görülüyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans ise RN'nin yarısından az oy toplayarak yüzde 15,2'lik oranla ikinci sırayı aldı ve üçüncü parti olan Sosyalistleri küçük farkla geride bırakabildi. Muhalefetteki Sosyalist Parti (PS) yüzde 14 ile üçüncü sıraya yerleşirken yine muhalefetteki aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi yüzde 8,7 oy oranıyla 4'üncü sırayı, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) ise 7,2 oranla 5'nci sırayı aldı.

AP'nin görünümüne dair ilk projeksiyon paylaşıldı

AP tarafından yeni parlamentosunun görünümüne dair paylaşılan ilk projeksiyona göre, Hristiyan demokratların çatı partisi EPP 181 sandalye ile AP'de en büyük siyasi grup olmaya devam ediyor.

Onu yine, 135 milletvekil ile S&D ve 82 ile RE izliyor.

Aşırı sağcı partilerden ECR 71 ve ID 62 sandalye ile ilk 5'te yer alırken Yeşiller 53, Sol 34 sandalye kazanmış görünüyor.

Çoğunlukla aşırı sağ eğilimli partilerden 102 milletvekilinin bağımsız üye olarak parlamentoya girdiği görülüyor. Bu milletvekillerinin AP'de yeni bir siyasi grup kurması da muhtemel.

Her ülke nüfusu oranında milletvekili çıkaracak

Bu seçimde ilk kez AP seçimlerinde 705 yerine 720 milletvekili seçiliyor. Nüfuslarına göre en çok milletvekilini çıkaran ilk 5 ülke sırasıyla 96 ile Almanya, 81 ile Fransa, 76 ile İtalya, 61 ile İspanya, 53 ile Polonya'dan oluşuyor.

Romanya 33, Hollanda 31, Belçika 22, Portekiz, Yunanistan, Macaristan, İsveç ve Çekya 21'er, Avusturya 20, Bulgaristan 17, Slovakya, Danimarka ve Finlandiya 15'er, İrlanda 14, Hırvatistan 12, Litvanya 11, Letonya ve Slovenya 9'ar, Estonya 7, Malta, Lüksemburg ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 6'şar milletvekili çıkaracak.

Yeni yasama dönemi 16 Temmuz'da başlayacak

Resmi sonuçların 10 Haziran'da açıklanmasıyla AP'ye girebilen ulusal partiler, siyasi gruplarını oluşturma sürecine başlayacak.

İlk genel kurul 16 Temmuz'da toplanacak, böylece yeni yasama dönemi başlamış olacak.

Kaynak: AA

Avusturya, Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

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