Özel'in "İBB davası borsası" iddiasından sonra gözaltına alınan avukat serbest

08.08.2025 22:19
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İBB davası borsası" oluşturulduğu iddiasında bulunduktan sonra "nüfuz ticareti" soruşturması kapsamında Antalya'da gözaltına alınan avukat Mehmet Yıldırım adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'nüfuz ticareti' soruşturması kapsamında Antalya'da gözaltına alınan avukat Mehmet Yıldırım adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Mehmet Yıldırım ifadesinde hakkındaki iddiaların iftira olduğunu savundu.

ÖZEL'İN İŞARET ETTİĞİ AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tuzla'da gerçekleştirilen mitinde ilginç bir iddia gündeme getirdi. Özel, "İBB davası borsası" oluşturuldu diyerek Mehmet Yıldırım isimli avukatın "tutuklularla rüşvet ilişkisi içinde" olduğunu öne sürdü. Özel'in iddialarının ardından avukat gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Antalya'da yakalanarak İstanbul'a getirilen şüpheli Mehmet Yıldırım'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Yıldırım, polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Öte yandan, Mehmet Yıldırım'ın yanındaki araç şoförü Mehmet M.T'nin de gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Mehmet Yıldırım, "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçundan "konutu terk etmeme", Mehmet M.T. ise "suçluyu kayırma" suçundan "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İFTİRA ATILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Şüpheli avukat Mehmet Yıldırım, savcılıkta verdiği ifadede kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Mesleğini icra ettiğini, hayatı boyunca kimseden mesleği haricinde para almadığını söyleyen Mehmet Yıldırım, kimsenin adını kullanmadığını ifade etti.

Mehmet Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dosyasında müdahilliği olmadığını kaydederek, "Bu dosyaya ilk dahil oluşum 27 Nisan'da Naim Erol Özgüner'in (İBB soruşturması şüphelisi) gözaltına alınması ile başlamıştır. Bahse konu dosyada vekaletimin olduğu kişi Özgüner'dir. Bu kişiyle 3,5 yıldır vekalet ilişkimiz vardır. İBB operasyonu kapsamında kendisi alınmış ve tutuklanmıştır." dedi.

"AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ OLARAK 150 BİN DOLAR ALDIM"

Mehmet Yıldırım, Özgüner'den avukatlık ücreti olarak 2 milyon lira artı KDV aldığını ve onun da fatura ile makbuzlarını kestiğini belirtti. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması şüphelilerinden Cem Çelik'in kendisinden avukatı olmasını istediğini kaydeden Mehmet Yıldırım, Çelik'ten tüm hukuki işlemler için avukatlık vekalet ücreti kapsamında 150 bin dolar aldığını anlattı.

"HUKUK DIŞI BİR KONUŞMAM YOK"

Mehmet Yıldırım, para karşılığı kimseye vaatte bulunmadığını savunarak, "Soruşturma savcılarından bir talimat almam mümkün dahi değildir. Bu, tamamen yargı camiasına aleni hakarettir. Avukatlık Kanunu bunu emreder. Aksi halde soruşturma geçiririm." dedi. Soruşturmaya konu ses kaydının harici bir telefonla kayıt altına aldığını düşündüğünü belirten Mehmet Yıldırım, "Kesinlikle hukuk dışı bir konuşmam yoktur." diye konuştu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Hakimlik, şüpheli Mehmet Yıldırım hakkında "konutu terk etmeme", şüpheli Mehmet M.T. hakkında ise "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Mehmet Yıldırım hakkında "nüfuz ticareti" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Şüpheli avukat, soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Antalya'da yakalanmış, işlemleri için İstanbul'a getirilmişti. Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: "6 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yapmış olduğu konuşmasındaki suç oluşturduğu şüphesine ilişkin iddia hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, yapılan inceleme sonucunda avukatlık görevini icra eden şüpheli Mehmet Yıldırım isimli şahıs Antalya ili Serik ilçesi Belen bölgesinde araçla seyir halinde iken yakalanarak, 'nüfuz ticareti' suçu isnadıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

  • Mehmet Gelmez:
    özgür ozelin tutuklanması lazimhalki kin nefrete teröre davet ediyor adalet bakanı uyanın artık özel ceza evine konmakiekremle gorusturmeyin asla hiç bir zaman 8 35 Yanıtla
08:37
Berk Oktay’a taciz suçlaması Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan’ın avukatından açıklama gecikmedi
Berk Oktay'a taciz suçlaması! Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan'ın avukatından açıklama gecikmedi
