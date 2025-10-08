Avukat Serdar Öktem'in Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
Avukat Serdar Öktem'in Cenazesi Toprağa Verildi

Avukat Serdar Öktem\'in Cenazesi Toprağa Verildi
08.10.2025 15:51  Güncelleme: 16:00
Şişli'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem, Kocasinan Mezarlığı'na defnedildi.

Şişli'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem'in cenazesi sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Öktem için, Ataköy Ömer Duruk Camii'nde öğle namazına sonrası cenaze töreni düzenlendi.

TABUTUNA GALATASARAY ATKISI KONULDU

Törene Öktem'in eşi, annesi, babası, boksör Avni Yıldırım ile Öktem ailesinin yakınları katıldı. Galatasaray taraftarı olduğu öğrenilen Öktem'in tabutunun üzerine Galatasaray atkısı konuldu. Aile taziyeleri cami avlusunda kabul etti. Cenaze namazının ardından Öktem'in cenazesi Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖKTEM'İN BABASI ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ

Serdar Öktem'in annesi Birgül Öktem ve babası Ali Öktem tabutu başında yer aldı.

Öktem'in babasının eski Emniyet Müdürü olduğu ve son görev yerinin Van olduğu biliniyor. Öktem'in annesinin ise adliyede katip olduğu belirtiliyor.

"GÖNÜL BAĞIMIZ VARDI"

Cenaze törenine katılan boksör Avni Yıldırım, "Allah rahmet eylesin. Değerli avukatımızdı, abimizdi. Çok uzun yıllardan beri tanıyorduk. Üzüldük. İnşallah mekanı cennet olsun. Uzun yıllardan beri beraberdik. Gönül bağımız da vardı. Çok üzüldük çok üzgünüz. Yalan dünya. Allah günahlarını affeylesin. Bir umuttur yaşamak" dedi.

SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİNDEN ÇELENK

Cenazeye 'Çapkanlar' suç örgütü yöneticisi Rıdvan Çapkan da çelenk gönderdi.

ÖKTEM'İN DAYISINDAN "TEHDİT" SORUSUNA YANIT

Gazetecilerin sorularına yanıt veren Serdar Öktem'in dayısı Naci Alıç, "tehdit" iddialarına "Sevimsiz. Konuşmak istemiyorum. Bu tür şeyler hoş değil. Giden gitmiş, canımız gitmiş" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA

