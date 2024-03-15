Avustralya, BM'nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına finansal desteği yeniden başlatıyor

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Avustralya, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteğini yeniden başlatma kararı aldığını duyurdu.

ABC News Avustralya'nın haberine göre Dışişleri Bakanı Penny Wong düzenlediği basın toplantısında, Avustralya hükümetlerinin işgal altındaki Filistin topraklarında hayat kurtaran faaliyetlerde bulunan UNRWA'ya 1951'den bu yana finansal destek sağladığını belirtti.

Başbakan Anthony Albanese yönetiminin kuruluşa yıllık 20 milyon Avustralya doları fon sağladığını dile getiren Wong, İsrail'in UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddiaları sonrası ek olarak yapılacak 6 milyon Avustralya doları fonu durdurma kararı aldıklarını hatırlattı.

Bakan Wong, "Kuruluşlardan ve Avustralya hükümeti avukatlarından aldığımız en iyi tavsiye UNRWA'nın bir terör örgütü olmadığıdır." diyerek, bu hafta düzenlenen Ulusal Güvenlik toplantısında Avustralya'nın UNRWA'ya finansal desteğini yeniden başlatma kararı aldıklarını kaydetti.

Dünya Gıda Programının (WFP), Gazze sınırında bekleyen yüksek miktarda gıda stoku bulunduğunu ancak bunları İsrail'in işbirliği olmadan sınırdan sokup Gazze'de dağıtmanın mümkün olmadığını bildirdiğini aktaran Wong, "İsrail'e, Gazze'ye derhal daha fazla yardım girişine izin vermesi için yalvarıyoruz." ifadesini kullandı.

Wong, acil gereksinimi karşılamak için Ürdün ve Birleşik Arap Emirliklerinin havadan yardım indirme operasyonlarına destek olacaklarını paylaşarak, "Acil ve devamlı bir insani ateşkes çağrımızı tekrarlıyoruz." dedi.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA İsrail'in hedefinde

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin 450 kadar UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. ABD, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 23 Şubat'ta BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis'e yazdığı mektubunda İsrail'in iddialarla ilgili kanıt sunmadığını belirtmişti.

Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu. Danimarka, mart ayında planlı yardımını yapacağı bildirmişti. İsveç ve Kanada'dan 9 Mart'ta ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, iki ülke, UNRWA'ya finansal desteğe yeniden başlayacaklarını ilan etmişti.