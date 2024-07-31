Avusturya\'da motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden gurbetçi Türkiye\'ye getirildi

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Avusturya'da motosiklet ile reklam panosuna çarpan 18 yaşındaki gurbetçi Muhammet İlerin, 4 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Muhammet İlerin'in cenazesi uçakla Türkiye'ye getirildi. İlerin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından dün toparağa verildi. Muhammet İlerin'in arkadaşı Yusuf Günaydın, "Bu hafta Pazar günü ben, arkadaşım ve Muhammet, Türkiye'ye uçacaktık. Bu plandan bir hafta önce kaza yaptı, kaza sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'ye tatil için uçamadık şimdi cenazesi için geldik" dedi.

Olay, 20 Temmuz Cumartesi günü saat 05.00 sıralarında Avusturya'nın Viyana şehri 10. Favoriten mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşının evinden çıkarak motosikletle kendi evine gitmeye çalışan 18 yaşındaki Muhammet İlerin reklam panosuna çarptı. Kaza sonucu savrularak yere düşen Muhammet İlerin Enes isimli bir Türk genci tarafından baygın halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İlerin ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Hastanede 4 gün yoğun bakımda kalan Muhammet İlerin, 23 Temmuz'da hayatını kaybetti. Uçakla İstanbul'a getirilen İlerin'in cenazesi incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenaze incelemelerin ardından dün memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ikindi namazına müteakip toprağa verildi.

TATİL İÇİN SAKARYA'YA GİDECEKTİ

Ailesi ile birlikte Avusturya'nın Viyana şehrinde yaşayan Muhammet İlerin zorunlu askerlik görevini ambulans görevlisi olarak yapıyordu. İlerin'in Sakarya'da arkadaşlarıyla birlikte tatil yapmak için 10 günlük izin aldığı öğrenildi.

"4-5 GÜN KOMADA YATTI

Muhammet İlerin'in Avusturya'dan arkadaşı Turan Güneri, "Saat 05.10'da benim yanımdan ayrılarak eve gidiyordu. Motosikletle eve gidiyordu ve baya uykuluydu. Bir yere çarptıktan sonra kafasını reklam panosunun demirine vurdu. Saatte 50 kilometre hızla giderken kafasını vurmuş, 4-5 gün hastanede komada yattı" dedi

"TÜRKİYE'YE TATİL İÇİN UÇAMADIK"

Muhammet İlerin'in arkadaşı Yusuf Günaydın, "Bu hafta Pazar günü ben, arkadaşım ve Muhammet, Türkiye'ye uçacaktık, Sakarya'ya gidecektik. Bu plandan bir hafta önce kaza yaptı, kaza sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'ye tatil için uçamadık şimdi cenazesi için geldik" diye konuştu.