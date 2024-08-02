Ayasofya Cami'inde İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Ayasofya Cami'inde İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Ayasofya Cami\'inde İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye için Ayasofya Cami'inde gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, minbere çıkarak dua etti ve zalimlerin mutlaka yenileceğini ve mağlup olacaklarını belirtti.

02.08.2024 16:13
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(İSTANBUL) - Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye için Ayasofya Cami'inde de gıyabi cenaze namazı kılındı. Minbere kılıçla çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bizzat İsmail Haniye'nin adını zikrederek dua etti, "Zalimler her ne kadar kendilerini güçlü zannetseler de mutlaka yenileceklerdir, mutlaka mağlup olacaklardır" dedi.

Haniye'nin Katar'ın başkenti Doha'daki cenaze töreni sırasında Türkiye'de çok sayıda camide olduğu gibi Ayasofya Cami'inde de dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı. Ayasofya minberine bir kez daha kılıçla çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Önceki gün zalimlerin kurmuş oldakları kahpece tuzak neticesinde şehit olan Filistin davasının unutulmaz önderlerinden İsmail Heniyye kardeşimizin ruhunu şad eyle Yarabbi, mekanını cennet eyle Yarabbi" diye dua etti.

"Zalimler her ne kadar kendilerini güçlü zannetseler de mutlaka yenileceklerdir, mutlaka mağlup olacaklardır"

Erbaş, şu ifadeleri de kullandı:

"Buradan Ayasofya minberinden, İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmed Han'ın bize emaneti, Akşemseddin hazretlerinin minberinden tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum ki, hiçbir zulüm ve haksızlık ebedi değildir. Zalimler her ne kadar kendilerini güçlü zannetseler de mutlaka yenileceklerdir, mutlaka mağlup olacaklardır"

Kaynak: ANKA

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