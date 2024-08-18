11.00 - 13.00 - Oyuncu Aydemir Akbaş, Galatasaray Lisesi ve Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde düzenlenecek törenlerin ardından Feriköy Mezarlığı'na toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
17.00 - Rize İkizdere'deki "doğa katliamı" İstanbul Kadıköy'de protesto edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
19.30 - Yaşam hakkı savunucuları, Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
19.15 - 21.45 - Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasına, RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor, Beşiktaş- Antalyaspor ve Gaziantep FK- Samsunspor maçlarıyla devam edilecek. (İSTANBUL - GAZİANTEP)
- İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Bolu ve Karabük'teki orman yangınlarını söndürme çalışmaları takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
Son Dakika › Güncel › Aydemir Akbaş'ın cenaze töreni düzenlenecek - Son Dakika
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