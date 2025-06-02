Aydın Çam Fıstığı AB'de Tescillendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği'nde (AB) tescillenmesinin ardından, yerel ürünlerin marka değerinin artırılması, ulusal ve uluslararası boyutta bilinir kılınması için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası coğrafi işaret tescillerinde güzel haberler vermeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Aydın çam fıstığının, AB'de tescillenen 33'üncü coğrafi işaret olduğunu belirten Kacır, "Üreticilerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Yerel ürünlerimizin marka değerinin artırılması, ulusal ve uluslararası boyutta bilinir kılınması adına çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri/Bursa karası, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın Memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri ve Aydın çam fıstığı."