Aydın'da Dolandırıcılık Operasyonu: 41 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın merkezli 8 ilde dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 41 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın merkezli 8 ilde elebaşlığını M.F.T'nin yaptığı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 41 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 38'inin tutuklandığını ve 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Organize suç örgütü tarafından 40 ev, 3 villa ile 9 arsanın dolandırıcılıktan elde edildiğinin ve MASAK raporuna istinaden organize suç örgütünün 1 milyar 398 milyon liralık para akışının bulunduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyona ilişkin şunları kaydetti:

"Didim Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Aydın merkezli Ankara, Muğla, İzmir, Kırşehir, İstanbul, Ordu ve Kayseri olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri vatandaşlarımızla iletişim kurdukları, vatandaşlarımızı, taşınmazlarını satmak için ikna ederek sahte vekaletlerle piyasa değerinin altında sattıkları, ikna edemedikleri vatandaşlarımız adına ise sahte vekaletnameler düzenleyerek satış işlemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'silahla tehdit', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 476 banka hesabı, 70 adet taşınmaz mal varlığına ve 16 araca tedbir kararı konuldu. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız av tüfekleri ve tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, telefon, vekaletname, tapu, çek ve senet ele geçirildi."

Bakan Yerlikaya, dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelelerine aralıksız devam ettiklerine vurgu yaptı.