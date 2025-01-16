Aydın'da Kent Lokantası Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Aydın'da Kent Lokantası Hizmete Açıldı

Aydın\'da Kent Lokantası Hizmete Açıldı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ekonomik zorluklara çözüm sunmak amacıyla Zafer Mahallesi'nde Kent Lokantası'nı açtı. Açılışta, çeşitli CHP yetkilileri de yer aldı. Lokantanın sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünler sunması hedefleniyor.

16.01.2025 13:34  Güncelleme: 13:41
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AYDIN'da Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Zafer Mahallesi'nde Kent Lokantası'nı açtı. Yetişkin, "Vatandaşımıza keyifli, güzel, lezzetli, sağlıklı ürünler ve ucuza ürünler sunabilmek adına kent lokantamızı hizmete açtık" dedi.

Açılışa CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, CHP Aydın Milletvekili ve Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur katıldı.

Açılışta konuşan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Vatandaşlarımızın kısmen de olsa ekonomik zorluklarına ortak olabilmek, biraz rahatlatabilmek, sosyal olarak yaklaşabilmek ve yakınlaşabilmek amacıyla sosyal belediyecilik anlayışıyla kent lokantamızı hizmete sunmak istedik. Bu nedenle kent lokantası açılışımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Kent lokantasında belli saatler arasında, belli bir öğünde yemek hizmeti vermeyi planladıklarını ifade eden Yetişkin, "Talep olursa ve eğer vatandaşımız da teveccüh gösterirse öğün sayısını daha da arttırabiliriz. Ancak şu aşamada vatandaşımıza keyifli, güzel, lezzetli, sağlıklı ürünler ve ucuza ürünler sunabilmek adına kent lokantamızı hizmete açtık" dedi.

Yetişkin, "Ekonomik olarak vatandaşların refaha ermesi, en güzel ve kaliteli ürünleri en güzel yerlerde yiyebilmeleri için kent lokantalarının sayısını artabiliriz. Bu yönde bir talep olacağını düşünüyoruz. Eğer talep olursa bir tane daha kent lokantası açabiliriz. Ayrıca er şeyden önce bu projeyi özellikle gıda sektörünü de hizmet veren esnafımızı asla etkilemeyecek şekilde yapmak istiyoruz. Ondan dolayı bu konuda biraz tedirginiz. Ama talep olursa açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

'İNOVASYON MERKEZİ PROJEMİZ VAR'

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki misafirhaneyi, özellikle kız öğrenciler için hizmete açacağını söyleyen Yetişkin, "Kısa süre içerisinde genç kardeşlerimizin bilgisayarla eğitim görebilecekleri bir inovasyon merkezi projemiz var. O projenin de son aşamasına geldik. Ondan sonraki projelerimizi daha sonra peyderpey paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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