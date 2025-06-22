Aydın'da Orman Yangını Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın'da Orman Yangını Devam Ediyor

22.06.2025 08:29
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Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor, 3 kişi hastanelik oldu.

1) AYDIN'DA ORMAN YANGINI

AYDIN'ın Efeler ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Efeler ilçesi Savrandere Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 5 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

VALİ CANBOLAT: ŞU AN İTİBARİYLE YANGIN HIZLA YAYILIYOR

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler'de çıkan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Canbolat, Bademli Mahallesi'nde vatandaşların tahliye edildiğini söylerken, Böcek Mahallesi'nde de tedbirlerin alındığını ifade etti. Vali Canbolat, ilk tespitlere göre yangının elektrik trafosunun patlamasıyla başladığını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın yasaklama olarak aldığımız kararlara harfiyen uymalarını rica ediyoruz. Çünkü rüzgar var, sıcak var. Yangının çıkamaması için bir sebep yok. En ufak olayda yangın çıkıyor. İlk andan itibaren ekiplerimiz bölgeye intikal etti. Müdahalemiz devam ediyor. Şu an itibariyle yangın hızla yayılıyor, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şimdilik yangını kontrol altına aldık diyemeyiz" dedi.

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Bademli Mahallesi'nde vatandaşları tahliye ettiklerinin altını çizen Canbolat, "Böcek Mahallesi'nde de gerekli tedbirleri aldık. Şu ana kadar 3 kişi dumandan etkilendi ama genel sağlık durumlarında bir sorun yok" diye konuştu.

BÖLGEDEN TAKVİYE İSTENDİ

Alevlere havadan 9 helikopter ve 5 uçak ile karadan ise 6 su tankeri, 5 trayler, 8 araç, 5 dozer, 2 arazi aracı, 1 TOMA, 35 itfaiye aracı ve yüzlerce personelin müdahale ettiğini ifade eden Canbolat, "İnşallah akşama kadar önünü tutmaya çalışıyoruz, yangının yayılmasına mani olmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz gereğini yapmaya çalışıyor. Bölgeye Muğla Orman Müdürlüğü'nün bütün imkanları seferber edildi. Ayrıca bölge illerimizden İzmir, Muğla, Denizli'den de takviye kuvvetler istendi" dedi.

Kırsal mahallelerden tahliye edilen vatandaşların Aydın'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirdikleri belirtildi.

ALEVLERLE MÜCADELEDE 7'NCİ SAAT

Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangınına müdahalede 7'nci saate girildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat, çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunarak, alevlerin etrafının çevrildiğini ifade etti. Canbolat, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve kurum müdürleri bölgede kurulan koordinasyon masasında çalışmaları anbean takip ediyor. Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini belirterek, alevlerin etrafının çevrildiğini aktardı. Vali Canbolat, "Orman Bölge Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyelerimizin, AFAD'ın, jandarma ve polisimizin her türlü kabiliyeti bölgeye seferber edildi. Şu an itibariyle bölgede 152 araçla ve 538 personelle yangına müdahale ediyoruz. Bu mücadele gece boyunca da söndürülünceye kadar da soğutuluncaya kadar da devam edecek. Gelinen aşamada iyi bir aşamaya geldiğimizi düşünüyoruz. Coğrafyanın getirdiği zorluklar var. Yol yok, dozerlerimizle yol açamaya çalışıyoruz. O yollar açıldıktan sonra müdahale ekiplerimiz, arazözlerimiz bölgeye girdiği zaman inşallah kontrol altına almış olacağız. Mücadelemiz devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Bademli Mahallesi'ni tedbir amaçlı boşalttık. Orada da ev anlamında herhangi bir mal kaybı gözükmüyor şu an için. Sadece tabiatta ekili olan bahçeler zarar gördü, orman arazisi zarar gördü, bunların tespitlerini söndürme çalışmalarını tamamlandıktan sonra yapacağız. Birkaç tane helikopterimizin gece uçuş özelliği var, onlar gece boyunca müdahalesine devam edecek" dedi.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DE ALEVLERE MÜDAHALE EDİYOR

Aydın'ın Efeler ilçesinde Savrandere Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Alevlerle mücadelede 9 saat geride kalırken, havanın kararması nedeniyle bölgeye gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopterler ile birlikte çok sayıda ekibin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Orman Yangını Devam Ediyor - Son Dakika

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