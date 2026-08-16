Aydın\'da Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında Mazlum Çiçek (32) hayatını kaybetti, eşi Derya Çiçek (31) yaralandı.

İstiklal Mahallesi 1067 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki dairede, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evde yapılan kontrolde, Mazlum Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında yaralanan Derya Çiçek ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çiçek'in tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.