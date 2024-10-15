Aydın-Denizli Otoyolu 17 Ekim'de Açılıyor - Son Dakika
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Aydın-Denizli Otoyolu 17 Ekim'de Açılıyor

Aydın-Denizli Otoyolu 17 Ekim\'de Açılıyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 17 Ekim'de araç trafiğine açılacağını duyurdu.

15.10.2024 15:15
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın- Denizli Otoyolu'nun tamamının 17 Ekim'de araç trafiğine açılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2023 yılında 93 kilometrelik kesimini hizmete açtıklarını belirtti. Aydın-Denizli Otoyolu kavşağından başlayıp, Kuyucak Kavşağı'nda sonlanan 70 kilometrelik son kesiminde de çalışmaların tamamlandığını aktaran Uraloğlu, yolun tamamının 17 Ekim'de hizmete açılacağını bildirdi. Aydın ve Denizli illerinin; Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında ulaşımı sağlayan kara yolu koridorunda bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, "Bölgedeki ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bu güzergah, İstanbul- İzmir ve İzmir-Aydın Otoyolları ile büyük bir güç kazandı. Aydın-Denizli Otoyolu ile Kapıkule'den başlayarak İstanbul üzerinden Marmara ve Ege'yi geçip Akdeniz'e uzanan kesintisiz otoyol hattının bir halkasını daha hizmete açıyoruz" dedi.

'163 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA'

Otoyola ilişkin bilgiler veren Uraloğlu, "Tamamı 6 şeritli, 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli, 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa edildi. Aydın Çevre Yolu otoyol kavşağından başlayıp Dalama üzerinden Yenipazar'a, Büyük Menderes Nehri'nin ise güneyinden geçerek Kuyucak ilçesine ulaşıyor. Karapınar'ın kuzeyinden Azizabat ve Yamalak yerleşkelerinin güneyinden devam eden otoyol, D-320 Aydın-Denizli devlet yoluna paralel olarak Sarayköy'ün güneyinden geçiyor. Kumkısık mevkisinde D-320 devlet yolunun kuzeyine geçtikten sonra, otoyol Denizli'yi çevreleyerek Çeltikçi, Korucuk ve Kocadere istikametinde ilerleyip Kocabaş mevkiinde sonlanıyor" açıklamasında bulundu.

'SEYAHAT SÜRESİ 55 DAKİKAYA İNİYOR'

Aydın ve Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 sinyalize kavşak geçerek trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuğun, otoyol sayesinde 55 dakikaya ineceğini açıklayan Uraloğlu, "Bu, bölge halkı için önemli bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Denizli Batı Çevreyolu kavşağı Kumkısık ile İzmir Liman kavşağı arasındaki 220 kilometrelik otoyol, 1 saat 40 dakikaya inecek, böylece Aydın'dan Denizli'ye devlet yolu üzerinden ulaşım süresi, otoyol tamamlandığında İzmir'den Denizli'ye ulaşım süresine eşit olacak" dedi.

'5,3 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLANACAK'

Bakan Uraloğlu, otoyolun ekonomik ve çevresel faydalarına da değinerek, "Aydın-Denizli Otoyolu ile zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan ise 800 milyon lira tasarruf edeceğiz. Yıllık 5,3 milyar liralık tasarruf sağlanacak. Ayrıca yıllık karbon emisyonunu 61 bin ton azaltarak çevreye de önemli bir katkı sunacağız" açıklamasında bulundu.

'TURİZM MERKEZLERİNE ULAŞIM KOLAYLAŞACAK'

Otoyolun hizmete girmesiyle Denizli'den İzmir Limanı'na sanayi ve tarım ürünlerinin daha hızlı taşınacağını belirten Uraloğlu, " Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi turizm merkezlerine ulaşım kolaylaşacak. Böylece bölgenin turizm potansiyeli daha da artacak" dedi.

Aydın-Denizli Otoyolu kesiminin ardından sonraki etaplarda yapılacak olan Denizli- Burdur ve Burdur- Antalya otoyolları tamamlandığında, İzmir ile Antalya arasındaki 580 kilometrelik devlet yolunun 440 kilometrelik otoyol ile değiştirileceğini kaydeden Uraloğlu, "Böylece İzmir'den Antalya'ya ulaşım süresi 6-7 saatten 3-3,5 saate düşecek. 2 büyük turizm merkezi birbirine daha da yakınlaşacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aydın-Denizli Otoyolu 17 Ekim'de Açılıyor - Son Dakika

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