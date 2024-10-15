Aydın-Denizli Otoyolu 17 Ekim'de Açılıyor - Son Dakika
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Aydın-Denizli Otoyolu 17 Ekim'de Açılıyor

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 70 km'lik kısmı 17 Ekim'de trafiğe açılacak, yolculuk süresi 55 dakikaya düşecek.

15.10.2024 15:52
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın- Denizli Otoyolu'nun 70 kilometrelik kesiminin 17 Ekim perşembe günü hizmete açılacağını bildirdi.

Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl yolun 93 kilometrelik kesimini hizmete açtıklarını anımsattı.

Aydın-Denizli Otoyolu Kavşağı'ndan başlayıp Kuyucak Kavşağı'nda sonlanan 70 kilometrelik son kesiminde de çalışmaları tamamladıklarını aktaran Uraloğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamı 17 Ekim perşembe günü araç trafiğine açılacak. Otoyol projesiyle Aydın ve Denizli arasında 2 saat süren yolculuk 55 dakikaya düşecek." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Aydın ve Denizli'nin, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında ulaşımı sağlayan kara yolu koridorunda bulunduğuna işaret etti.

Bölgedeki ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan güzergahın, İstanbul- İzmir ve İzmir-Aydın otoyolları ile büyük bir güç kazandığını bildiren Uraloğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu'yla, Kapıkule'den başlayarak İstanbul üzerinden Marmara ve Ege'yi geçip Akdeniz'e uzanan kesintisiz otoyol hattının bir halkasını daha hizmete açıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, otoyolun tamamının 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 163 kilometre uzunluğunda inşa edildiğine dikkati çekerek, açıklamasının şöyle sürdürdü:

"Güzergah, Aydın Çevre Yolu Otoyol Kavşağı'ndan başlayıp Dalama üzerinden Yenipazar'a, Büyük Menderes Nehri'nin ise güneyinden geçerek Kuyucak ilçesine ulaşıyor. Karapınar'ın kuzeyinden Azizabat ve Yamalak yerleşkelerinin güneyinden devam eden otoyol, D-320 Aydın-Denizli Devlet Yolu'na paralel olarak Sarayköy'ün güneyinden geçiyor. Kumkısık mevkiinde D-320 Devlet Yolu'nun kuzeyine geçtikten sonra otoyol Denizli'yi çevreleyerek Çeltikçi, Korucuk ve Kocadere istikametinde ilerleyip Kocabaş mevkiinde sonlanıyor."

"Turizm potansiyeli artacak"

Bakan Uraloğlu, Aydın ve Denizli arasında D-320 Devlet Yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 sinyalize kavşak geçerek trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuğun, otoyol sayesinde 55 dakikaya inmesinin bölge halkı için zamandan tasarruf sağlayacağını vurguladı.

Denizli Batı Çevre Yolu Kavşağı Kumkısık ile İzmir Merkezi Liman Kavşağı arasındaki 220 kilometrelik otoyolun da 1 saat 40 dakikaya ineceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Böylece Aydın'dan Denizli'ye devlet yolu üzerinden ulaşım süresi, otoyol tamamlandığında İzmir'den Denizli'ye ulaşım süresine eşit olacak. Otoyolla zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan da 800 milyon lira tasarruf edeceğiz, böylece yıllık tasarruf 5,3 milyar lira olacak. Ayrıca yıllık karbon emisyonunu 61 bin ton azaltarak çevreye de önemli katkı sunacağız. Otoyolun hizmete girmesiyle Denizli'den İzmir Limanı'na sanayi ve tarım ürünleri daha hızlı taşınacak. Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi turizm merkezlerine ulaşım kolaylaşacak. Böylece bölgenin turizm potansiyeli daha da artacak. Aydın-Denizli Otoyolu kesiminin ardından sonraki etaplarda yapılacak Denizli- Burdur ve Burdur- Antalya otoyolları tamamlandığında, İzmir ile Antalya arasındaki 580 kilometrelik devlet yolu 440 kilometrelik otoyolla değiştirilecek. Böylece İzmir'den Antalya'ya ulaşım süresi 6-7 saatten 3-3,5 saate düşecek, iki büyük turizm merkezi birbirine daha da yakınlaşacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın-Denizli Otoyolu 17 Ekim'de Açılıyor - Son Dakika

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