Aydın Meclis Toplantısı Gerginlik Sebebiyle Erteldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aydın Meclis Toplantısı Gerginlik Sebebiyle Erteldi

Aydın Meclis Toplantısı Gerginlik Sebebiyle Erteldi
12.09.2025 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, eylül ayı olağan meclis toplantısı CHP ve AK Parti'li üyeler arasında yaşanan gerginlik nedeniyle 16 Eylül'e ertelendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, eylül ayı olağan meclis toplantısı CHP ve AK Parti'li üyeler arasında yaşanan gerginlik nedeniyle 16 Eylül'e ertelendi. Salonun polis ekipleri eşliğinde boşaltılmasıyla gerginlik sona erdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugün 18.00'de yapılacak eylül ayı olağan toplantısına gergin anlar yaşandı. Toplantıya CHP'li üyeler salonda yer kalmadığı için içeri alınmayınca tansiyon bir anda yükseldi.

AK PARTİ'YE GEÇEN ÇERÇİOĞLU KATILMADI

Ancak CHP'liler, zor da olsa salona girdi. Toplantıya başkanlık yapması beklenen, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise toplantıya gelmedi. Onun yerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Polat Bora Mersin toplantıya başkanlık yaptı.

KALEM FIRLATINCA GERGİNLİK TIRMANDI

Salonda meclisi takip etmek isteyen CHP'li üyeler ile AK Parti'li üyeler karşı karşıya geldi. Tıklım tıklım dolu salonda karşılıklı sloganlar atıldı. CHP'li bir üyenin meclise başkanlık eden Mersin'e kalem fırlatmasıyla gerginlik tırmandı. Başkan Mersin, toplantıyı 16 Eylül saat 18.00'e erteledi.

POLİS SALONA GİRDİ

Mersin'in salondan ayrılmasıyla sloganlar tekrar başladı. Taraflar kontrollü olarak belediye binasından polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Belediye binasının önünde AK Parti'liler Recep Tayyip Erdoğan sloganları atmaya bir süre daha devam edip, ardından dağıldı.

Kaynak: DHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Politika, AK Parti, Olaylar, Güncel, Polis, Eylül, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın Meclis Toplantısı Gerginlik Sebebiyle Erteldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızların topladıkları bahşişe bakın Yaptıkları iş bomba Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba
Annesi, kardeşi ve komşusunu vurup intihara kalkıştı Annesi, kardeşi ve komşusunu vurup intihara kalkıştı
Hakan Bilal Kutlualp’ten Kerem Aktürkoğlu transferi için olay iddia Hakan Bilal Kutlualp'ten Kerem Aktürkoğlu transferi için olay iddia
Trump, Charlie Kirk’ün katilini bulmak için insan avı başlattı Trump, Charlie Kirk'ün katilini bulmak için insan avı başlattı
Çırak dövme tartışması kanlı bitti Çırak dövme tartışması kanlı bitti
İsrail Savunma Bakanı kendini savunmayı başaramadı Yıllardır kullandığı telefon iptal İsrail Savunma Bakanı kendini savunmayı başaramadı! Yıllardır kullandığı telefon iptal

19:33
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı sahte diploma davası 20 Ekim’e ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davası 20 Ekim'e ertelendi
18:21
Charlie Kirk’in katili kovanlara bakın neler yazmış Bomba ifadeler
Charlie Kirk'in katili kovanlara bakın neler yazmış! Bomba ifadeler
18:10
Eşini öldüren şahıs mahkemede kendini böyle savundu: Eşim kendi kendine öldü, ben uyuyordum
Eşini öldüren şahıs mahkemede kendini böyle savundu: Eşim kendi kendine öldü, ben uyuyordum
17:23
Ali Koç’tan Mourinho itirafı: En çok üzüldüğüm tarafı...
Ali Koç'tan Mourinho itirafı: En çok üzüldüğüm tarafı...
17:18
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
16:35
ABD Başkanı Trump: Putin’e karşı sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz
ABD Başkanı Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2025 20:09:38. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın Meclis Toplantısı Gerginlik Sebebiyle Erteldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.