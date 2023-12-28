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Ayın Tarihi Dergisi, 100. yılında yeniden yayımlandı - Son Dakika
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Ayın Tarihi Dergisi, 100. yılında yeniden yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 1923 Eylül ayında ilk sayısıyla yayın hayatına başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da dönemin içerik açısından en zengin kaynaklarından biri olma özelliğini taşıyan "Ayın Tarihi" dergisi, 100'üncü yılında yeniden yayımlandı.

Ayın Tarihi Dergisi, 100. yılında yeniden yayımlandı
28.12.2023 - 15:08,
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 1923 Eylül ayında ilk sayısıyla yayın hayatına başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da dönemin içerik açısından en zengin kaynaklarından biri olma özelliğini taşıyan "Ayın Tarihi" dergisi, 100'üncü yılında yeniden yayımlandı.

Birinci sayının ilk yazısı "Kara Günler, Ak Günler" başlığıyla Mondros Mütarekesi ve sonrasındaki Milli Mücadeleye dair olan dergi, yayımlandığı uzun yıllar boyunca dünyada yaşanan siyasi çatışmaları, ittifakları, uzlaşmaları ve Türkiye'de meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel olayları konu ederek her ayın sonunda tarihsel bir fotoğraf çekmeyi amaçladı.

Cumhuriyet tarihi boyunca aralıklarla yayımlanan Ayın Tarihi dergisi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından tarihi bir miras kabul edilerek, Cumhuriyetin 100. yılında özel bir sayı ile yayın hayatına yeniden döndürüldü.

Derginin Aralık 2023'te çıkan "Türkiye Yüzyılı" temalı özel sayısında, Türkiye'yi bir sonraki yüzyıla kendinden emin ve müreffeh bir ülke olarak taşıyacak savunmadan ekonomiye, çevreden güvenliğe çok sayıda yıldız projenin bazıları, özel dosya halinde okuyucuyla paylaşılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği çok yönlü diplomasi trafiği, 2023 yılı içerisinde katıldığı önemli zirveler ve yurt dışı ziyaretleri de tarihe not niteliğinde dergide yer verilen diğer konular arasında yer alıyor.

Ayın Tarihi'nin Türkiye bölümünde, 6 Şubat'ta Türkiye'yi yasa boğan depremler, "Asrın Felaketi: Kahramanmaraş Merkezli Depremler" başlığıyla birçok açıdan ele alınıyor.

"10 Soruda İstanbul Finans Merkezi" ve "2023 Sporda Madalyaların ve Rekorların Yılı" da Türkiye bölümünün diğer başlıkları arasında bulunuyor.

Türkiye'nin başarılı dış politikasının ve duruşunun ele alındığı derginin Dünya bölümünde, "Birleşmiş Milletlere Daha Adil Bir Dünya Çağrısı", "Türk Devletleri Teşkilatı" ve "Orta Doğu'da İsrail Sorunu: Abluka Altındaki Gazze Şeridi" başlıkları altında çeşitli konular işleniyor.

Derginin yeni konsepti çerçevesinde, Türkiye markasını güçlendiren isimler başta olmak üzere çeşitli alanlarda başarılı profesyonellerle yapılan söyleşiler de yer buluyor.

Cumhuriyetle birlikte 100'üncü yaşını kutlayan Ayın Tarihi dergisinde "Vatana Adanmış Bir Ömür: Büyük Önder Atatürk" başlığı yer alıyor.

"Kültür ve Sanat" bölümünde ise 2023'te bu alanda zenginleşen bir gündem ekseninde öne çıkan birçok gelişme "Bilgiye Açılan Pencere: Rami Kütüphanesi", "2023 Aşık Veysel Yılı: Ben Giderim Adım Kalır, Dostlar Beni Hatırlasın", "2023 Mevlana Yılı: Aşk'ın Adı Mevlana" ve "2023 Yılı İslam Dünyası Turizm Kenti: Şanlıurfa" başlıkları okuyucunun beğenisine sunuluyor.

Dergide ayrıca 13 kategoride, sayısı 100'ü aşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yayınlarından seçkiler, görselleri ve açıklamalarıyla tanıtılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Ayın Tarihi dergisinin yeniden özüne ve amacına sadık bir şekilde, günümüze uygun içerik ve tasarımla Ocak 2024 itibarıyla aylık yayımlanması planlanıyor.

"Asırlık bir miras olarak görüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da derginin yeniden yayımlanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhuriyetle yaşıt Ayın Tarihi Dergisi'ni yayıncılık alanında "asırlık bir miras" olarak gördüklerini belirtti.

Altun, "Ayın Tarihi Dergisi, devletimizin kurumsal hafızalarından birisi olma niteliğini taşıyan, ulusal ve uluslararası gelişmeleri yaklaşık bir asırdır tarihe not düşen, kültür, sanat, spor alanlarındaki ülkemizin başarılarını ortaya koyan ve bunların yanı sıra özel dosya konuları ve röportajlarla ülkemizin entelektüel birikimine de önemli katkı sağlayan bir yayındır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yönüyle İletişim Başkanlığı yayınlarının önemli bir parçası olarak Ayın Tarihi Dergisinin yeniden hayat bulmasının, bu değerli yayını tekrar milletin istifadesine sunmanın kıvancını yaşadıklarını kaydeden Altun, "Türkiye Yüzyılı özel sayısının ardından 2024 Ocak sayısıyla birlikte her ay çıkacak olan Ayın Tarihi Dergisinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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