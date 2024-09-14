Ayşenur Ezgi Eygi\'nin Ölümü Büyük Üzüntü Yarattı

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BATI Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin (26), kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi sonucu baş yaralanması tespit edildi. Ölüm sebebi 'kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti' olarak tanımlanan Eygi'nin kafasında ateşli silahtan kaynaklı kurşun giriş yarasının bulunduğu, çıkış yarasının ise olmadığı belirlendi.

Aydın'ın Didim ilçesindeki akrabalarını 21 gün önce ziyaret ettikten sonra Filistin'e destek için Batı Şeria'ya giden Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. Ayşenur'un ölüm haberi, Didim'de yaşayan amcası Yılmaz Eygi, dedesi Şerif Eygi'nin yanı sıra Türkiye'deki yakınlarını yasa boğdu. Eygi'nin cenazesi, dün Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 08.30'da Bakü'den İstanbul'a geldi. Ayşenur Ezgi Eygi için İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde tören düzenlendi. Eygi'nin cenazesi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi.

OTOPSİ 4 SAAT SÜRDÜ

Ayşenur Ezgi Eygi için havalimanının VIP Terminali'nde tören düzenlendi. Uçaktan alınan Ayşenur Ezgi Eygi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, cenaze aracıyla tören alanına getirildi. Polis mangası, cenazeyi tören alanına taşıdı. İl Müftüsü Sinan Kazancı, törende dualar okudu. Törenin ardından cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Eygi'nin cenazesi, 4 saat süren otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Aydın'ın Didim ilçesine gönderildi.

METALİK CİSİMLER ÖRNEKLENDİRİLDİ

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesinde, ilk bulgular paylaşıldı. Eygi'nin kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi sonucu baş yaralanması tespit edildi. Ölüm sebebi 'kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti' olarak tanımlanan Eygi'nin kafasında ateşli silahtan kaynaklı kurşun giriş yarasının bulunduğu, çıkış yarasının ise olmadığı belirlendi. İlk tespitlerde; kafada saptanan milimetrik ebatlı metalik cisimler, balistik açıdan incelenmek üzere örneklendi.