AYT Sınavı Sona Erdi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 13.15'te sona erdi. Çocuklarını kapıda bekleyen veliler sınavdan çıkan öğrencileri alkışlarla karşılarken bir araya gelen adaylar ise sınavı değerlendirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sona erdi. Sınava 1 milyon 627 bin 960 aday katıldı. Türkiye genelinde ikinci oturum, 4 bin 400 binada ve 86 bin 761 salonda gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sınav merkezlerinin önünde bekleyen aileler, öğrencileri alkışlarla karşıladı. Üç saat süren sınavın ardından İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nden çıkan adaylar, aileleriyle sarılarak sınav stresini geride bıraktı. Bazı veliler çocuklarına moral verirken, bazı öğrenciler de arkadaşlarıyla bir araya gelerek sınavı değerlendirdi.

YABANCI DİL SINAVI 15.45'TE

YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak. Sınava İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941 ve Fransızcadan 919 aday olmak üzere toplam 203 bin 639 kişi katılacak.

'MATEMATİK DE ZORLANDIM'

Sınavdan ilk çıkanlardan olan Helen Melisa Carcar, "Güzel geçti. İyiydi. Herkes için biraz zorluk var oluyor ama iyi geçti. Matematik de zorlandım. Herkesin zorlandığı alan ama sonuçta rahatlamış hissediyorum. Üstümden bir yük kalktı diyebilirim. Umut var. Ben İstanbul Üniversitesi'nde İtalyan Dili ve Edebiyatı istiyorum. Diğer oturumda dil bölümünden de gireceğim. Kendimi denemek için de, sosyal ve eşit ağırlıktan da çözdüm" dedi.

'ZAMANIM DA YETTİ, ERKEN ÇIKTIM'

Melek Şeker Baştaş, "İyiydi, bence eskiden daha zordu. Şu an yine daha kolaylaştırıyorlar. Zamanım da yetti, erken çıktım. Bana göre iyi geçti. Doğal olarak matematik, fen, o bölümler, sayısal bölümler zorluyor. Benim hedefim yabancı dil. Ben 2 saat sonra YDT'ye gireceğim, onu bekliyorum" ifadelerini kullandı.

'GEÇEN SENEYE GÖRE ÇOK DAHA KOLAY BİR AYT'YDİ'

Halide Gülşah Birinci, "Sınavım iyi geçti. Bence geçen seneye göre, çıkmışların hepsini çözdüm. Geçen seneye göre çok daha kolay bir AYT'ydi. TYT'si de dünkü sınav için aynı şeyi diyebilirim, geçen seneye göre daha kolaydı. Bu biraz sıralamalarda oynamalar tedirgin etse de bence benim için çok güzel bir sınavdı. Dün TYT yine ÖSYM'nin üstü bir TYT'ydi. Geçen sene sadece çok daha zor olduğu için geçen seneye göre kolaydı. Bence bugün ki AYT ÖSYM'nin bir tık altında bir AYT bile olabilir. Özellikle fende ben sayısalım, Matematik-Fen çözdüm. Açıkçası Fende hiçbir şekilde çeldirici bir soru görmedim. Ama matematikte güzel sorular vardı ama yine de ÖSYM'nin altında diyebilirim. Yok, çok zorlamadı. Onu söyleyelim. Matematik benim iyi geçti ama zor sorular olduğunun farkında olarak bunu söylüyorum. Benim iyi geçti sadece. Şöyle ben 55 dakika kala sınavı bitirdim. 55 dakika boyunca da gerçekten kontrol ettim ve sonrasında garantiye almak için eşit ağırlıktan da biraz soru çözdüm. Boğaziçi Endüstri hedefliyorum. Sıralamalar olarak da ilk bin, ilk 2 bin hedefliyorum Umarım bilmiyorum, eğer sıralama çok fazla oynamazsa net olarak benim için bu iki sınav geçen senelerde girebileceğim bir net oldu. Bu sene bence umut var" diye konuştu.

'KIZIMIN ÇIKIŞTA YÜZÜNÜN GÜLÜYOR OLMASI BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR HEDİYE OLDU'

Babası Yasin Birinci, "Harika bir hediye oldu. Kızımın sınavının iyi geçmesi, çıkışta yüzünün gülüyor olması benim için çok güzel bir hediye oldu. Babalar günü için aldığım ikinci en güzel hediye. İlki küçük kızımdan gelen, o el yapımı bir çizim hediyesi almıştık. Büyük kızımdan da böylelikle bir hediye almış oldum. Harika, bu sınav yükünden kurtulmuş olduk. Umarım tüm sınava giren çocuklar için, gençler için harika bir sınav olur" dedi.

'BÜTÜN SENE BOYUNCA PES ETMEDEN ÇALIŞTI'

Burcu Birinci, "Mutluyuz, bütün sene boyunca pes etmeden çalıştı ve görünen o ki, bugün bunun karşılığını alacağız. Biz ondan razıyız, güzel, zorlu bir seneydi. Dört kızım var, bir tanesi geçen yıl üniversite sınavındaydı, bu heyecanı geçen yıl yaşadık. Şimdi ikincisiyle aynı heyecanı yaşıyoruz. Darısı tüm çocuklarımızın başına, başarılar" ifadelerini kullandı.